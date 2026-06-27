/केतन अग्रवाल की हत्या का मास्टरमाइंड कौन? सिया और चेतन एक-दूसरे पर लगा रहे आरोप, वारदात से पहले डिलीट कर दिए थे सारे चैट्स

Ketan Agarwal Murder Case Latest Revelations: पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं. पुलिस की रिमांड में मौजूद सिया और उसके लवर चेतन चौधरी से पुलिस पूछताछ कर रही है. सूत्रों के मुताबिक इस मर्डर के लिए दोनों एक दूसरे को मास्टरमाइंड बता रहे हैं. पुलिस ने बुधवार को दोनों से आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की. इस दौरान दोनों का रवैया बदला हुआ था. चेतन ने पुलिस से कहा कि वह सिया के साथ भागना चाहता था, लेकिन वह तैयार नहीं थी. इसके बाद का पूरा प्लान सिया ने ही बनाया था.
वहीं सिया ने दावा किया कि हत्या का आइडिया चेतन का था. 14 जून को जब पहली बार केतन को मारने की कोशिश नाकाम हो गई तो चेतन चौधरी उसके सामने रोया था. यह भी पता चला है कि केतन की हत्या के एक दिन पहले 17 जून को आरोपी सिया और प्रेमी चेतन चौधरी एक कैफे में मिले थे. माना जा रहा है कि इसी कैफे में दोनों ने मिलकर लोहगढ़ किले पर केतन को खाई में धक्का देने का प्लान बनाया था.
इस बीच सिया के माता पिता ने दावा किया कि वो चेतन को नहीं जानते थे और लोहागढ़ किला जाने का प्लान सिया का नहीं बल्कि केतन के कहने पर तैयार किया गया था. उन्होंने कहा कि जो भी मामले में दोषी है, उन्हें सख्त सजा दी जाए. इस बीच केतन के घरवालों ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर केस को फास्ट टैक कोर्ट में चलाने की मांग की.
इसी बीच मामले की जांच में पता चला है कि लोहागढ़ किले में केतन अग्रवाल की हत्या से पहले और बाद में सिया गोयल और चेतन चौधरी ने अपने मोबाइल फोन से चैट्स डिलीट कर दिए. जांचकर्ताओं ने दोनों के फोन फॉरेंसिक रिकवरी के लिए भेज दिए हैं. वहीं राज्य सरकार ने मामले में फास्ट-ट्रैक ट्रायल की मंजूरी दे दी है.
मामले की जांच कर रहे अधिकारी के मुताबिक, हमारी जांच से पता चला है कि दोनों आरोपियों ने 18 जून से पहले और लोहागढ़ घटना के बाद अपने फोन से चैट्स डिलीट किए थे. ऐसा सबूत मिटाने के लिए किया गया. यह भी पता चला कि हत्या से पहले दोनों ने आपस में 2004 फोन कॉल्स किए और करीब 238 घंटे बातचीत की थी. अब दोनों के मोबाइल फोन फॉरेंसिक लैबोरेटरी भेज दिए गए हैं, जहां विशेषज्ञ डिलीट हुई बातचीत को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं. ये चैट्स साजिश का पता लगाने के लिए अहम सुराग साबित हो सकते हैं.
पुलिस के मुताबिक, केतन और सिया की सगाई हो चुकी थी और दोनों की नवंबर में शादी तय थी. जबकि, सिया अपने मंगेतर के बजाय प्रेमी चौधरी से शादी करना चाहती थी. इसके लिए दोनों ने मिलकर 25 वर्षीय केतन अग्रवाल को खत्म करने की साजिश रची थी. दोनों ने घटना के दिन एक कैफे में मुलाकात की. वहां पर दोनों लोहागढ़ किले में ले जाकर केतन को धक्कर देकर मारने का प्लान बनाया.
पुलिस अधिकारी के अनुसार, प्लान के मुताबिक सिया को बैठकर सिग्नल देना था, जिसके बाद चेतन को आकर केतन को धक्का देना था. उन्होंने प्लान को ठीक उसी तरह लागू किया और केतन को गहरी खाई में धक्का देकर मार डाला. जांच अधिकारियों का कहना है कि शुरुआत में चेतन चौधरी ने घटनास्थल पर खुद के होने से इनकार किया था. बाद में जांच में पता चला कि वह साफ झूठ बोल रहा था. सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना आरोप कबूल कर लिया.
केतन अग्रवाल के परिजनों ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलकर इंसाफ दिलाने और प्रसिद्ध वकील उज्ज्वल निकम को स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर नियुक्त करने की मांग की. उनकी मांग को मानते सीएम ने उज्जवल निकम को इस मामले में विशेष सरकारी वकील बनाने का फैसला कर लिया.