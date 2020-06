पाकिस्तान के पूर्व गृहमंत्री रहमान मलिक ने राष्ट्रपति भवन में मेरा रेप किया: महिला पत्रकार

नई दिल्ली: पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व गृहमंत्री रहमान मलिक (Rehman Malik) पर महिला पत्रकार से रेप करने का गंभीर आरोप लगा है. ये आरोप पीड़ित अमेरिकी महिला पत्रकार ने ही ट्वीट कर लगाए. महिला पत्रकार सिंथिया डी रिची (Cynthia D. Ritchie) ने ट्विटर पर बताया कि पाकिस्तान के पूर्व गृहमंत्री रहमान मलिक ने 2011 में राष्ट्रपति भवन में मेरा रेप किया.

#Shocking I was raped by Ex-Interior Minister Rahman Malik at the President House In #Islamabad , & psychically manhandling by Former PM Yousaf Raza Gillani and other minister says @CynthiaDRitchie This is too serious allegations Must be investigate #Pakistan #MeToo pic.twitter.com/SgA6iDKJVa

सिंथिया के अनुसार, 'जब मेरा रेप हुआ, तब उस वक्त राष्ट्रपति भवन में पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी भी मौजूद थे. उन्होंने भी मेरे साथ बदतमीजी की.' सिंथिया ने बताया, '2011 में मुझे एक कार्यक्रम के लिए राष्ट्रपति भवन में बुलाया गया था. मुझे लगा कि वीजा पर बात होनी है, लेकिन मेरा बुके से स्वागत किया गया, फिर ड्रग्स वाली ड्रिंक दी गई. जब यह घटना हुई तो वहां पीपीपी की सरकार थी. मैं किससे शिकायत करती.'

इसके बाद पाकिस्तानी पत्रकार गुलाम अब्बास शाह ने सिंथिया का एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति भवन में अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया.

And, yes, I did tell someone at the UsEmb in 2011, but due to 'fluid' situation and 'complex' relations between US and Pakistan, response was less than adequate.

I've been engaged to a wonderful man who I met in He encouraged me to speak out, so we can move on as a couple. https://t.co/PpfdF9Fuib

— Cynthia D. Ritchie (@CynthiaDRitchie) June 5, 2020