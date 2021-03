West Bengal के दक्षिण 24 परगना में Bomb Blast, BJP के 6 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल

दक्षिण 24 परगना: पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव 2021 (West Bengal Assembly Election 2021) की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे राज्य में चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है. इस बीच पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है. बीती रात पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना (Crude Bomb Blast In South 24 Parganas) जिले में बम धमाका हुआ, जिसमें बीजेपी (BJP) के 6 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए.

बता दें कि ये बम ब्लास्ट दक्षिण 24 परगना (Crude Bomb Blast In South 24 Parganas) के रामपुर गांव में देर रात शुक्रवार को हुआ. धमाके में घायल हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं (Six BJP Workers Injured In Bomb Blast) को आनन-फानन में अस्पताल में एडमिट करवाया गया. इस वक्त अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है.

West Bengal: Six BJP workers injured in a crude bomb blast, in Rampur village of South 24 Parganas district late last night. The injured workers, who are under treatment at a hospital, allege that the bomb was hurled at them by TMC workers when they were returning from a wedding. pic.twitter.com/oSE3RjPC26

— ANI (@ANI) March 6, 2021