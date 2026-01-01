गरीबों की मजबूरी बनी 'इंटरनेशनल बिजनेस', भारत से कंबोडिया ले जाकर निकाल रहे थे किडनी, डॉक्टर-अस्पताल सब शामिल!

Maharashtra to Cambodia Kidney Racket News: कहते हैं कि कभी किसी गरीब और जरूरतमंद की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए वरना उसका अंजाम इसी जन्म में भुगतना पड़ जाता है. लेकिन शायद अपराधियों पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता. महाराष्ट्र पुलिस ने ऐसे इंटरनेशनल गैंग का पर्दाफाश किया है, जो देशभर में जरूरतमंद लोगों को ढूंढकर उन्हें कंबोडिया ले जाता और फिर वहां पर उनकी किडनी लेकर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में महंगे दामों में बेच देता. इसके बदले में उस पीड़ित को नाम मात्र के पैसे दिए जाते.

कैसे हुआ किडनी रैकेट का खुलासा?

सहयोगी वेबसाइट WION की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले का खुलासा तब हुआ, जब कर्ज में डूबे चंद्रपुर जिले के नागभीड़ में रहने वाले किसान रोशन कुले ने पुलिस से शिकायत की. उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय साहूकारों के महंगे ब्याज के कारण उनका कर्ज एक लाख रुपये से बढ़कर 70 लाख रुपये से अधिक हो गया था. कर्जा चुकाने का दबाव बढ़ने पर उन्होंने सोशल मीडिया पर मिले कथित वैध किडनी डोनेशन नेटवर्क पर संपर्क किया.

Add Zee News as a Preferred Source

पीड़ित ने बताया कि नेटवर्क में शामिल लोगों ने भरोसा दिया कि एक किडनी डोनेट करने पर वे 50 लाख तक दिलवा देंगे. लेकिन ऑपरेशन के बाद उन्हें महज 8 लाख रुपये देकर टरका दिया गया और बाकी पैसे खुद डकार गए. किसान की शिकायत के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उसके अनेक सिरे जानकर अफसर हैरान रह गए.

कंबोडिया ले जाकर निकाली गई किडनी

पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि रोशन कुले की किडनी निकालने के लिए उन्हें कोलकाता के रास्ते कंबोडिया ले जाया गया था. वहां पर ऑपरेशन करके उनकी किडनी निकाली गई. बाद में बहुत कम पैसे देकर भारत वापस भेज दिया गया.

जांच अधिकारियों का कहना है कि इस इंटरनेशनल रैकेट के कई सरगना हैं. उनमें से एक रामकृष्ण सुंचू भी है, जिन्हें डॉ. कृष्णा के नाम से भी जाना जाता है. वह योग्य सर्जन नहीं हैं. इसके बावजूद ऑपरेशन करता है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर डोनर की तलाश और फिर उन्हें कंबोडिया भेजकर ऑर्गन निकलवाने का काम वही करता था.

जरूरतमंद लोगों को बनाते थे टारगेट

पुलिस के मुताबिक, इस काम में उसका साथ हिमांशु भारद्वाज नाम का दूसरा आरोपी भी देता था. ये दोनों सरगना खुद को पूर्व किडनी डोनर बताते हैं. हिमांशु भारद्वाज का काम किडनी डोनरों की यात्रा और अस्पताल में एडमिशन का इंतजाम करना होता था.

पुलिस का कहना है कि यह गैंग बेहद सुनियोजित तरीके से काम कर रहा है. इसमें अस्पताल, डोनर, दलाल सब शामिल हैं. देश में कर्ज से दबे डोनर को ढूंढकर उसे शिकार बनाया जाता था. उसे एक किडनी देने के लिए 70-80 लाख देने का वादा किया जाता. इसके बाद जब किडनी निकल जाती तो उसे महज 8-10 पकड़ाकर पल्ला झाड़ लिया जाता. बाकी रकम बिचौलिए अस्पताल, डॉक्टर और दलाल खा जाते.

कई राज्यों में सक्रिय है रैकेट

पुलिस जांच में सामने आया है कि यह रैकेट केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि कई राज्य में सक्रिय है. वहां पर दलाल गरीब और कर्ज में डूबे लोगों को टारगेट करके अपने जाल में फंसाते और फिर उनकी किडनी निकाल लेते.

इस मामले में पुलिस अब दलालों के अलावा अस्पतालों और डॉक्टरों की भूमिका भी जांच कर रही है. महाराष्ट्र पुलिस ने दिल्ली से डॉ. रविंदर पाल सिंह को इस गैंग में शामिल होने के आरोप में अरेस्ट किया है. हालांकि ट्रांजिट रिमांड सुनवाई के दौरान दिल्ली की कोर्ट ने उसे अंतरिम जमानत देते हुए जनवरी की शुरुआत में चंद्रपुर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया.

डॉक्टर और अस्पताल भी शामिल

वहीं तमिलनाडु के तिरुचि स्थित स्टार किम्स अस्पताल का मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. राजरत्नम गोविंदस्वामी फरार है. किडनी रैकेट की जांच में इन दोनों आरोपियों के नाम सामने आए थे. डॉ. गोविंदस्वामी को पकड़ने के प्रयास जारी हैं. महाराष्ट्र की एसआईटी इस मामले में मनी ट्रेल्स की भी जांच कर रही है. पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह किडनी रैकेट कहां-कहां और कितनी गहराई तक फैला हुआ है.