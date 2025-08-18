पहले शहर में घुमाया, फिर ताज में बुक कराया कमरा, होटल में रेप करने के आरोप में विधायक पर मामला दर्ज

UP MLA Booked in Bengaluru Rape: बेंगलुरु पुलिस ने उत्तर प्रदेश के विधायक भगवान शर्मा, उर्फ गुड्डू पंडित के खिलाफ एक महिला से बलात्कार के प्रयास और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है.
UP MLA Booked for Attempted Rape: बेंगलुरु पुलिस ने उत्तर प्रदेश के विधायक भगवान शर्मा, उर्फ गुड्डू पंडित के खिलाफ एक महिला से बलात्कार के प्रयास और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है. पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई. शिकायत के अनुसार, शर्मा 14 अगस्त को महिला और उसके बेटे को बेंगलुरु लाए थे. कथित तौर पर वह उन्हें शहर में कई जगहों पर ले गए और बाद में 16 अगस्त को चित्रदुर्ग ले गए. उत्तर प्रदेश लौटते समय, शर्मा ने हवाई अड्डे के पास एक ताज होटल में एक कमरा बुक किया.
महिला ने क्या लगाया आरोप
इसी होटल में विधायक ने कथित तौर पर महिला को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया. जब महिला ने विरोध किया, तो उन पर उसे जान से मारने की धमकी देने का आरोप है. महिला की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने शिवसेना विधायक के खिलाफ बलात्कार के प्रयास और आपराधिक धमकी के आरोपों में मामला दर्ज किया है. फिलहाल जांच जारी है.
अभी तक इस मामले में इतना ही इनपुट मिला है, जैसे ही कोई अपडेट आता है, हम इस खबर में जोड़ देंगे.