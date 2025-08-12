बेटे का स्पर्म काउंट था कम, बहू को प्रेग्नेंट करने के लिए ससुर और नंदोई ने कई बार किया महिला का रेप, पति की भूमिका जानकर खौल उठेगा खून!
Advertisement
trendingNow12877761
Hindi Newscrime

बेटे का स्पर्म काउंट था कम, बहू को प्रेग्नेंट करने के लिए ससुर और नंदोई ने कई बार किया महिला का रेप, पति की भूमिका जानकर खौल उठेगा खून!

Vadodara woman rape case: वडोदरा की एक महिला ने ससुर और ननद के पति पर बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया है. इसके पीछे की वजह जानकर आपको कुछ लोगों की घटिया और सोंच पर घिन आ जाएगी. अब इस महिला को इंसाफ दिलाने के लिए सैकड़ों महिलाएं आगे आ रही हैं. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 12, 2025, 06:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI इमेज
AI इमेज

Father-in-law, relative rape woman to help in conceive: वंश बढ़ाने के नाम पर गुजरात से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां चालीस साल की विवाहिता का उसके ससुर और नंदोई ने वंश बढ़ाने के नाम पर कई बार बलात्कार करते हुए घर की इज्जत और सम्मान को पैरों तले रौंद डाला. मानवता को झझकोर कर देने वाले इस केस में महिला को इसलिए जिंदगी भर का दर्द दिया गया क्योंकि उसके पति का स्पर्म काउंट इतना कम था कि वो अपनी पत्नी को प्रेग्नेंट करने में सक्षम नहीं था. इसलिए महिला के ससुर और ननद के पति ने कथित तौर पर बार-बार उसका बलात्कार किया.

महिला की आपबीती

महिला के साथ हैवानियत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था, इस बीच महिला को मिसकैरेज हो गया. जिसके बाद उसने खुद को संभाला और अपने आंसू समेटते हुए सीधे थाने पहुंची. पुलिस स्टेशन में उसने अपने ससुर और नंदोई यानी ननद के पति पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए नवापुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई. उसने अपने पति पर उसकी प्राइवेट तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया.

पड़ोसी भी हैरान

अपनी आपबीकी में पीड़िता ने बताया कि फरवरी 2024 में उसकी शादी हुई थी. कुछ हफ्ते बाद ससुराल वालों ने उसे बताया कि वो 39 साल की उम्र हो जाने के कारण गर्भवती नहीं हो पा रही है. पति-पत्नी ट्रीटमेंट कराने गए तो मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि महिला के हसबैंड के शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम थी इसके बाद उसने आगे इलाज कराने से इनकार करके बच्चा गोद लेने का सुझाव दिया, लेकिन ससुराल वाले नहीं माने. जुलाई 2024 में जब वो अपने कमरे में सो रही थी, तब उसके ससुर ने घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया, जब वह मदद के लिए चिल्लाई तो उसने उसे थप्पड़ मार दिया.

कानूनी शिकंजे में परिवार

महिला के ससुरालवालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है. 

FAQ

सवाल- महिला के पति की लोग क्यों थू-थू कर रहे हैं? 
जवाब- ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब उसने अपने पति को इस घटना के बारे में बताया, तो उसने कहा कि वह बच्चा चाहता है और उसे बलात्कार के बारे में चुप रहने के लिए कहा. उसने कथित तौर पर यह भी कहा कि अगर उसने किसी को भी बलात्कार के बारे में बताया, तो वह उसकी नग्न तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल कर देगा और पॉर्न साइट पर डाल देगा.

सवाल - ससुर की हैवानियत के बाद क्या हुआ?
जवाब- महिला जून में प्रेग्नेंट हुई, लेकिन जुलाई में उसका मिसकैरेज हो गया. जुलाई के आखिरी हफ्ते में उसने पुलिस से संपर्क किया. पुलिस ने प्रारंभिक जांच करके बीते रविवार को एक एफआईआर दर्ज कराई. ससुर के बाद महिला के नंदोई ने उसकी अस्मत को कई बार रौंदा.

About the Author
author img
श्वेतांक रत्नाम्बर

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Rape

Trending news

पति का स्पर्म काउंट था कम, ससुर-नंदोई ने किया रेप; पति की भूमिका जानकर खौल उठेगा खून
Rape
पति का स्पर्म काउंट था कम, ससुर-नंदोई ने किया रेप; पति की भूमिका जानकर खौल उठेगा खून
पुरानी डीजल-पेट्रोल गाड़ियों पर दिल्ली-NCR में नहीं लगेगी रोक, SC का बड़ा फैसला
Supreme Court
पुरानी डीजल-पेट्रोल गाड़ियों पर दिल्ली-NCR में नहीं लगेगी रोक, SC का बड़ा फैसला
क्या होता है तलाक-ए-हसन? जिसे SC में दी गई चुनौती,तलाक के बाकी तरीकों से कैसे अलग है
Talaq-E-Hasan
क्या होता है तलाक-ए-हसन? जिसे SC में दी गई चुनौती,तलाक के बाकी तरीकों से कैसे अलग है
आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी की अहमियत खत्म? हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से मची हलचल!
Aadhar Card
आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी की अहमियत खत्म? हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से मची हलचल!
4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, मेट्रो का विस्तार', कैबिनेट ने दी कई योजनाओं को मंजूरी
Cabinet decision
4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, मेट्रो का विस्तार', कैबिनेट ने दी कई योजनाओं को मंजूरी
दक्षिण भारत से भगवान राम को लेकर फिर आया विवादित बयान, तमिल गीतकार पर बरसी बीजेपी
Lord Ram
दक्षिण भारत से भगवान राम को लेकर फिर आया विवादित बयान, तमिल गीतकार पर बरसी बीजेपी
'क्या कर रहे हैं आप...', कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शख्स पर क्यों भड़क गईं जया बच्चन?
Jaya Bachchan
'क्या कर रहे हैं आप...', कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शख्स पर क्यों भड़क गईं जया बच्चन?
विदेशी पैसों के बल पर विपक्ष देश में फैला रहा अराजकता, बीजेपी का करारा पलटवार
BJP
विदेशी पैसों के बल पर विपक्ष देश में फैला रहा अराजकता, बीजेपी का करारा पलटवार
जस्टिस वर्मा कैश केस की जांच कैसे होगी, क्या मिलेगा सफाई का मौका? क्या कहता है कानून
Justice Varma Cash row
जस्टिस वर्मा कैश केस की जांच कैसे होगी, क्या मिलेगा सफाई का मौका? क्या कहता है कानून
'अभी पिक्चर बाकी है', राहुल गांधी ने SIR के नाम पर चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप
Rahul Gandhi
'अभी पिक्चर बाकी है', राहुल गांधी ने SIR के नाम पर चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप
;