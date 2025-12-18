'मेरे साथ कार ड्राइव पर चलो न', उज्बेकिस्तान की महिला ने नहीं मानी बात, भारतीय ड्राइवर ने सीने में मार दी गोली

Uzbek woman shot at by acquaintance: 34 साल की उज्बेकिस्तान की महिला को बस इसलिए गोली मार दी गई, क्योंकि उसने कार ड्राइवर के साथ बाहर जाने से मना कर दिया था. महिला के सीने में गोली लगी है. इलाज चल रहा है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया कर लिया है. जानते हैं पूरा मामला.
Uzbek woman refusing drive offer shot: लुधियाना में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक विदेशी महिला को सिर्फ ड्राइव पर जाने से इनकार करने की वजह से गोली मार दी गई. जिस महिला को गोली मारी गई है वह उज्बेकिस्तान की रहने वाली है. समझते हैं पूरा मामला.
क्या हुआ पूरा मामला?
34 साल की असलिगुन स्पारोवा उज्बेकिस्तान की रहने वाली हैं और पिछले एक साल से भारत में रह रही हैं. पिछले छह महीने से वो लुधियाना के दाद गांव में एक होटल में ठहरी हुई थीं. 11 दिसंबर को पखोवाल रोड पर एक होटल के पास यह वारदात हुई. बलविंदर सिंह, जो पेशे से ड्राइवर है और फरीदकोट का रहने वाला है, अपनी कार लेकर अपने दोस्त हरजिंदर सिंह (लुधियाना के जसियां रोड का निवासी) के साथ अस्लिगुन से मिलने आया. दोनों ने महिला को ड्राइव पर चलने के लिए कहा. जब उसने मना कर दिया तो दोनों जोर देने लगे.
गुस्से में निकाला रिवॉल्वर और चला दी गोली
जब महिला ने बात नहीं मानी तो गुस्से में आकर बलविंदर ने कार के डैशबोर्ड से रिवॉल्वर निकाला और महिला को जान से मारने की धमकी दी. फिर उसने गोली चला दी, जो सीधे अस्लिगुन की छाती में लगी. महिला सड़क पर गिर पड़ीं. एक राहगीर ने उन्हें क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (सीएमसीएच) पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है. शुरू में हालत गंभीर होने से बयान नहीं लिया जा सका, लेकिन बाद में डॉक्टरों की मंजूरी के बाद पुलिस ने बयान दर्ज किया.
पुलिस ने तुरंत की कार्रवाई, दोनों आरोपी जेल में
सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर जगदेव सिंह ने बताया कि महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया गया. आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (हत्या की कोशिश), 3(5) (साझा इरादे से अपराध) और 351(3) (जान से मारने की धमकी) के तहत मुकदमा चला है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट ने उन्हें ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया.