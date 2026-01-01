Advertisement
trendingNow13060795
Hindi Newscrimeगरीबों की मजबूरी बनी इंटरनेशनल बिजनेस, भारत से कंबोडिया ले जाकर निकाल रहे थे किडनी, डॉक्टर-अस्पताल सब शामिल!

गरीबों की मजबूरी बनी 'इंटरनेशनल बिजनेस', भारत से कंबोडिया ले जाकर निकाल रहे थे किडनी, डॉक्टर-अस्पताल सब शामिल!

Maharashtra Kidney Racket News: महाराष्ट्र पुलिस ने ऐसे किडनी रैकेट का खुलासा किया है. जो देशभर में जरूरतमंद लोगों को कंबोडिया ले जाकर उनकी किडनी निकाल लेते थे. इस रैकेट में कई अस्पताल और डॉक्टर भी मिले पाए गए हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jan 01, 2026, 07:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गरीबों की मजबूरी बनी 'इंटरनेशनल बिजनेस', भारत से कंबोडिया ले जाकर निकाल रहे थे किडनी, डॉक्टर-अस्पताल सब शामिल!

Maharashtra to Cambodia Kidney Racket News: कहते हैं कि कभी किसी गरीब और जरूरतमंद की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए वरना उसका अंजाम इसी जन्म में भुगतना पड़ जाता है. लेकिन शायद अपराधियों पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता. महाराष्ट्र पुलिस ने ऐसे इंटरनेशनल गैंग का पर्दाफाश किया है, जो देशभर में जरूरतमंद लोगों को ढूंढकर उन्हें कंबोडिया ले जाता और फिर वहां पर उनकी किडनी लेकर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में महंगे दामों में बेच देता. इसके बदले में उस पीड़ित को नाम मात्र के पैसे दिए जाते.

कैसे हुआ किडनी रैकेट का खुलासा?

सहयोगी वेबसाइट WION की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले का खुलासा तब हुआ, जब कर्ज में डूबे चंद्रपुर जिले के नागभीड़ में रहने वाले किसान रोशन कुले ने पुलिस से शिकायत की. उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय साहूकारों के महंगे ब्याज के कारण उनका कर्ज एक लाख रुपये से बढ़कर 70 लाख रुपये से अधिक हो गया था. कर्जा चुकाने का दबाव बढ़ने पर उन्होंने सोशल मीडिया पर मिले कथित वैध किडनी डोनेशन नेटवर्क पर संपर्क किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

पीड़ित ने बताया कि नेटवर्क में शामिल लोगों ने भरोसा दिया कि एक किडनी डोनेट करने पर वे 50 लाख तक दिलवा देंगे. लेकिन ऑपरेशन के बाद उन्हें महज 8 लाख रुपये देकर टरका दिया गया और बाकी पैसे खुद डकार गए. किसान की शिकायत के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उसके अनेक सिरे जानकर अफसर हैरान रह गए.

कंबोडिया ले जाकर निकाली गई किडनी

पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि रोशन कुले की किडनी निकालने के लिए उन्हें कोलकाता के रास्ते कंबोडिया ले जाया गया था. वहां पर ऑपरेशन करके उनकी किडनी निकाली गई. बाद में बहुत कम पैसे देकर भारत वापस भेज दिया गया.

जांच अधिकारियों का कहना है कि इस इंटरनेशनल रैकेट के कई सरगना हैं. उनमें से एक रामकृष्ण सुंचू भी है, जिन्हें डॉ. कृष्णा के नाम से भी जाना जाता है. वह योग्य सर्जन नहीं हैं. इसके बावजूद ऑपरेशन करता है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर डोनर की तलाश और फिर उन्हें कंबोडिया भेजकर ऑर्गन निकलवाने का काम वही करता था.

जरूरतमंद लोगों को बनाते थे टारगेट

पुलिस के मुताबिक, इस काम में उसका साथ हिमांशु भारद्वाज नाम का दूसरा आरोपी भी देता था. ये दोनों सरगना खुद को पूर्व किडनी डोनर बताते हैं. हिमांशु भारद्वाज का काम किडनी डोनरों की यात्रा और अस्पताल में एडमिशन का इंतजाम करना होता था.

पुलिस का कहना है कि यह गैंग बेहद सुनियोजित तरीके से काम कर रहा है. इसमें अस्पताल, डोनर, दलाल सब शामिल हैं. देश में कर्ज से दबे डोनर को ढूंढकर उसे शिकार बनाया जाता था. उसे एक किडनी देने के लिए 70-80 लाख देने का वादा किया जाता. इसके बाद जब किडनी निकल जाती तो उसे महज 8-10 पकड़ाकर पल्ला झाड़ लिया जाता. बाकी रकम बिचौलिए अस्पताल, डॉक्टर और दलाल खा जाते. 

कई राज्यों में सक्रिय है रैकेट

पुलिस जांच में सामने आया है कि यह रैकेट केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि कई राज्य में सक्रिय है. वहां पर दलाल गरीब और कर्ज में डूबे लोगों को टारगेट करके अपने जाल में फंसाते और फिर उनकी किडनी निकाल लेते. 

इस मामले में पुलिस अब दलालों के अलावा अस्पतालों और डॉक्टरों की भूमिका भी जांच कर रही है. महाराष्ट्र पुलिस ने दिल्ली से डॉ. रविंदर पाल सिंह को इस गैंग में शामिल होने के आरोप में अरेस्ट किया है. हालांकि ट्रांजिट रिमांड सुनवाई के दौरान दिल्ली की कोर्ट ने उसे अंतरिम जमानत देते हुए जनवरी की शुरुआत में चंद्रपुर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया.

डॉक्टर और अस्पताल भी शामिल

वहीं तमिलनाडु के तिरुचि स्थित स्टार किम्स अस्पताल का मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. राजरत्नम गोविंदस्वामी फरार है. किडनी रैकेट की जांच में इन दोनों आरोपियों के नाम सामने आए थे. डॉ. गोविंदस्वामी को पकड़ने के प्रयास जारी हैं. महाराष्ट्र की एसआईटी इस मामले में मनी ट्रेल्स की भी जांच कर रही है. पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह किडनी रैकेट कहां-कहां और कितनी गहराई तक फैला हुआ है.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Crime news in Hindi

Trending news

2025 में पंजाब प्रशासन में बड़ा डिजिटल बदलाव, 1.85 लाख लोगों को घर बैठे मिलीं सेवाएं
Punjab news in hindi
2025 में पंजाब प्रशासन में बड़ा डिजिटल बदलाव, 1.85 लाख लोगों को घर बैठे मिलीं सेवाएं
भगवंत मान सरकार ने पेश किया पंजाब पुलिस का विजन 2026, तकनीक और तेज रिस्पॉन्स पर फोकस
Announcement of Punjab government
भगवंत मान सरकार ने पेश किया पंजाब पुलिस का विजन 2026, तकनीक और तेज रिस्पॉन्स पर फोकस
बौखलाए पाकिस्तान ने फर्जी फोटो से किया भारत पर हमले का दावा, एक्सपर्ट ने खोली पोल
india pakistan news
बौखलाए पाकिस्तान ने फर्जी फोटो से किया भारत पर हमले का दावा, एक्सपर्ट ने खोली पोल
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत-पाक ने साझा की न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट
india pakistan news
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत-पाक ने साझा की न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट
कश्मीरी शॉल बेचने पर सजा? फारूक अब्दुल्ला बोले- बांटने वाली विचारधारा देश ले डूबेगी
Farooq Abdullah
कश्मीरी शॉल बेचने पर सजा? फारूक अब्दुल्ला बोले- बांटने वाली विचारधारा देश ले डूबेगी
शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
bengal news
शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
jammu kashmir news
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
RSS chief Mohan Bhagwat
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
New year 2026
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
Jammu-kashmir
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति