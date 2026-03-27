Advertisement
trendingNow13155828
Hindi Newscrimeवसई के भोंदू बाबा का खुला पोल, खुद को भगवान का अंश बताकर महिलाओं को बनाता था शिकार

वसई के 'भोंदू बाबा' का खुला पोल, खुद को 'भगवान का अंश' बताकर महिलाओं को बनाता था शिकार

Vassai Bhondu Baba: महाराष्ट्र के वसई से एक 'भोंदू बाबा' का मामला सामने आ रहा है, जो खुद को 'भगवान का अंश' बताकर महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता था. पुणे की रहने वाली एक महिला ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 27, 2026, 05:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वसई के 'भोंदू बाबा' का खुला पोल, खुद को 'भगवान का अंश' बताकर महिलाओं को बनाता था शिकार

Palghar Crime News: आज के युग में अंधविश्वास और आस्था के नाम पर शोषण की खबरें आए दिन आती रहती है. एक ऐसा ही मामला महाराष्ट्र से 'भोंदू बाबा' का सामने आया है, जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है. वसई के रहने वाले ऋषिकेश वैद्य पर एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है. खुद को 'भगवान का अंश' बताकर 'भोंदू बाबा' ने महिला को निशाया बनाया था, जिसके बाद पीड़िता ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया है. आरोपी की तलाश में पुलिस की चार टीमें रवाना हो चुकी हैं. 

क्या है पूरा मामला?

वसई के रहना वाला ऋषिकेश वैद्य खुद को धार्मिक गुरु बताकर महिला के साथ शोषण करता था. वह सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं से संपर्क में आता था और खुद को ईश्वरीय शक्ति का धनी बताकर, लोगों की आस्था से खिलवाड़ करता था. जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने पुणे की रहने वाली एक महिला को अपने जाल में फंसाया और उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं मांजरी व वसई जैसे इलाकों में भी महिलाओं के साथ अत्याचार के आरोप हैं. यह सिलसिला साल 2023 से चल रहा था. आरोपी न केवल महिला का शारीरिक शोषण कर रहा था, बल्कि उसे ब्लैकमेल कर डरा-धमका भी रहा था, जिससे वह अपना मुंह न खोले. लेकिन महिला ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी. 

पुलिस की कार्रवाई जारी

पीड़िता ने वसई में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसे अब पुणे के हड़पसर थाने में ट्रांसफर कर दिया गया है. पुणे क्राइम ब्रांच इस मामले की गहराई से जांच कर रही है. पुलिस उपायुक्त निखिल पिंगळे के अनुसार, आरोपी ऋषिकेश वैद्य अभी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए चार विशेष टीमें रवाना की गई हैं. साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि आस्था के नाम पर धोखा देने वाले ऐसे भोंदू बाबाओं से सावधान रहें. अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता है, तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें. 

Add Zee News as a Preferred Source

इनपुट- निलेश खरमरे, जी मीडिया

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

vassai bhondu baba

Trending news

न्यायपालिका में महिलाओं की कमी पर CJI सूर्यकांत का कड़ा रुख, HC को लिखा पत्र
Justice SuryaKant
न्यायपालिका में महिलाओं की कमी पर CJI सूर्यकांत का कड़ा रुख, HC को लिखा पत्र
असम चुनाव: BJP को हराने के लिए साथ आए '3G', हिमंता को दे पाएंगे टक्कर या होंगे चित?
Assam Assembly Elections 2026
असम चुनाव: BJP को हराने के लिए साथ आए '3G', हिमंता को दे पाएंगे टक्कर या होंगे चित?
लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं, देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार: केंद्र सरकार
Press Briefing
लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं, देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार: केंद्र सरकार
PM मोदी थोड़ी देर में करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक, चुनावी राज्यों के CM नहीं होंगे शामिल
PM Modi
PM मोदी थोड़ी देर में करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक, चुनावी राज्यों के CM नहीं होंगे शामिल
सोनिया गांधी की हालत बेहतर, डॉक्टर बोले- जल्द में मिल सकती है हॉस्पिटल से छुट्टी
sonia gandhi
सोनिया गांधी की हालत बेहतर, डॉक्टर बोले- जल्द में मिल सकती है हॉस्पिटल से छुट्टी
जितनी भी निंदा की जाए... ईरान पर US के हमले की उमर अब्दुल्ला ने कड़ी आलोचना की
Jammu Kashmir
जितनी भी निंदा की जाए... ईरान पर US के हमले की उमर अब्दुल्ला ने कड़ी आलोचना की
खामेनेई के पोस्टर लिए MLA's का विधानसभा में प्रोटेस्ट, पहले धक्का-मुक्की फिर बवाल
Jammu and Kashmir
खामेनेई के पोस्टर लिए MLA's का विधानसभा में प्रोटेस्ट, पहले धक्का-मुक्की फिर बवाल
US करता है भारत का सम्मान...जंग के बीच ट्रंप के खास 'दूत' ने बांधे तारीफों के पुल
Elbridge Colby
US करता है भारत का सम्मान...जंग के बीच ट्रंप के खास 'दूत' ने बांधे तारीफों के पुल
जेब से दे रहे हो क्या... पेट्रोल पर शुल्क घटा तो PM की तारीफ सुन भड़क गई कांग्रेस
Petrol Diesel News
जेब से दे रहे हो क्या... पेट्रोल पर शुल्क घटा तो PM की तारीफ सुन भड़क गई कांग्रेस
कार्यालय तोड़ा, मारपीट की ... चुनाव से पहले हुई हिंसा पर BJP ने ममता पर साधा निशाना
West Bengal Election 2026
कार्यालय तोड़ा, मारपीट की ... चुनाव से पहले हुई हिंसा पर BJP ने ममता पर साधा निशाना