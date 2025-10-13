बंगाल में रील बनाने के बहाने नाबालिग के साथ दुष्कर्म, आरोपी यूट्यूबर और बेटा गिरफ्तार

Crime News: पश्चिम बंगाल में एक 48 साल के यूट्यूबर और उसके युवा बेटे को 15 साल की लड़की के साथ यौन अपराध के मामले में गिरफ्तार किया गया है. यूट्यूबर ने नाबालिग लड़की को कॉमेडी और डांस रील में फीचर करने का झूठा वादा किया था. दोनों आरोपियों पर नाबालिग का सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो और रील बनाने के नाम पर उसकी प्राइवेट फोटो लेकर उसे ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है.

यूट्यूबर गिरफ्तार

पीड़िता के पिता कोलकाता पुलिस में अधिकारी हैं. यह घटना पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट के हरोआ थाना क्षेत्र में हुई. नाबालिग लड़की की शिकायत के आधार पर आरोपी यूट्यूबर और उसके नाबालिग बेटे को रविवार 12 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार किया गया. पुलिस के अनुसार यूट्यूबर हरोआ थाना क्षेत्र में रहता है. पुलिसकर्मी और नाबालिग लड़की भी उसी इलाके में रहते हैं. यूट्यूबर और उसके नाबालिग बेटे ने कथित तौर पर कुछ महीने पहले लड़की को वीडियो और रील बनाने के नाम पर बुलाया था. लड़की को सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के बहाने अलग-अलग जगहों पर भी ले जाया गया. वहीं लड़की का परिवार आरोपी यूट्यूबर और उसके बेटे का पड़ोसी था इसलिए उन्होंने इस मामले पर कोई आपत्ति नहीं जताई.

ये भी पढ़ें- परफॉर्मेंस दो या गोली खाओ... चंबल का वह डकैत, जो कॉरपोरेट स्टाइल में चलाता था गिरोह; गैंग के लोगों को देता था फिक्स सैलरी

Add Zee News as a Preferred Source

लड़की को किया ब्लैकमेल

बताया जा रहा है कि वीडियो बनाने के साथ-साथ लड़की की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो उसकी सहमति के बिना ले लिए गए. बाद में आरोपी यूट्यूबर और उसके बेटे ने नाबालिग लड़की को उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. बशीरहाट पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शिकायत के अनुसार आरोपी और उसके नाबालिग बेटे ने लड़की को ब्लैकमेल करने के बाद उसके साथ बलात्कार किया. उन्होंने धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वे तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे. नाबालिग लड़की चुप रही इसलिए उसके साथ कई बार बलात्कार किया गया.

ये भी पढ़ें- Nirbhay Gurjar: बेरहमी में सभी डकैतों का बाप था 'निर्भय गुर्जर', फिरौती को बनाया धंधा, 200 लोगों का किया मर्डर; 35 साल तक जिसकी तलाश में पुलिस ने छानी खाक

आरोपी हुआ गिरफ्तार

शुक्रवार को लड़की ने पूरी बात अपने परिवार को बताई. पुलिस ने उनकी शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है. पिता और पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है. लड़की के परिवार वालों ने कथित आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ हरोआ पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई. रविवार 12 अक्टूबर 2025 की सुबह यूट्यूबर और उसके नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया, आरोपी दोनों को बशीरहाट अनुमंडल कोर्ट ले जाया गया. ( इनपुट- आईएएनएस)

FAQ

यूट्यूबर को क्यों गिरफ्तार किया गया?

यूट्यूबर को एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया.

यह घटना कहां की है?

घटना पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट के हरोआ थाना क्षेत्र की है.