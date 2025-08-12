बेटे का स्पर्म काउंट था कम, बहू को प्रेग्नेंट करने के लिए ससुर और नंदोई ने कई बार किया महिला का रेप, पति की भूमिका जानकर खौल उठेगा खून!

Father-in-law, relative rape woman to help in conceive: वंश बढ़ाने के नाम पर गुजरात से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां चालीस साल की विवाहिता का उसके ससुर और नंदोई ने वंश बढ़ाने के नाम पर कई बार बलात्कार करते हुए घर की इज्जत और सम्मान को पैरों तले रौंद डाला. मानवता को झझकोर कर देने वाले इस केस में महिला को इसलिए जिंदगी भर का दर्द दिया गया क्योंकि उसके पति का स्पर्म काउंट इतना कम था कि वो अपनी पत्नी को प्रेग्नेंट करने में सक्षम नहीं था. इसलिए महिला के ससुर और ननद के पति ने कथित तौर पर बार-बार उसका बलात्कार किया.

महिला की आपबीती

महिला के साथ हैवानियत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था, इस बीच महिला को मिसकैरेज हो गया. जिसके बाद उसने खुद को संभाला और अपने आंसू समेटते हुए सीधे थाने पहुंची. पुलिस स्टेशन में उसने अपने ससुर और नंदोई यानी ननद के पति पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए नवापुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई. उसने अपने पति पर उसकी प्राइवेट तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया.

पड़ोसी भी हैरान

अपनी आपबीकी में पीड़िता ने बताया कि फरवरी 2024 में उसकी शादी हुई थी. कुछ हफ्ते बाद ससुराल वालों ने उसे बताया कि वो 39 साल की उम्र हो जाने के कारण गर्भवती नहीं हो पा रही है. पति-पत्नी ट्रीटमेंट कराने गए तो मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि महिला के हसबैंड के शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम थी इसके बाद उसने आगे इलाज कराने से इनकार करके बच्चा गोद लेने का सुझाव दिया, लेकिन ससुराल वाले नहीं माने. जुलाई 2024 में जब वो अपने कमरे में सो रही थी, तब उसके ससुर ने घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया, जब वह मदद के लिए चिल्लाई तो उसने उसे थप्पड़ मार दिया.

कानूनी शिकंजे में परिवार

महिला के ससुरालवालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है.

FAQ

सवाल- महिला के पति की लोग क्यों थू-थू कर रहे हैं?

जवाब- ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब उसने अपने पति को इस घटना के बारे में बताया, तो उसने कहा कि वह बच्चा चाहता है और उसे बलात्कार के बारे में चुप रहने के लिए कहा. उसने कथित तौर पर यह भी कहा कि अगर उसने किसी को भी बलात्कार के बारे में बताया, तो वह उसकी नग्न तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल कर देगा और पॉर्न साइट पर डाल देगा.

सवाल - ससुर की हैवानियत के बाद क्या हुआ?

जवाब- महिला जून में प्रेग्नेंट हुई, लेकिन जुलाई में उसका मिसकैरेज हो गया. जुलाई के आखिरी हफ्ते में उसने पुलिस से संपर्क किया. पुलिस ने प्रारंभिक जांच करके बीते रविवार को एक एफआईआर दर्ज कराई. ससुर के बाद महिला के नंदोई ने उसकी अस्मत को कई बार रौंदा.