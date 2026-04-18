TCS Nashik Case: फोन बंद, घर पर ताला...जमीन खा गई या आसमान निगल गया, आखिर क्यों पकड़ में नहीं आ रही निदा खान?

Nashik Case: नासिक के टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस (टीसीएस) में धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न से जुड़े आरोपों को लेकर निदा खान अब तक फरार है. उसे पकड़ने के लिए पुलिस जमकर तलाशी अभियान चला रही है.

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि निदा खान फरार है. लेकिन उसके परिवार ने कहा कि वह मुंबई में किसी रिश्तेदार के यहां है और छिपी हुई नहीं है.

कहां है निदा खान?

चल रही जांच के बीच निदा खान की सही लोकेशन के बारे में अभी पता नहीं चला है. पुलिस ने बताया कि वह फरार है और तकनीकी निगरानी और फील्ड ऑपरेशन के जरिए उसकी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रही है. पुलिस के एक बयान के मुताबिक, उसे ढूंढने के लिए तीन अलग-अलग टीमें लगाई गई हैं.

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बयान में कहा गया, 'जांच के दौरान, निदा खान के पति को पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हिरासत में लिया गया.'

बयान में यह भी कहा गया, 'यह भी देखा गया है कि आरोपी और उसके रिश्तेदारों, दोनों के मोबाइल फोन बंद थे. आरोपी निदा खान की तलाश अभी भी जारी है.'

पुलिस पहुंची तो घर लॉक था

पुलिस के मुताबिक, उसके पति ने उसे बताया कि वह किसी रिश्तेदार के घर ठहरी हुई है, लेकिन जब उस लोकेशन पर पुलिस पहुंची, तो घर लॉक था.

हालांकि, उसके परिवार का कहना है कि वह जनवरी 2026 से अपने पति के साथ मुंबई में रह रही है और कहीं भागी नहीं है. उसके चाचा ने बताया कि वह कंपनी की मलाड स्थित BPO यूनिट में काम कर रही थी. इस महीने की शुरुआत में 9 अप्रैल को उसे सस्पेंड नहीं कर दिया गया था.

खान के मामा ने कहा, 'वह किसी भी चीज से भाग नहीं रही है और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अब तक कोई भी पुलिस अधिकारी हमारे दरवाजे पर आकर उसके बारे में पूछताछ करने नहीं आया है.'

परिवार वालों के अनुसार, खान की शादी पिछले साल हुई थी और वह इस साल की शुरुआत में मुंबई चली गई थी. उसने नासिक में पढ़ाई की, कॉमर्स में डिग्री हासिल की, और अभी डिस्टेंस लर्निंग के जरिए MBA कर रही है.

एचआर की पोस्ट पर नहीं थी निदा खान

उसने दिसंबर 2021 में बतौर प्रोसेस असोसिएट बीपीओ यूनिट ज्वॉइन की थी. उसके घरवालों ने बताया कि वह एक टेलीकॉलर के तौर पर काम करती थी और कंपनी में किसी सीनियर पोजिशन पर नहीं थी. हालांकि टीसीएस भी कह चुकी है कि निदा खान ना तो कंपनी में एचआर थी और ना ही मैनेजर पोस्ट पर थी.

निदा खान का प्रेग्नेंसी का दावा

गिरफ्तारी से कानूनी सुरक्षा मांगते हुए निदा खान ने दावा किया कि वह प्रेग्नेंट हैं. उनके परिवार ने भी इस दावे का समर्थन करते हुए कहा कि वह अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं और उन पर लगे आरोपों की वजह से वह मानसिक तनाव में हैं.

खान के वकील, बाबा सैयद ने कहा, 'हम निदा के लिए अग्रिम ज़मानत की अर्जी दाखिल करने की प्रक्रिया में हैं. यह जल्द ही कर दिया जाएगा.'

जांचकर्ता इस दावे के कानूनी असर पर विचार करने से पहले मेडिकल रिकॉर्ड के जरिए इसकी पुष्टि कर रहे हैं. कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अदालतें आमतौर पर ऐसे आधारों पर राहत देने से पहले मजबूत मेडिकल सबूत मांगती हैं.