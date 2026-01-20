Advertisement
trendingNow13080073
Hindi Newscrimeसास को केरोसिन डालकर जिंदा जलाने वाली बहू को हाईकोर्ट ने क्यों दी राहत? पति चाहता था मां की मौत पर मिले सख्त सजा

सास को केरोसिन डालकर जिंदा जलाने वाली बहू को हाईकोर्ट ने क्यों दी राहत? पति चाहता था मां की मौत पर मिले सख्त सजा

Punjab and Haryana High Court: ये केस सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए. एक तरफ मां की जलकर मौत, दूसरी तरफ बहू पर हत्या का आरोप, और फिर पति खुद अपनी पत्नी के खिलाफ कोर्ट में खड़ा होकर कह रहा है fd इसे बच्चा मत मानो, बालिग समझकर सख्त सजा दो. लेकिन पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सबको चौंका दिया और पति की अपील ठुकरा दी.

 

 

 

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Jan 20, 2026, 08:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सास को केरोसिन डालकर जिंदा जलाने वाली बहू को हाईकोर्ट ने क्यों दी राहत? पति चाहता था मां की मौत पर मिले सख्त सजा

High Court refused woman as an adult for her mother-in-laws murder: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सामने आया यह सास-बहू का मामला हर किसी को हैरान कर देने वाला है.एक बेटे ने अपनी ही पत्नी के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मांग की कि उसकी पत्नी, जिसने उसकी मां को जिंदा जला दिया, उसे बालिग मानकर कड़ी सजा दी जाए. लेकिन हाईकोर्ट ने बेटे की मांग को साफ शब्दों में खारिज कर दिया.

पत्नी को बालिग मानकर सजा देने की मांग
इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस संजय वशिष्ठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पति की याचिका खारिज कर दी, जिसमें वह अपनी पत्नी (आरोपी बहू) को सास की हत्या के मामले में बालिग घोषित करने की मांग कर रहा था. कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) और ट्रायल कोर्ट के आदेश को सही ठहराया, जिसमें आरोपी को नाबालिग मानकर मुकदमा चलाने का फैसला किया गया था. कोर्ट ने आरोपी की बहुत कम उम्र और जल्दी शादी को प्रमुखता से उजागर किया. जस्टिस वशिष्ठ ने 12 जनवरी 2026 को कहा, “इसमें कोई संदेह नहीं कि इतनी कम उम्र में बच्चे की सोच-समझने और भावनात्मक क्षमता अभी विकसित हो रही होती है. इतनी उम्र का कोई भी बच्चा अकेले सही-गलत के फैसले लेने की स्थिति में नहीं होता.”

कम उम्र में शादी बना बड़ा मुद्दा
कोर्ट ने इस केस में आरोपी की कम उम्र में शादी को भी बेहद गंभीर पहलू माना. रिकॉर्ड के मुताबिक, जब उसकी शादी हुई, तब उसकी उम्र 15 साल से भी कम थी. हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे सामाजिक और पारिवारिक हालात में किसी नाबालिग से वयस्क जैसी समझ की उम्मीद करना गलत होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मानसिक जांच में देरी पर सवाल
हाईकोर्ट ने यह भी नोट किया कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत की जाने वाली प्रारंभिक मानसिक जांच घटना के करीब चार साल बाद कराई गई. तब तक आरोपी बालिग हो चुकी थी. कोर्ट ने साफ कहा कि मौजूदा मानसिक स्थिति से यह तय नहीं किया जा सकता कि अपराध के समय उसकी सोच और समझ कैसी थी.

निचली अदालत का फैसला बरकरार
हाईकोर्ट ने माना कि 2024 में JJB और अक्टूबर 2025 में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला पूरी तरह सही और कानून के अनुरूप है. इसी के साथ पति की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को बिना दम का बताते हुए खारिज कर दिया गया.

 

पूरा मामला क्या है?मामला 23 जून 2020 का है. घरेलू विवाद के दौरान बहू पर आरोप लगा कि उसने सास पर केरोसिन तेल डालकर आग लगा दी. महिला गंभीर रूप से झुलस गई और जुलाई 2020 में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इसके बाद पुलिस ने IPC की धारा 302 (हत्या) जोड़ दी. मृत महिला का बेटा और आरोपी बहू का पति चाहता था कि उसकी पत्नी को नाबालिग नहीं, बल्कि बालिग मानकर ट्रायल किया जाए, ताकि उसे सख्त से सख्त सजा मिल सके. इस मांग के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) और ट्रायल कोर्ट पहले ही फैसला दे चुके थे कि आरोपी को नाबालिग मानकर ही मुकदमा चलेगा. इसी आदेश को चुनौती देते हुए पति हाईकोर्ट पहुंचा था.

 

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

Punjab and Haryana High Court

Trending news

सास को जिंदा जलाने वाली बहू को हाईकोर्ट ने क्यों दी राहत? पति चाहता था सख्त सजा
Punjab and Haryana High Court
सास को जिंदा जलाने वाली बहू को हाईकोर्ट ने क्यों दी राहत? पति चाहता था सख्त सजा
जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब पटना से उड़कर गुजरात जाते थे नितिन नबीन
BJP President Nitin Nabin
जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब पटना से उड़कर गुजरात जाते थे नितिन नबीन
ब्रिटेन की अदालत को भारत की जरूरत! नीरव मोदी केस में दिल्ली HC से मांगी मदद
nirav modi
ब्रिटेन की अदालत को भारत की जरूरत! नीरव मोदी केस में दिल्ली HC से मांगी मदद
जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लिए अड़ गईं ममता, मुस्लिमों के लिए कुर्सी छोड़ दी
west bengal vidhan sabha chunav
जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लिए अड़ गईं ममता, मुस्लिमों के लिए कुर्सी छोड़ दी
DNA: भारत-यूएई के नेताओं की केमिस्ट्री कितनी मजबूत? एक विश्लेषण
DNA
DNA: भारत-यूएई के नेताओं की केमिस्ट्री कितनी मजबूत? एक विश्लेषण
भारत-UAE अपना NATO बनाने वाले हैं? मुस्लिम देशों के सबसे बड़े 'शेख' बनेंगे जायद!
DNA
भारत-UAE अपना NATO बनाने वाले हैं? मुस्लिम देशों के सबसे बड़े 'शेख' बनेंगे जायद!
गाजा पोस्ट-वॉर अरेंजमेंट में क्या होगा भारत का रोल? नाहयान के दौरे से मिलेगा जवाब
DNA
गाजा पोस्ट-वॉर अरेंजमेंट में क्या होगा भारत का रोल? नाहयान के दौरे से मिलेगा जवाब
क्या है 80 मिनट की कीमत, जिससे बच सकती थी युवराज की जान
DNA
क्या है 80 मिनट की कीमत, जिससे बच सकती थी युवराज की जान
गुजरात में क्यों खौल रहा अरब सागर का पानी? समुद्र में दिखे खौफनाक बुलबुले
Arabian Sea
गुजरात में क्यों खौल रहा अरब सागर का पानी? समुद्र में दिखे खौफनाक बुलबुले
'महाराष्ट्र में हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव',इस नेता के बयान से गरमाई सियासत
Maharashtra news
'महाराष्ट्र में हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव',इस नेता के बयान से गरमाई सियासत