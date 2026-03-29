इंटरनेट का काला बाजार, जहां चंद रुपयों में बिक रही ड्रग्स-जानलेवा हथियार; किसी सरकार का नहीं चलता बस

Cybercrime: डार्क नेट (Dark Net) इंटरनेट की एक ऐसी काली और बदनाम दुनिया है, जिसका इस्तेमाल व्यक्ति पूरी तरह से गुमनाम रहकर कर सकता है. इंटरनेट की इस काली बाजार में ऐसी चीजें मिलती हैं, जो आमतौर पर बाजारों में मिलना नामुमकिन है. ये कोई आम चीजें नहीं होती हैं, बल्कि खतरनाक, गैरकानूनी और जानलेवा चीजें होती हैं. आज के समय में इस डार्क नेट का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है, जो हमारी समाज के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है. यहां से यूजर्स अपनी पहचान और लोकेशन पूरी तरह से छिपा कर ड्रग्स, हथियार, चुराए गए क्रेडिट कार्ड, जैसी प्रतिबंधित सामानों का व्यापार कर रहे हैं.

क्या है डार्क नेट?

डार्क नेट (Dark Net) इंटरनेट का एक छिपा हुआ (एन्क्रिप्टेड) हिस्सा है, जिसे सामान्य सर्च इंजन (जैसे गुगल) या सामान्य ब्राउजर (जैसे क्रोम या सफारी) से एक्सेस नहीं सकता है. यह डीप वेब का एक छोटा, सुरक्षित और अज्ञात हिस्सा है, जिसे आप खास ब्राउजर के इस्तेमाल से ही एक्सेस कर सकते हैं. यहां हम आपको डार्क नेट से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे-

मुख्य तौर पर इसे टोर (Tor) या I2P जैसे खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ही ऑपरेट किया जा सकता है. Add Zee News as a Preferred Source

डार्क नेट एक जटिल एन्क्रिप्शन नेटवर्क के पीछे छिपा रहता है. ऐसे में यहां वेबसाइट्स और यूजर्स की लोकेशन या पहचान का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है.

डार्क नेट पर चलने वाली वेबसाइट्स समान्य .com या .in के बजाय .onion एक्सटेंशन के साथ खत्म होती हैं.

डार्क नेट पर क्या-क्या मिलता है?

डार्क नेट पर अवैध (illegal) और खतरनाक चीजें आसानी से मिल सकती हैं.

यहां कोकीन, हेरोइन, सिंथेटिक ड्रग्स और बैन्ड दवाइयां मिलती हैं. इन्हें अक्सर अक्सर हर्बल टी या खिलौनों के डिब्बों में पैक करके भेजा जाता है.

डार्क नेट पर चोरी किया हुआ क्रेडिट कार्ड, उसकी सारी डिटेल्स के साथ मिल सकती है. साथ ही नेट बैंकिंग यूजरनेम-पासवर्ड और चोरी किए गए ईमेल अकाउंट्स भी मिलते हैं. यहां सस्ते दामों में लाखों लोगों का आधार, पैन या सोशल सिक्टोरिटी नंबर आसान से मिल सकता है.

इस जगह पर पिस्तौल, राइफल, गोला-बारूद, छोटे विस्फोटक, जैसे खतरनाक हथियार आसानी से मिल सकते हैं. कुछ जगहों पर जहर की जानकारी और बिक्री भी होती है.

सरकार के सख्त कदम

हालांकि, डार्क नेट की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है. अवैध नशीली दवाओं की तस्करी और साइबर अपराधों को रोकने के लिए खास टास्ट फोर्स (I4C) और 'डार्कनेट टेलीस्कोप' तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. वहीं गृह मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर इस तरह की लेन-देन पर कड़ी निगरानी रख रहा है.