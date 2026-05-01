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Hindi Newscrimeक्या तरबूज में जहर देकर की गई परिवार के 4 लोगों की हत्या? अंगों का रंग हो गया था हरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बढ़ा रहस्य

क्या तरबूज में जहर देकर की गई परिवार के 4 लोगों की हत्या? अंगों का रंग हो गया था हरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बढ़ा रहस्य

Mumbai Watermelon Death News: क्या मुंबई में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या तरबूज में जहर देकर की गई थी? पोस्टमार्टम से रिपोर्ट से पता चला है कि मारे गए चारों लोगों के कई अंगों का रंग हरा हो गया था. इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद रहस्य और गहरा गया है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 01, 2026, 11:35 PM IST
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क्या तरबूज में जहर देकर की गई परिवार के 4 लोगों की हत्या? अंगों का रंग हो गया था हरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बढ़ा रहस्य

Mumbai Watermelon Death News Latest Updates: मुंबई में पिछले हफ्ते तरबूज खाकर एक ही परिवार के चार लोगों की मौत ने देशभर में सुर्खियां बटोरी थी. तब कहा गया था कि संक्रमित तरबूज खाने की वजह से चारों की जान गई. इसके बाद देशभर में तरबूज खाने को लेकर बहस छिड़ गई थी. कई जगहों पर इसकी बिक्री में गिरावट की खबरें भी सामने आई थी. अब सामने आई रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि परिवार के चारों लोगों की मौत तरबूज खाने से नहीं बल्कि तरबूज में जहर दिए जाने से हुई थी. जिसने उनके अंगों को धीरे-धीरे फेल करके मौत के द्वार तक पहुंचा दिया था. 

रात को तरबूज खाया और अगले दिन मर गया परिवार

सबसे पहले आपको बताते हैं कि हुई कैसे थी. मुंबई में 45 वर्षीय स्थानीय व्यापारी अब्दुल्लाह डोकड़िया मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान चलाकर परिवार का गुजारा कर रहे थे. परिवार में उनकी पत्नी नसरीन (35), बेटियां आयशा (16) और जैनब (13) थीं. उन्होंने पिछले शनिवार को पांच रिश्तेदारों के साथ मिलकर घर में डिनर किया. इस दौरान उन्होंने उन्हें मटन पुलाव भी परोसा. 

जब सारे रिश्तेदार डिनर करके चले गए तो परिवार के लोगों ने रात करीब 1 बजे तरबूज खाया. इसके बाद वे सोने के लिए कमरे में चले गए लेकिन उनकी पूरी रात बेचैनी में बीती. सुबह होने तक वे सब बीमार पड़ चुके थे. उन सभी को उल्टी-दस्त ने अपने घेरे में ले लिया था. सभी में फूड पॉइजनिंग के लक्षण दिख रहे थे. इस घटना के कुछ घंटों के अंदर ही चारों की मौत हो गई. 

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मृतकों के कई अंगों का रंग हो गया था हरा

जब घटना की सूचना रिश्तेदारों और पुलिस को मिली तो हड़कंप मच गया. चारों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. शुरुआती फोरेंसिक जांच में सामने आया है कि पीड़ितों के मस्तिष्क, हृदय और आंतों जैसे कुछ अंगों का रंग हरा हो गया था. मामले की जांच कर रहे डॉक्टरों का मानना है कि फूड पॉइजनिंग में इस तरह के लक्षण नहीं उभरते. उन्होंने संकेत दिया कि परिवार के चारों लोगों को जहर दिया गया हो सकता है. 

पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को अब्दुल्लाह डोकड़िया के शरीर में मॉर्फिन मिली. यह एक ऐसी शक्तिशाली दर्द निवारक दवा होती है, जो आमतौर पर सख्त चिकित्सकीय निगरानी में दी जाती है. अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या मारे गए परिवार के सदस्य पहले किसी बीमारी का इलाज करवा रहे थे. अगर ऐसा नहीं है तो डोकड़िया के शरीर में मॉर्फिन कैसे आ गई. 

रिश्तेदारों के भी दर्ज किए बयान

पुलिस ने इस मामले में उन रिश्तेदारों के बयान भी दर्ज किए हैं, जिन्होंने पिछले हफ्ते डोकड़िया परिवार के साथ पुलाव खाया था और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ.  महाराष्ट्र राज्य का खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) भी इस मामले की तह में जाने में जुटा है. वह इस बात की जांच कर रहा है कि परिवार ने जो तरबूज खाया था, क्या उसमें जहर तो नहीं मिलाया गया था. वहीं पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने शवों का विसरा सुरक्षित रखकर गहन जांच के लिए आगे भेज दिया है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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