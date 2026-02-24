जिसने उंगली थमाई, उसकी गर्दन क्यों काटी? जानिए पिता का सिर काटने वाले 'जल्लाद' की कुंडली

Lucknow Blue Drum Murder Mystery: लखनऊ में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी. वैसे तो भारत में हर दिन औसतन 78 लोगों का कत्ल होता है. लेकिन ये हत्या सिर्फ एक हत्या नहीं है. जिस बेरहमी और बेदर्दी से 21 साल के लड़के ने अपने पिता को मार दिया वो मानसिक और भावनात्मक तौर पर बहुत अधिक परेशान करने वाला है. जिस भारतीय संस्कृति में संबंधों को प्राथमिकता दी जाती है, वहां एक बेटा अपने पिता को टुकड़े-टुकड़े काटकर फेंक देता है, तब उस हत्यारे बेटे की मानसिकता पर सवाल उठते हैं.

अक्षत ने पिता को किया क्षत-विक्षत

लखनऊ के आशियाना इलाके में मानवेंद्र सिंह का परिवार रहता है. उन्हीं का बेटा है अक्षत प्रताप सिंह. 20 फरवरी को अक्षत ने 50 साल के अपने पिता मानवेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी. अपने घर की तीसरी मंजिल पर पिता को गोली मारी और फिर शव को घसीटकर ग्राउंड फ्लोर पर लाया. नीचे एक खाली कमरे में ले जाकर अपने पिता के शव को टुकड़ों-टुकड़ों में काटा. हाथ-पैर और दूसरे हिस्से को अलग किया. और उन टुकड़ों को कार में भरकर वह सदरौना के जंगलों में फेंक आया. बाकी बचे धड़ को उसने एक बड़े नीले ड्रम में भरकर घर के एक खाली कमरे में छिपा दिया. बॉडी को जलाने के लिए भी उसने 10 लीटर तेल खरीद रखा था.

नीले ड्रम ने फिर डराया

अक्षत ने खुद पुलिस स्टेशन में जाकर पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई और पुलिस को गुमराह करने की जितनी तरकीबें आजमा सकता था, आजमाई. पहले गुम होने की बात कही. फिर कहा कि पिता दिल्ली गए हैं. आगे कहा कि खुदकुशी कर ली है. आखिरी में जब घर में दुर्गंध फैलने लगी और पुलिस ने सख्ती की तब जाकर उसने उस सच को कबूला जो बहुत ही परेशान करने वाला है. पुलिस को वो नीला ड्रम भी मिल गया, जिसमें मानवेंद्र सिंह का धड़ रखा हुआ था. नीला ड्रम दूसरी बार रिश्तों के कत्ल का गवाह बना है.

समझिए 21 साल का अक्षत कितना शातिर है. बिल्कुल ही प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह इस हत्याकांड को अंजाम दिया. 11वीं में पढ़ने वाली अपनी छोटी बहन के सामने पिता को मारा और जब बहन ने इसका विरोध किया तो उसे भी जान से मारने की धमकी दी. उसे घर में कैद कर दिया. इस दर्दनाक और खौफनाक हत्याकांड के पीछे कुछ अलग-अलग कारण बताए जा रहे हैं.