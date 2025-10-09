Advertisement
43 साल का आदमी 25 लाख लेकर 28 साल की महिला का बना फर्जी दूल्हा,मकसद जान धरती खिसक जाएगी, दांतों तले दबा लेंगे उंगली

Mumbai Crime: मुंबई हवाई अड्डे पर 43 साल के विजय ग्रोवर  28 साल की कमलजीत कौर को अपनी पत्नी बताकर देश से बाहर लिए जा रहा था. नीदरलैंड्स भेजने की कोशिश से पहले विजय को पकड़ लिया गया है. महिला से उसने 25 लाख रुपये भी लिए थे, जानें पूरी कहानी.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 09, 2025, 01:52 PM IST
फोटो साभार- ग्रोक
फोटो साभार- ग्रोक

Human Trafficking Racket Busted At CSMI Airport: मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक चौंकाने वाला मानव तस्करी का मामला सामने आया. 43 साल का विजय कुमार राधेश्याम ग्रोवर 28 साल की कमलजीत कौर को फर्जी शादी का झांसा देकर नीदरलैंड्स भेजने की साजिश रच रहा था. मकसद था शोषण के लिए तस्करी.आव्रजन अधिकारियों की सतर्कता ने इस खौफनाक रैकेट का पर्दाफाश कर दिया है.

फर्जी कागजात, झूठी शादी की साजिश
7 अक्टूबर को ग्रोवर और कमलजीत छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे. जहां ग्रोवर ने दावा किया कि वे पति-पत्नी हैं और एम्स्टर्डम जा रहे हैं. उसने दिसंबर 2023 का एक विवाह प्रमाणपत्र दिखाया, जो गाजियाबाद से जारी होने का दावा करता था. लेकिन पूछताछ में उनके जवाबों में गड़बड़ी पकड़ी गई. गहन जांच में प्रमाणपत्र फर्जी निकला. कमलजीत ने बताया कि ग्रोवर ने उससे विदेश भेजने के लिए 25 लाख रुपये लिए थे.  ग्रोवर ने कबूल किया कि वह और कमलजीत शादीशुदा नहीं हैं. पुलिस को शक है कि उसने 30-35 लोगों के लिए फर्जी पासपोर्ट और वीजा बनवाए हैं. चौंकाने वाली बात ये कि ग्रोवर थाईलैंड, चीन, दुबई, लंदन जैसे नौ देशों में 13 बार यात्रा कर चुका है.

मानव तस्करी का खौफनाक मकसद
पुलिस जांच में पता चला कि यह रैकेट फर्जी शादी के बहाने महिलाओं को विदेश भेजकर उनका शोषण करता था. ग्रोवर का मकसद कमलजीत को नीदरलैंड्स में तस्करी कर शोषण के जाल में फंसाना था. मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. साहार पुलिस स्टेशन में मानव तस्करी, धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज किया गया है. ग्रोवर को 15 अक्टूबर तक हिरासत में भेजा गया है.

रैकेट का नेटवर्क तोड़ने की कोशिश
पुलिस ग्रोवर के साथी गुरजीत सिंह की तलाश में है, जो इस साजिश में मध्यस्थ था. एक टीम पंजाब भेजी गई है ताकि इस रैकेट के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके. एक अधिकारी ने बताया, “यह गिरोह मासूम महिलाओं को निशाना बनाता था. जांच में और पीड़ितों का खुलासा हो सकता है.” (इनपुट आईएएनएस से भी)

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Anti Human Trafficking

