Advertisement
trendingNow13091621
Hindi Newscrimeमंदिर जाने के बहाने प्रेमी संग फरार हुई पत्नी, सदमे में पति ने किया सुसाइड, शादी कराने वाले ने भी दे दी जान

मंदिर जाने के बहाने प्रेमी संग फरार हुई पत्नी, सदमे में पति ने किया सुसाइड, शादी कराने वाले ने भी दे दी जान

Karnataka News: कर्नाटक से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. शादी के महज तीन महीने बाद पत्नी प्रेमी संग फरार हो गई. इससे टूटे पति ने सुसाइड कर लिया. हैरानी की बात यह रही कि शादी कराने वाले रिश्तेदार ने भी जान दे दी. पुलिस ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया है

Written By  krishna pandey |Last Updated: Jan 30, 2026, 03:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार-ग्रोक)
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार-ग्रोक)

Woman elopes with lover in Karnataka: कर्नाटक में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है.जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. शादी के सिर्फ तीन महीने बाद पत्नी अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई. इस सदमे से उबर न पाने पर पति ने आत्महत्या कर ली. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. शादी कराने वाले रिश्तेदार ने भी यह खबर सुनकर अपनी जान दे दी. समझते हैं पूरी बात.

मंदिर जाने के बहाने घर से निकली, फिर नहीं लौटी
पुलिस के मुताबिक, महिला ने घर से यह कहकर निकली थी कि वह मंदिर जा रही है, लेकिन बाद में पता चला कि वह अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई. यह बात जब पति को पता चली तो वह पूरी तरह टूट गया.

सुसाइड नोट ने खोले कई राज
30 वर्षीय पति ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उसने पत्नी, उसके प्रेमी और दो रिश्तेदारों पर मानसिक प्रताड़ना और धमकी देने के आरोप लगाए. पुलिस का कहना है कि इसी नोट के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

शादी कराने वाले रिश्तेदार ने भी दी जान
पति की मौत की खबर सुनते ही 36 वर्षीय वह व्यक्ति, जिसने इस शादी को तय कराया था (जो महिला का जीजा बताया जा रहा है), भी सदमे में आ गया और उसने भी आत्महत्या कर ली. दोनों मौतों ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी.

पत्नी गिरफ्तार, आत्महत्या के लिए उकसाने का केस
पुलिस ने महिला को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है. उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने (Abetment of Suicide) का मामला दर्ज किया गया है. दावणगेरे पुलिस का कहना है कि केस की हर एंगल से जांच की जा रही है.

पहले ही दर्ज करा चुकी थी प्रताड़ना की शिकायत
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शादी के कुछ ही दिनों बाद महिला ने पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस अधिकारी ने कहा, “ऐसा लगता है कि महिला पहले से ही किसी और रिश्ते में थी और शादी मजबूरी में हुई.”

जांच जारी, कई सवाल बाकी
पति गुम्मनूर (कर्नाटक) का रहने वाला था, जबकि दूसरा मृतक अनेकोंडा का निवासी था. फिलहाल दावणगेरे में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है. 

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

#suicide

Trending news

बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
Supreme Court News
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
amit shah
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
ajit pawar death
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया
Farmer Burned Alive
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बन सकती हैं NCP विधायक दल की नई नेता!
Sunetra Pawar
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बन सकती हैं NCP विधायक दल की नई नेता!
400 मीटर के 18000! टैक्सी ड्राइवर ने US की महिला से वसूली मोटी रकम, हुआ गिरफ्तार
Mumbai Taxi Scam
400 मीटर के 18000! टैक्सी ड्राइवर ने US की महिला से वसूली मोटी रकम, हुआ गिरफ्तार
‘घबराने की जरूरत नहीं…’ भारत में निपाह पर WHO की नजर, कितने मामले आए सामने?
Nipah Virus India
‘घबराने की जरूरत नहीं…’ भारत में निपाह पर WHO की नजर, कितने मामले आए सामने?
न्यूजीलैंड के आदिवासियों ने तेलंगाना के मंदिर में किया अनोखा डांस,क्या है हाका नृत्य
Telangana NEWS
न्यूजीलैंड के आदिवासियों ने तेलंगाना के मंदिर में किया अनोखा डांस,क्या है हाका नृत्य
हामिद अंसारी ने महमूद गजनी को बताया 'हिंदुस्तानी लुटेरा'... भड़की भाजपा
Hamid Ansari
हामिद अंसारी ने महमूद गजनी को बताया 'हिंदुस्तानी लुटेरा'... भड़की भाजपा
900 दिनों तक खुला रहा लड़की का मुंह, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया चमत्कार
Hospital
900 दिनों तक खुला रहा लड़की का मुंह, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया चमत्कार