पिता ने ही छह महीने की प्रेग्नेंट बेटी की हत्या क्यों कर दी? ऐसा अपराध कि हिल गया पूरा कर्नाटक

'ऑनर किलिंग' कर्नाटक के लिए कोई नई बात नहीं है. हालांकि जिस तरह गर्भवती बेटी को परिवार के लोगों ने ही मार डाला, उस हालात ने लोगों को झकझोर दिया है. पूरे राज्य के लोगों में गुस्सा है. दलित संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और लिंगायत समूहों ने 'पश्चाताप दिवस' मनाया. अब सीएम सख्त हो गए हैं.
Trending Photos
उसका नाम मान्या था. आरोप है कि लिंगायत परिवार की 20 साल की इस बेटी को उसके पिता ने ही मार डाला. वह उस समय गर्भवती थी. इस अपराध ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है. ऑनर किलिंग की घटनाएं पहले भी हुई हैं लेकिन जिस हाल में बेटी को उसके पिता और घरवालों ने मौत के घाट उतार दिया, उससे हर कोई गुस्से में है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्पीडी ट्रायल का वादा किया है. साथ ही वह सख्त एंटी-ऑनर किलिंग कानून बनाने पर आगे बढ़ रहे हैं.
22 साल के विवेकानंद धोडामणि और मान्या दोनों के पिता काफी समय से दोस्त थे. धोडामणि दलित है लेकिन उसने मान्या से शादी करके उसके परिवार को अपने खिलाफ कर दिया. लड़की की हत्या को दो हफ्ते हो रहे हैं. धोडामणि की रोते-रोते आवाज बैठ चुकी है. वह रोते हुए कहता है, 'मैंने सपना देखता था कि मेरा बच्चा कभी मान्या के पिता के साथ खेलेगा. मैंने सोचा भी नहीं था कि जाति की वजह से कोई पिता अपनी ही बेटी को मार सकता है.'
गुस्से में पूरा कर्नाटक
कर्नाटक के हुबली ग्रामीण इलाके में यह अंतर-जातीय शादी चर्चा में है. मान्या छह महीने की गर्भवती थी. परिवार के ही हमले में उसे गंभीर चोटें आईं और उसी रात एक प्राइवेट अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया. लड़की के पिता और रिश्तेदारों के हमले में पति धोडामणि और उसके माता-पिता को भी चोट लगी थी.
शादी के बाद घर छोड़ा
पुलिस ने बताया है कि पीड़िता ने मई में अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ दूसरी जाति के शख्स से शादी की थी. धमकी मिलने के बाद दोनों रिश्तेदार के घर रह रहे थे लेकिन 8 दिसंबर को गांव लौट आए. सोचा था कि अब सब मान जाएंगे.
पुलिस ने बताया कि शादी के तुरंत बाद, पुलिस ने मान्या के माता-पिता को कपल से दूर रहने की चेतावनी दी थी. मान्या के पिता प्रकाश गौड़ा से लिखित में सहमति ली गई थी. बाद में प्रकाश कई बार अपनी बेटी से मिलने जाने लगा तो सबको लगा कि सब ठीक हो गया है. फिर एक रात मिलने के बहाने आए मान्या के घरवालों ने ही हमला कर दिया.
पढ़ें: रेप कर साबुन से नहला दिया... दिमागी रूप से कमजोर थी महिला, फिर कोर्ट ने कैसे सुनाई सजा?
चश्मदीदों ने बताया कि मान्या के पिता प्रकाश अपने दो बेटों इरन्ना गौड़ा और अरुण गौड़ा के साथ विवेकानंद के घर में घुस गए और लोहे की रॉड और दूसरे हथियारों से हमला करना शुरू कर दिया. अब कर्नाटक सरकार ऑनर किलिंग्स रोकने के लिए विशेष कानून बनाने पर विचार कर रही है. दलित संगठनों के साथ-साथ कुछ लिंगायत समूहों ने भी हत्या की निंदा की है.