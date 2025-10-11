Advertisement
Durgapur Gangrape: यहां कोई व्यवस्था नहीं है, बेटी खाना खाने बाहर गई तो... बेटी के साथ गैंगरेप के बाद छलका पिता का दर्द

Gangrape With Medical Student: न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए पीड़िता के पिता ने बताया, 'रात 10 बजे उसकी सहेली ने हमें फन करके बताया कि आपकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है.' 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 11, 2025, 04:22 PM IST
Durgapur Gangrape Victim Father
West Bengal Gangrape: पश्चिम बंगाल में एक और मेडिकल छात्रा के साथ हैवानियत हुई है. दुर्गापुर के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए ओडिशा के जलेश्वर से आई छात्रा के साथ हैवानों ने दरिंदगी की. पीड़िता के पिता ने जब बेटी के साथ हुई दरिंदगी की खबर सुनी तो उनकी आंखें छलक आई. उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रशासन व्यवस्था पर सवाल खड़े किए.

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए पीड़िता के पिता ने बताया, 'रात 10 बजे उसकी सहेली ने हमें फोन करके बताया कि आपकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है. हम लोग ओडिशा के जलेश्वर में रहते हैं. मेरी बेटी यहीं पढ़ती थी. कल वो अपने एक सहपाठी के साथ डिनर करने के लिए रात को हॉस्टल से बाहर निकली थी तब रात को लगभग 8-9 बजे के बीच कुछ लोग वहां आए और उसके दोस्त को वहां से भगा दिया और फिर बेटी के साथ गैंगरेप किया.'

 

पीड़ित छात्रा के पिता ने उठाए प्रशासन व्यवस्था पर सवाल
पीड़ित मेडिकल छात्रा के पिता ने बेटी के साथ हुई दरिंदगी के बाद दुर्गापुर की प्रशासन व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए. पीड़िता के पिता ने कहा,'घटना वाली जगह हॉस्टल से दूर थी और वहां पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है... इतनी गंभीर घटना हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. यहां कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं...'

माता-पिता ने बेटी से हुई दरिंदगी के खिलाफ दर्ज करवाया मामला
शनिवार (11 अक्टूबर) की सुबह पुलिस ने मीडिया से बातचीत में बताया पीड़ित छात्रा ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है. वो यहां दुर्गापुर के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रही है. पीड़िता सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और उसके साथ ये दरिंदगी मेडिकल कैंपस के बाहर हुई. पीड़ित छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. पीड़ित छात्रा के माता-पिता ने अपनी बेटी के साथ हुई दरिंदगी पर दुर्गापुर न्यू टाउन थाने में मामला दर्ज करवाया है. पीड़ित छात्रा का बयान भी पुलिस ने दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है.अभी तक इस मामले में किसी भी आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है. 

याद आ गयी आरजी कर मेडिकल छात्रा से हुई दरिंदगी
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल स्टूडेंट के साथ हुई इस दरिंदगी ने सभी के जेहन में एक बार फिर से 2024 के आरजी कर अस्पताल में मेडिकल स्टूडेंट के साथ हुई बर्बरता की यादें फिर से ताजा कर दीं. कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में साल 2024 में 8-9 अगस्त की रात एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले बर्बरता पूर्वक रेप किया गया और फिर उसकी नृशंस हत्या कर दी गई थी. अगली सुबह इस डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली थी. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय रॉय नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था. 20 जनवरी 2025 को इस आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई.

