दर्जनों केस और काला जठेड़ी गैंग का करीबी, भारत लौटा कुख्यात गैंगस्टर सोमवीर मोटा, US में ही लग गई हथकड़ी

Haryana's most wanted gangster Sombir Mota: भारत में गुनाह करके विदेशों में दुबकने वालों की खैर नहीं. बीते दस सालों में दुनिया भर के कोने-कोने में छिपे लेकिन भारत में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर खींच-खींचकर भारत लाए जा रहे हैं. गैंग चाहे लॉरेंस विश्नोई का हो या काला जठेड़ी का उसका गुर्गा दुनिया के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं है. ताजा मामले में गैंगस्टर सोमवीर अमेरिका से हथकड़ी लगाकर भारत लाया जा रहा है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, गैंगस्टर सोमबीर उर्फ मोटा के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी और लूट जैसे गंभीर अपराधों के 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं.

अमेरिका में ही लग गई थी हथकड़ी

सोमवीर को लिवाने के लिए हरियाणा एसटीएफ की टीम दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पहुंची थी. सीबीआई ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग से मोस्ट वांटेड भगोड़े सोमवीर मोटा को 10 फरवरी को अमेरिका से भारत लाने में कामयाबी हासिल की. सीबीआई ने हरियाणा पुलिस के कहने पर 11 फरवरी, 2025 को इंटरपोल के जरिए मोटा के खिलाफ रेड नोटिस जारी कराया था. सीबीआई ने मोटा की लोकेशन पता लगाने और उसे भारत प्रत्यर्पित कराने के लिए अमेरिकी जांच एजेंसियों के साथ कोआर्डिनेशन किया, उसके बाद मोटा का प्रत्यर्पण संभव हुआ.