/बीमारी और कोरोना की आड़ में 3 कत्ल: 4 साल बाद श्मशान में 8 फीट नीचे से निकला कंकाल, पति-पत्नी की खौफनाक साजिश

जिस आंगन में आप रोज सुबह की चाय पीते हों, धूप सेकते हों, अगर आपसे कहा जाए कि उसी फर्श के ठीक 8 फीट नीचे किसी की लाश दबी है... तो रोंगटे खड़े होना लाजमी है. यह किसी क्राइम-थ्रिलर फिल्म का सीन नहीं, बल्कि गुजरात के सूरत में हुई एक असली और खौफनाक घटना है. 4 साल से पूरा परिवार और पड़ोसी यही समझते रहे कि घर की बुजुर्ग नानी की मौत कोरोना काल के दौरान हो गई थी. लेकिन जब राज खुला, तो सबकी रूह कांप गई. नानी कहीं गई नहीं थीं, बल्कि उन्हें मारकर उसी घर के आंगन में दफना दिया गया था.
4 साल तक कातिल उसी फर्श के ऊपर घूमते रहे, उठते-बैठते रहे और सबको लगता रहा कि नानी अब इस दुनिया में नहीं हैं. लेकिन कानून के हाथों से कोई नहीं बच सका और आखिरकार इस खौफनाक कत्ल की परतें खुल ही गईं. गुजरात के सूरत ज़िले के कोसंबा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिस महिला की मौत को चार साल पहले बीमारी बताया गया था, उसका कंकाल पुलिस ने आठ फीट गहरी कब्र से बाहर निकाला है. जांच में खुलासा हुआ है कि एक पति-पत्नी ने मिलकर परिवार के तीन सदस्यों की हत्या की और फिर मौत की झूठी कहानियां गढ़ दीं.
कातिलों ने वारदात को छिपाने के लिए बड़ा ही खतरनाक तरीका अपनाया:
सबसे पहले नानी की हत्या की गई.
लाश को छुपाने के लिए उसे एक प्लास्टिक के बड़े ड्रम में ठूंस दिया गया.
इसके बाद ड्रम के अंदर 3 बोरी सीमेंट का घोल बनाकर डाल दिया गया, ताकि लाश पूरी तरह से सील हो जाए.
जब सीमेंट का यह भारी-भरकम ब्लॉक जम गया, तो आंगन में 5 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दिया गया.
ऊपर से पक्का फर्श बना दिया गया ताकि किसी को शक तक न हो.
पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी माधवदास साधु अपनी भाभी भारती (उर्फ़ भगवती) के टीबी के इलाज के खर्च से परेशान था. उसने अपनी दूसरी पत्नी उर्मिला (उर्फ़ जया) के साथ मिलकर भारती की गला घोंटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को कोसंबा के सावा गांव के पास एक श्मशान घाट में 8 फीट गहरा गड्ढा खोदकर दफ़ना दिया गया.
सूरत ग्रामीण पुलिस और FSL (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम आरोपी को साथ लेकर श्मशान घाट पहुंची. खुदाई के बाद वहां से एक इंसानी कंकाल बरामद हुआ है. FSL टीम ने अवशेषों को जांच के लिए अपनी कस्टडी में ले लिया है ताकि फॉरेंसिक पुष्टि की जा सके.
इस दंपत्ति पर परिवार के तीन सदस्यों की हत्या का आरोप है:
भाभी (भारती वसावा): टीबी की बीमारी का बहाना बनाकर हत्या की.
मां (मंजुला साधु): बीमारी से मौत होने का दावा किया.
नानी-सास (शांताबेन वसावा): कोविड-19 से मौत की झूठी कहानी रची.
मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब माधवदास का अपनी पत्नी उर्मिला से झगड़ा हो गया. गुस्से में आकर माधवदास खुद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच पहुंचा और अपनी नानी-सास शांताबेन की हत्या के मामले में पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने लगा. लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ और जांच शुरू की, तो शिकायतकर्ता माधवदास खुद मुख्य आरोपी निकला.