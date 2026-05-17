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Hindi Newscrimeरोज 50 हजार रेंट देकर सीरियाई नागरिक बना रहे थे जिहादी ड्रग्स कैप्टागन, मिडिल ईस्ट के आतंकियों की है फेवरेट

रोज 50 हजार रेंट देकर सीरियाई नागरिक बना रहे थे 'जिहादी ड्रग्स' कैप्टागन, मिडिल ईस्ट के आतंकियों की है फेवरेट

NCB seized captagon syria news: भारत में आए दिन ड्रग्स की खेप बरामद होती रहती है. ड्रग्स की तस्करी से इतर अब विदेशी नागरिक भी भारत में ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं. ताजा मामले में सीरियाई नागरिक भारत में मिडल ईस्ट के आतंकियों की फेवरेट जेहादी ड्रग्स कैप्टागन बना रहे थे. इससे खुफिया पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं.

 

Written By  Shwetank Ratnamber|Reported By: Pramod Sharma|Last Updated: May 17, 2026, 09:22 PM IST
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Drugs (ai)
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भारत में पहली बार  'जेहादी ड्रग'कैप्टागन बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है. नॉर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau) के ऑपरेशन RAZEPILL में अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है. आपको बताते चलें कि ड्रग्स के नशे में कैप्टागन मिडल ईस्ट के आतंकियों की पहली पसंद है. भारत मे रहकर सीरियाई नागरिक इस ड्रग्स रैकेट का सिंडिकेट चला रहे थे.

 

सीरियाई नागरिक समेत फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार

सूत्रों के मुताबिक भारत में सिंथेटिक ड्रग तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 'ऑपरेशन RAZEPILL' के तहत बड़ा खुलासा किया है. जांच एजेंसी ने 227.2 किलोग्राम कैप्टागन टैबलेट और पाउडर बरामद करके एक सीरियाई नागरिक को दबोचा है. जांच के दौरान सामने आया कि जब्त किए गए कैप्टागन टैबलेट कथित तौर पर उत्तराखंड के देहरादून स्थित एक फैक्ट्री में अवैध रूप से तैयार किए गए थे.

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NCB सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार सीरियाई आरोपी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि नई दिल्ली के नेब सराय इलाके से बरामद कैप्टागन टैबलेट नवंबर 2025 में देहरादून स्थित M/s Green Herbal फैक्ट्री में तैयार किए गए थे. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने इस ड्रग्स का पूरा प्रोडक्शन अपने एक अन्य सीरियाई साथी के साथ मिलकर किया.

इस खुलासे के बाद NCB की टीम ने 16 मई 2026 की रात फैक्ट्री परिसर में रेड डाली. जांच के दौरान एनसीबी को बड़े पैमाने पर ड्रग निर्माण से जुड़ा हाइटेक सेटअप मिला. अधिकारियों के मुताबिक फैक्ट्री परिसर में टैबलेट बनाने वाली मशीनें, ग्रेनुलेशन यूनिट, कैप्सूल फिलिंग मशीन, कोटिंग मशीन, सीलिंग और ब्लिस्टर पैकेजिंग मशीनें लगी हुई थीं. इसके अलावा बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल, केमिकल, कैप्सूल और पैकेजिंग सामग्री भी बरामद की गई.

एक दिन का रेंट 50 हजार

जांच में एक और खुलासा हुआ. सूत्रों के मुताबिक फैक्ट्री मालिक कथित तौर पर प्रतिदिन लगभग 50 हजार रुपये लेकर फैक्ट्री परिसर को अवैध कैप्टागन निर्माण के लिए उपलब्ध कराता था. NCB जांच में यह भी सामने आया कि फैक्ट्री का मालिक पहले भी ड्रग्स से जुड़े मामलों में एजेंसियों के रडार पर रह चुका है. उसका नाम देहरादून पुलिस और NCB दिल्ली जोन द्वारा दर्ज ट्रामाडोल और अन्य प्रिस्क्रिप्शन (NRx) दवाओं की सप्लाई से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में सामने आ चुका है.

जांच जारी

फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. इस मामले में अब तक दो लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें एक सीरियाई नागरिक और फैक्ट्री मालिक शामिल हैं. यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कैप्टागन को मध्य-पूर्व के देशों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला सिंथेटिक नशीला पदार्थ माना जाता है. जिसकी तस्करी को लेकर कई अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क सक्रिय रहे हैं. जांच एजेंसियां अब इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि इस नेटवर्क के तार भारत से बाहर किन देशों तक जुड़े हैं. क्या देश में इस तरह के और भी अवैध ड्रग्स उत्पादन केंद्र संचालित हो रहे हैं. NCB ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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