वसई के 'भोंदू बाबा' का खुला पोल, खुद को 'भगवान का अंश' बताकर महिलाओं को बनाता था शिकार

Palghar Crime News: आज के युग में अंधविश्वास और आस्था के नाम पर शोषण की खबरें आए दिन आती रहती है. एक ऐसा ही मामला महाराष्ट्र से 'भोंदू बाबा' का सामने आया है, जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है. वसई के रहने वाले ऋषिकेश वैद्य पर एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है. खुद को 'भगवान का अंश' बताकर 'भोंदू बाबा' ने महिला को निशाया बनाया था, जिसके बाद पीड़िता ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया है. आरोपी की तलाश में पुलिस की चार टीमें रवाना हो चुकी हैं.

क्या है पूरा मामला?

वसई के रहना वाला ऋषिकेश वैद्य खुद को धार्मिक गुरु बताकर महिला के साथ शोषण करता था. वह सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं से संपर्क में आता था और खुद को ईश्वरीय शक्ति का धनी बताकर, लोगों की आस्था से खिलवाड़ करता था. जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने पुणे की रहने वाली एक महिला को अपने जाल में फंसाया और उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं मांजरी व वसई जैसे इलाकों में भी महिलाओं के साथ अत्याचार के आरोप हैं. यह सिलसिला साल 2023 से चल रहा था. आरोपी न केवल महिला का शारीरिक शोषण कर रहा था, बल्कि उसे ब्लैकमेल कर डरा-धमका भी रहा था, जिससे वह अपना मुंह न खोले. लेकिन महिला ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी.

पुलिस की कार्रवाई जारी

पीड़िता ने वसई में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसे अब पुणे के हड़पसर थाने में ट्रांसफर कर दिया गया है. पुणे क्राइम ब्रांच इस मामले की गहराई से जांच कर रही है. पुलिस उपायुक्त निखिल पिंगळे के अनुसार, आरोपी ऋषिकेश वैद्य अभी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए चार विशेष टीमें रवाना की गई हैं. साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि आस्था के नाम पर धोखा देने वाले ऐसे भोंदू बाबाओं से सावधान रहें. अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता है, तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें.

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इनपुट- निलेश खरमरे, जी मीडिया