मंदिर जाने के बहाने प्रेमी संग फरार हुई पत्नी, सदमे में पति ने किया सुसाइड, शादी कराने वाले ने भी दे दी जान

Woman elopes with lover in Karnataka: कर्नाटक में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है.जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. शादी के सिर्फ तीन महीने बाद पत्नी अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई. इस सदमे से उबर न पाने पर पति ने आत्महत्या कर ली. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. शादी कराने वाले रिश्तेदार ने भी यह खबर सुनकर अपनी जान दे दी. समझते हैं पूरी बात.

मंदिर जाने के बहाने घर से निकली, फिर नहीं लौटी

पुलिस के मुताबिक, महिला ने घर से यह कहकर निकली थी कि वह मंदिर जा रही है, लेकिन बाद में पता चला कि वह अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई. यह बात जब पति को पता चली तो वह पूरी तरह टूट गया.

सुसाइड नोट ने खोले कई राज

30 वर्षीय पति ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उसने पत्नी, उसके प्रेमी और दो रिश्तेदारों पर मानसिक प्रताड़ना और धमकी देने के आरोप लगाए. पुलिस का कहना है कि इसी नोट के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

शादी कराने वाले रिश्तेदार ने भी दी जान

पति की मौत की खबर सुनते ही 36 वर्षीय वह व्यक्ति, जिसने इस शादी को तय कराया था (जो महिला का जीजा बताया जा रहा है), भी सदमे में आ गया और उसने भी आत्महत्या कर ली. दोनों मौतों ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी.

पत्नी गिरफ्तार, आत्महत्या के लिए उकसाने का केस

पुलिस ने महिला को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है. उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने (Abetment of Suicide) का मामला दर्ज किया गया है. दावणगेरे पुलिस का कहना है कि केस की हर एंगल से जांच की जा रही है.

पहले ही दर्ज करा चुकी थी प्रताड़ना की शिकायत

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शादी के कुछ ही दिनों बाद महिला ने पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस अधिकारी ने कहा, “ऐसा लगता है कि महिला पहले से ही किसी और रिश्ते में थी और शादी मजबूरी में हुई.”

जांच जारी, कई सवाल बाकी

पति गुम्मनूर (कर्नाटक) का रहने वाला था, जबकि दूसरा मृतक अनेकोंडा का निवासी था. फिलहाल दावणगेरे में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.