Advertisement
trendingNow13158323
Hindi Newscrimeइंटरनेट का काला बाजार, जहां चंद रुपयों में बिक रही ड्रग्स-जानलेवा हथियार; किसी सरकार का नहीं चलता बस

इंटरनेट का काला बाजार, जहां चंद रुपयों में बिक रही ड्रग्स-जानलेवा हथियार; किसी सरकार का नहीं चलता बस

Dark Web Explained: डार्क नेट (Dark Net) इंटरनेट की वह काली दुनिया है, जो समाज की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है. यहां पहचान और लोकेशन पूरी तरह छुपाकर, अपराधी ड्रग्स, हथियारों की तस्करी और चोरी किए गए डेटा जैसे अवैध धंधों का खौफनाक बाजार चलाते हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 29, 2026, 10:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंटरनेट का काला बाजार, जहां चंद रुपयों में बिक रही ड्रग्स-जानलेवा हथियार; किसी सरकार का नहीं चलता बस

Cybercrime: डार्क नेट  (Dark Net) इंटरनेट की एक ऐसी काली और बदनाम दुनिया है, जिसका इस्तेमाल व्यक्ति पूरी तरह से गुमनाम रहकर कर सकता है. इंटरनेट की इस काली बाजार में ऐसी चीजें मिलती हैं, जो आमतौर पर बाजारों में मिलना नामुमकिन है. ये कोई आम चीजें नहीं होती हैं, बल्कि खतरनाक, गैरकानूनी और जानलेवा चीजें होती हैं. आज के समय में इस डार्क नेट का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है, जो हमारी समाज के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है. यहां से यूजर्स अपनी पहचान और लोकेशन पूरी तरह से छिपा कर ड्रग्स, हथियार, चुराए गए क्रेडिट कार्ड, जैसी प्रतिबंधित सामानों का व्यापार कर रहे हैं.

क्या है डार्क नेट?

डार्क नेट (Dark Net) इंटरनेट का एक छिपा हुआ (एन्क्रिप्टेड) हिस्सा है, जिसे सामान्य सर्च इंजन (जैसे गुगल) या सामान्य ब्राउजर (जैसे क्रोम या सफारी) से एक्सेस नहीं सकता है. यह डीप वेब का एक छोटा, सुरक्षित और अज्ञात हिस्सा है, जिसे आप खास ब्राउजर के इस्तेमाल से ही एक्सेस कर सकते हैं. यहां हम आपको डार्क नेट से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे-

  • मुख्य तौर पर इसे टोर (Tor) या I2P जैसे खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ही ऑपरेट किया जा सकता है.

    Add Zee News as a Preferred Source

  • डार्क नेट एक जटिल एन्क्रिप्शन नेटवर्क के पीछे छिपा रहता है. ऐसे में यहां वेबसाइट्स और यूजर्स की लोकेशन या पहचान का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है. 

  • डार्क नेट पर चलने वाली वेबसाइट्स समान्य .com या .in के बजाय .onion एक्सटेंशन के साथ खत्म होती हैं. 

डार्क नेट पर क्या-क्या मिलता है?

डार्क नेट पर अवैध (illegal) और खतरनाक चीजें आसानी से मिल सकती हैं.

  • यहां कोकीन, हेरोइन, सिंथेटिक ड्रग्स और बैन्ड दवाइयां मिलती हैं. इन्हें अक्सर अक्सर हर्बल टी या खिलौनों के डिब्बों में पैक करके भेजा जाता है. 

  • डार्क नेट पर चोरी किया हुआ क्रेडिट कार्ड, उसकी सारी डिटेल्स के साथ मिल सकती है. साथ ही नेट बैंकिंग यूजरनेम-पासवर्ड और चोरी किए गए ईमेल अकाउंट्स भी मिलते हैं. यहां सस्ते दामों में लाखों लोगों का आधार, पैन या सोशल सिक्टोरिटी नंबर आसान से मिल सकता है. 

  • इस जगह पर पिस्तौल, राइफल, गोला-बारूद, छोटे विस्फोटक, जैसे खतरनाक हथियार आसानी से मिल सकते हैं. कुछ जगहों पर जहर की जानकारी और बिक्री भी होती है.

सरकार के सख्त कदम 

हालांकि, डार्क नेट की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है. अवैध नशीली दवाओं की तस्करी और साइबर अपराधों को रोकने के लिए खास टास्ट फोर्स (I4C) और 'डार्कनेट टेलीस्कोप' तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. वहीं गृह मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर इस तरह की लेन-देन पर कड़ी निगरानी रख रहा है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Dark net

Trending news

कभी गर्मी, कभी बारिश...ये मौसम को हो क्या रहा है? सोमवार को कैसा रहेगा हाल
IMD weather warning
कभी गर्मी, कभी बारिश...ये मौसम को हो क्या रहा है? सोमवार को कैसा रहेगा हाल
भारत में पहली बार किस शहर में खुला था पेट्रोल पंप? तब कितनी थी तेल की कीमत
Petrol pump
भारत में पहली बार किस शहर में खुला था पेट्रोल पंप? तब कितनी थी तेल की कीमत
महिलाओं को 2 हजार भत्ता, छात्रों को फ्री लैपटॉप, स्टालिन ने लगाई 'फ्री' की झड़ी
Assembly Election 2026
महिलाओं को 2 हजार भत्ता, छात्रों को फ्री लैपटॉप, स्टालिन ने लगाई 'फ्री' की झड़ी
90% मंडियों में खरीद ठप, 1.2 लाख क्विंटल आवक के बावजूद 5% भी खरीद नहीं: अनुराग ढांडा
Haryana news
90% मंडियों में खरीद ठप, 1.2 लाख क्विंटल आवक के बावजूद 5% भी खरीद नहीं: अनुराग ढांडा
बंगाल में कांग्रेस की सूची जारी, ममता के खिलाफ उतारा ये कैंडिडेट; अधीर रंजन को मौका
West Bengal elections 2026
बंगाल में कांग्रेस की सूची जारी, ममता के खिलाफ उतारा ये कैंडिडेट; अधीर रंजन को मौका
फ्लाइट में बैठे शख्स की खुराफात, लैंडिंग से पहले खोलने लगा इमरजेंसी गेट
National News
फ्लाइट में बैठे शख्स की खुराफात, लैंडिंग से पहले खोलने लगा इमरजेंसी गेट
नशा विरोधी अभियान में फरीदकोट पंजाब के शीर्ष जिलों में शामिल, अपराध में 37% गिरावट
Punjab news in hindi
नशा विरोधी अभियान में फरीदकोट पंजाब के शीर्ष जिलों में शामिल, अपराध में 37% गिरावट
पेट दर्द होने पर टेस्ट कराने पहुंची नाबालिग, बता दिया 'प्रेग्नेंट', मच गया हंगामा
Telangana News in Hindi
पेट दर्द होने पर टेस्ट कराने पहुंची नाबालिग, बता दिया 'प्रेग्नेंट', मच गया हंगामा
मां दुर्गा की मूर्ति देखते ही बेहोश हुई रानी तो राजा ने हमेशा के लिए बदल दी परंपरा
Durga idol
मां दुर्गा की मूर्ति देखते ही बेहोश हुई रानी तो राजा ने हमेशा के लिए बदल दी परंपरा
जमाखोरी के खिलाफ ZEE की बड़ी स्ट्राइक, पान की दुकानों पर बोतलों में मिल रहा था तेल
israel iran war
जमाखोरी के खिलाफ ZEE की बड़ी स्ट्राइक, पान की दुकानों पर बोतलों में मिल रहा था तेल