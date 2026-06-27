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केतन अग्रवाल की हत्या का मास्टरमाइंड कौन? सिया और चेतन एक-दूसरे पर लगा रहे आरोप, वारदात से पहले डिलीट कर दिए थे सारे चैट्स

Ketan Agarwal Murder Case Latest Updates: केतन अग्रवाल की हत्या का मास्टरमाइंड आखिर कौन है? यह सवाल अब और उलझ गया है. पुलिस की गिरफ्त में मौजूद सिया गोयल और चेतन चौधरी ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं. जांच में यह भी पता चला है कि वारदात से पहले दोनों ने अपनी सारी चैट्स डिलीट कर दी थी.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 27, 2026, 05:24 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:24 AM IST
केतन अग्रवाल की हत्या का मास्टरमाइंड कौन? सिया और चेतन एक-दूसरे पर लगा रहे आरोप, वारदात से पहले डिलीट कर दिए थे सारे चैट्स
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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