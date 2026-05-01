Advertisement
trendingNow13200903
Hindi Newscrimeक्रिकेट पैड में बिक रहा था ‘सफेद ज़हर’! NCB ने 6 महीने की रेकी के बाद तोड़ा 1745 करोड़ का कोकीन नेटवर्क

क्रिकेट पैड में बिक रहा था ‘सफेद ज़हर’! NCB ने 6 महीने की रेकी के बाद तोड़ा 1745 करोड़ का कोकीन नेटवर्क

Operation White Strike Against Drugs: देश में ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है. करीब 6 महीने की रेकी करने के बाद NCB ने 349 किलो कोकीन बरामद की है. उस कोकीन की कीमत 1745 करोड़ रुपये बताई जा रही है. 

 

Edited By:  Devinder Kumar|Last Updated: May 02, 2026, 12:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्रिकेट पैड में बिक रहा था ‘सफेद ज़हर’! NCB ने 6 महीने की रेकी के बाद तोड़ा 1745 करोड़ का कोकीन नेटवर्क

NCB Operation White Strike Against Drugs Racket: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ‘ऑपरेशन WHITE STRIKE’ के तहत मुंबई और आसपास के इलाकों में ड्रग्स के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया. इस दौरान एक बड़े अंतरराष्ट्रीय कोकीन सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया गया. इस ऑपरेशन में करीब 349 किलो हाई-ग्रेड कोकीन जब्त की गई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1745 करोड़ रुपये बताई जा रही है. यह कार्रवाई छह महीने से ज्यादा समय तक चली खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी के बाद अंजाम दी गई. इससे साफ है कि एजेंसी काफी समय से इस पूरे नेटवर्क पर नजर रखे हुए थी.

ड्रग्स के खिलाफ सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति

इस बड़ी सफलता पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने NCB टीम को बधाई दी है और साफ शब्दों में कहा है कि सरकार ड्रग्स कार्टेल को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि यह एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां एक छोटी खेप से शुरू होकर एजेंसी ने बड़े नेटवर्क तक पहुंच बनाई. उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से यह साफ हो जाता है कि ड्रग्स के खिलाफ सरकार की नीति ‘जीरो टॉलरेंस’ की है.

NCB की टीम ने इस ऑपरेशन को दो चरणों में अंजाम दिया. पहले चरण में नवी मुंबई के कलंबोली इलाके में KWC वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स के पास एक मारुति सुजुकी सुपर कैरी (CNG) गाड़ी को रोका गया. तलाशी के दौरान गाड़ी से 136 पैकेट कोकीन बरामद हुई, जिनमें हर पैकेट का वजन करीब एक किलो था. ड्रग्स को बेहद चालाकी से क्रिकेट पैड और ग्लव्स के अंदर छुपाकर रखा गया था ताकि शक न हो. मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

जब्त की गई 349 किलो कोकीन 

इसके बाद जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने एक और बड़े स्टॉक का खुलासा किया, जो भिवंडी के एक गोदाम में छिपाकर रखा गया था. इस जानकारी के आधार पर NCB ने तुरंत दूसरी कार्रवाई की और ठाणे जिले के भिवंडी स्थित लक्समन कंपाउंड में छापा मारा. यहां से 213 किलो और कोकीन बरामद की गई. इस तरह कुल मिलाकर 349 किलो कोकीन जब्त की गई, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बरामदगी मानी जा रही है.

जांच में यह भी सामने आया है कि ड्रग्स को बेहद हाई-टेक तरीके से छिपाया गया था. कोकीन को एक मशीन के अंदर बने खास कैविटी में छिपाकर भारत लाया गया था. हर पैकेट को 9 अलग-अलग लेयर में पैक किया गया था, जिसमें एक लेयर काले चिकने पदार्थ की भी थी, ताकि स्कैनिंग या जांच के दौरान पकड़ में न आए. यह तरीका दिखाता है कि यह कोई छोटा-मोटा गिरोह नहीं, बल्कि एक बेहद संगठित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है.

भिवंडी जैसे एरिया से चल रहा था काला धंधा

भिवंडी जैसे बड़े वेयरहाउस हब का इस्तेमाल यह भी बताता है कि इस पूरे सिंडिकेट का लॉजिस्टिक्स सिस्टम काफी मजबूत और प्लानिंग के साथ काम कर रहा था. मशीनों के जरिए ड्रग्स की तस्करी, गोदामों में स्टोरेज और फिर वहां से आगे सप्लाई .यह पूरा नेटवर्क एक प्रोफेशनल तरीके से ऑपरेट किया जा रहा था.

फिलहाल NCB इस मामले में मुख्य सरगना, फाइनेंसर, हैंडलर्स और जिन लोगों तक यह ड्रग्स पहुंचनी थी, उन सभी की तलाश में जुटी हुई है. एजेंसी का कहना है कि यह बरामदगी इसलिए भी खास है क्योंकि भारत में आम तौर पर पूरे साल में 200 से 300 किलो के बीच ही कोकीन पकड़ी जाती है, जबकि इस एक ऑपरेशन में ही उससे ज्यादा मात्रा बरामद हो गई है.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Crime news in HindiNCB

Trending news

कैसे कबाड़ से सीधा दुनियाभर में धूम मचा रही ब्रह्मोस मिसाइल? जानें पूरी कहानी
DNA
कैसे कबाड़ से सीधा दुनियाभर में धूम मचा रही ब्रह्मोस मिसाइल? जानें पूरी कहानी
अब टोल पर नहीं लगेगा ब्रेक! कैमरा देखेगा गाड़ी, खुद काट लेगा फास्टैग से पैसा
DNA
अब टोल पर नहीं लगेगा ब्रेक! कैमरा देखेगा गाड़ी, खुद काट लेगा फास्टैग से पैसा
क्या अमेरिका तक पहुंच सकती है भारत की अग्नि 6? दुनिया के कितने देश आते हैं जद में
Agni-6 Missile
क्या अमेरिका तक पहुंच सकती है भारत की अग्नि 6? दुनिया के कितने देश आते हैं जद में
बेहतर भविष्य के लिए नहीं भटकेंगे छात्र, इन ग्राम पंचायतों में तैनात होंगे करियर कोच
Education news
बेहतर भविष्य के लिए नहीं भटकेंगे छात्र, इन ग्राम पंचायतों में तैनात होंगे करियर कोच
हाईवे पर वे कौन-से 5 काम हैं, जो आप चाहकर भी नहीं कर सकते? भुगतनी पड़ जाएगी जेल
Traffic rules in hindi
हाईवे पर वे कौन-से 5 काम हैं, जो आप चाहकर भी नहीं कर सकते? भुगतनी पड़ जाएगी जेल
'एग्जिट पोल गलत साबित होंगे', फारूक अब्दुल्ला ने बंगाल के चुनाव पर कर दिया बड़ा दावा
Jammu and Kashmir
'एग्जिट पोल गलत साबित होंगे', फारूक अब्दुल्ला ने बंगाल के चुनाव पर कर दिया बड़ा दावा
मजदूर दिवस पर श्रमिकों को तोहफा, CM मान ने किया न्यूनतम मजदूरी 15% बढ़ाने का एलान
Punjab
मजदूर दिवस पर श्रमिकों को तोहफा, CM मान ने किया न्यूनतम मजदूरी 15% बढ़ाने का एलान
मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की ड्यूटी का विरोध, TMC की याचिका पर होगी सुनवाई
TMC
मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की ड्यूटी का विरोध, TMC की याचिका पर होगी सुनवाई
बुल्गारिया का पासपोर्ट और हमजा नाम से फर्जी पहचान, तुर्किए में ऐसे छिपा था सलीम डोला
Salim Dola
बुल्गारिया का पासपोर्ट और हमजा नाम से फर्जी पहचान, तुर्किए में ऐसे छिपा था सलीम डोला
'टीएमसी बुरी तरह चुनाव हार रही है इसलिए...' सुवेंदु अधिकारी का सीएम ममता पर हमला
bengal elections
'टीएमसी बुरी तरह चुनाव हार रही है इसलिए...' सुवेंदु अधिकारी का सीएम ममता पर हमला