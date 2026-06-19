UK News: ब्रिटेन के कैम्ब्रिजशायर से एक ऐसी सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है. यहां हंटिंगडन इलाके में स्थित मशहूर 'जॉनसन्स ऑफ ओल्ड हर्स्ट' (Johnsons of Old Hurst) जू में घूमने आए एक अजनबी शख्स ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए एक 3 साल के मासूम बच्चे को उठाकर सीधे खूंखार मगरमच्छों से भरे गहरे बाड़े (गड्ढे) में फेंक दिया.
मगरमच्छों के बीच गिरते ही बच्चा अपनी जिंदगी के लिए चीखने-चिल्लाने लगा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस जानलेवा हमले में बच्चा बेहद गंभीर रूप से घायल हो गया है. वारदात के बाद जू में चीख-पुकार मच गई. तभी वहां मौजूद जू के मालिक की पत्नी ट्रेसी जॉनसन (Tracey Johnson) ने अपनी जान की परवाह न करते हुए देवदूत की तरह तुरंत एक्शन लिया. ट्रेसी ने बिना एक पल गंवाए मगरमच्छों से भरे बाड़े में छलांग लगा दी और बहादुरी से उस तड़पते हुए मासूम बच्चे को सुरक्षित बाहर खींच लाईं.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एम्बुलेंस और कई इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंच गईं. गंभीर रूप से घायल बच्चे को तुरंत एयरलिफ्ट कर कैम्ब्रिज के एडेनब्रुक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत नाजुक लेकिन स्थिर बनी हुई है. इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले नॉरफॉक के एक 30 वर्षीय शख्स को कैम्ब्रिजशायर पुलिस ने हत्या के प्रयास के संदेह में गिरफ्तार कर लिया है.
Kanak-Kanak 3 Tahun Kritikal Selepas Dicampak Dalam Kandang Buaya, Lelaki Ditahan
Oleh Mynewshub
LONDON Seorang lelaki berusia 30 tahun ditahan polis selepas seorang kanak-kanak lelaki berusia tiga tahun mengalami kecederaan kritikal dalam satu insiden mengejutkan di sebuah… pic.twitter.com/v6AsqTkW3I
MYNEWSHUB (@mynewshub) June 19, 2026
डिटेक्टिव इंस्पेक्टर वेरिटी मैककैन ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शुरुआती जांच में यह साफ हुआ है कि गिरफ्तार आरोपी और पीड़ित बच्चा एक-दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे. यह पूरी तरह से एक अजनबी द्वारा किया गया हमला था. जू प्रशासन ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए जू के 'ट्रॉपिकल हाउस' (मगरमच्छ वाले हिस्से) को अगली सूचना तक पूरी तरह बंद कर दिया है, जबकि बाकी का चिड़ियाघर सामान्य रूप से खुला रहेगा. स्थानीय सांसद बेन ओबेसे-जेक्टी ने भी इस घटना को बेहद गंभीर बताते हुए लोगों से सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह या अटकलें न लगाने की अपील की है.