/केतन अग्रवाल की हत्या का मास्टरमाइंड कौन? सिया और चेतन एक-दूसरे पर लगा रहे आरोप, वारदात से पहले डिलीट कर दिए थे सारे चैट्स

मामले की जांच कर रहे अधिकारी के मुताबिक, हमारी जांच से पता चला है कि दोनों आरोपियों ने 18 जून से पहले और लोहागढ़ घटना के बाद अपने फोन से चैट्स डिलीट किए थे. ऐसा सबूत मिटाने के लिए किया गया. यह भी पता चला कि हत्या से पहले दोनों ने आपस में 2004 फोन कॉल्स किए और करीब 238 घंटे बातचीत की थी. अब दोनों के मोबाइल फोन फॉरेंसिक लैबोरेटरी भेज दिए गए हैं, जहां विशेषज्ञ डिलीट हुई बातचीत को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं. ये चैट्स साजिश का पता लगाने के लिए अहम सुराग साबित हो सकते हैं.