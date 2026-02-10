Advertisement
trendingNow13105130
Hindi Newscrimeदर्जनों केस और काला जठेड़ी गैंग का करीबी, भारत लौटा कुख्यात गैंगस्टर सोमवीर मोटा, US में ही लग गई हथकड़ी

दर्जनों केस और काला जठेड़ी गैंग का करीबी, भारत लौटा कुख्यात गैंगस्टर सोमवीर मोटा, US में ही लग गई हथकड़ी

Gangster Somveer Mota: हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सोमबीर उर्फ मोटा अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत आ रहा है. हिंदुस्तान में करीब दो दर्जन आपराधिक मामलों में वांटेड सोमवीर मोटा का बैकग्राउंड कोई साफ नहीं क्योंकि वो कुख्यात अपराधी अनिल चिप्पी का भाई है. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 10, 2026, 11:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर (ai pic)
सांकेतिक तस्वीर (ai pic)

Haryana's most wanted gangster Sombir Mota: भारत में गुनाह करके विदेशों में दुबकने वालों की खैर नहीं. बीते दस सालों में दुनिया भर के कोने-कोने में छिपे लेकिन भारत में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर खींच-खींचकर भारत लाए जा रहे हैं. गैंग चाहे लॉरेंस विश्नोई का हो या काला जठेड़ी का उसका गुर्गा दुनिया के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं है. ताजा मामले में गैंगस्टर सोमवीर अमेरिका से हथकड़ी लगाकर भारत लाया जा रहा है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, गैंगस्टर सोमबीर उर्फ मोटा के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी और लूट जैसे गंभीर अपराधों के 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं.

अमेरिका में ही लग गई थी हथकड़ी

सोमवीर को लिवाने के लिए हरियाणा एसटीएफ की टीम दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पहुंची थी. सीबीआई ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग से मोस्ट वांटेड भगोड़े सोमवीर मोटा को 10 फरवरी को अमेरिका से भारत लाने में कामयाबी हासिल की. सीबीआई ने हरियाणा पुलिस के कहने पर 11 फरवरी, 2025 को इंटरपोल के जरिए मोटा के खिलाफ रेड नोटिस जारी कराया था. सीबीआई ने मोटा की लोकेशन पता लगाने और उसे भारत प्रत्यर्पित कराने के लिए अमेरिकी जांच एजेंसियों के साथ कोआर्डिनेशन किया, उसके बाद मोटा का प्रत्यर्पण संभव हुआ. 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Somveer Mota

Trending news

हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
Missing Children India
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश? भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा?
DNA
इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश? भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा?
'लड़की पर भूत का साया है', केरल के कोल्लम में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप
Kerala News
'लड़की पर भूत का साया है', केरल के कोल्लम में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन
viral video
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन
इंटरनेट पर असली और AI कंटेंट पहचानना होगा आसान, सरकार ने बनाए सख्त नियम; जानिए
New AI Rule
इंटरनेट पर असली और AI कंटेंट पहचानना होगा आसान, सरकार ने बनाए सख्त नियम; जानिए
सेहत योजना में 10 लाख तक इलाज फ्री, पैसे मांगने वालों की खैर नहीं; CM मान की चेतावनी
Punjab
सेहत योजना में 10 लाख तक इलाज फ्री, पैसे मांगने वालों की खैर नहीं; CM मान की चेतावनी
बारामती विमान हादसे पर रोहित पवार ने खड़े किए सवाल, किया षड्यंत्र का दावा
Ajit Pawar
बारामती विमान हादसे पर रोहित पवार ने खड़े किए सवाल, किया षड्यंत्र का दावा
अब तक कितने LS स्पीकरों के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव, किन-किन की गई कुर्सी?
om birla
अब तक कितने LS स्पीकरों के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव, किन-किन की गई कुर्सी?
कौन हैं नसरीन शेख? महाराष्ट्र के मालेगांव से चुनी गई 'बुर्के वाली मेयर'
Who is Malegaon New Mayor
कौन हैं नसरीन शेख? महाराष्ट्र के मालेगांव से चुनी गई 'बुर्के वाली मेयर'
बाबरी निर्माण से ठीक पहले हुमायूं को झटका, ड्रग्स केस में फंसी बेटी; प्रॉपर्टी जब्त
Humayun Kabir
बाबरी निर्माण से ठीक पहले हुमायूं को झटका, ड्रग्स केस में फंसी बेटी; प्रॉपर्टी जब्त