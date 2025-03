कुत्तों के पीछे थी दिवानी, नोच-नोचकर बुजुर्ग मां को ही खा गए…दिल दहला देगी ये वारदात

America News: एक मां अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देती है, लेकिन जब वही मां बुढ़ापे में अपनी औलादों की जरूरत महसूस करती है, तो अक्सर अकेली रह जाती हैं. ऐसा ही एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया, जहां डिमेंशिया से पीड़ित एक बुजुर्ग मां को उनके ही घर में कई कुत्तों ने नोच-नोच कर मार डाला. हादसे के वक्त वे घर में अकेली थीं, और किसी ने उनकी चीखें तक नहीं सुनीं. पुलिस ने अब इस मामले के लिए उनकी बेटी को जिम्मेदार ठहराते हुए लापरवाही का इल्जाम लगाया है.

Sheriff's deputies arrested Jessica Hoff, 47, on a felony warrant in connection with the death of her 76-year-old mother, who died as a result of dog attack in February. More at https://t.co/hssaeaNYVE pic.twitter.com/PRIQccv4lE

— PuebloCounty Sheriff (@PuebloCountySO) March 22, 2025