प्रेमी के साथ मिलकर बेवफा पत्नी ने रची खौफनाक साजिश, पति को लगाना चाहती थी ठिकाने, अब हो सकती है जेल

Wales News: ब्रिटेन के वेल्स की एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने की साजिश रची. पुलिस जांच में पता चला कि महिला के प्रेमी का उसके घर आना-जाना था जिस कारण उसने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 07, 2025, 10:56 PM IST
UK Crime: ब्रिटेन के वेल्स से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जानकारी के अनुसार, वेल्स की एक महिला ने अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर अपने सैनिक पति की हत्या की साजिश रची थी, ताकि वह उसकी 1.24 लाख पाउंड की जीवन बीमा राशि हासिल कर सके.  46 वर्षीय मिशेल मिल्स पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी, पूर्व रॉयल मरीन गेरेंट बेरी (41) को अपने पति क्रिस्टोफर मिल्स (48) की हत्या के लिए उकसाया. क्रिस्टोफर मिल्स सेना में सेवा दे चुके थे और बाद में दो सैन्य सहायता संस्थाओं अलाबारे और हेल्प फॉर हीरोज के साथ काम कर रहे थे. उन्हें इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से यह बीमा पॉलिसी मिली थी जिसमें मिशेल को उनकी मृत्यु के बाद पूरी राशि का एकमात्र लाभार्थी नामित किया गया था.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मिशेल और बेरी के बीच तीन महीने से प्रेम संबंध था और उन्होंने एक नकली घुसपैठ की योजना बनाई थी ताकि क्रिस्टोफर मिल्स को मारा जा सके. यह घटना 20 सितंबर 2024 को वेल्स के कार्मार्थनशायर स्थित सेनार्थ में एक ग्रामीण इलाके में हुई, जहां दंपत्ति छुट्टियां मना रहे थे. लेकिन योजना नाकाम रही जब क्रिस्टोफर मिल्स ने हमलावरों को निहत्था कर दिया.

पत्नी ने पहले भी बनाई थी पति के हत्या की साजिश 

स्वानसी क्राउन कोर्ट को बताया गया कि मिशेल और बेरी ने पहले भी अपने पति को मारने के लिए कई योजनाएं बनाईं थीं. इनमें नींद की गोलियों से उसका पेय मिलाना, तकिये से गला घोंटना, उसके खाने में फॉक्सग्लोव और एंटी-फ्रीज मिलाना शामिल था. इतना ही नहीं, गेरेंट बेरी ने एक आर्मी सप्लाई स्टोर को मैसेज भेजकर जानकारी मांगी थी कि मिनी कूपर एस जो क्रिस्टोफर चलाते थे को कैसे उड़ाया जा सकता है. साथ ही उन्होंने बंदूक दबाने वाले यंत्र और गोलियों के बारे में भी पूछताछ की थी और कहा था मुझे किसी से छुटकारा पाना है.

हमले के लिए बेरी ने अपने साथी स्टीवन थॉमस को भी शामिल किया. कोर्ट को बताया गया कि दोनों नकली बंदूकें और गैस मास्क, केबल टाई, दूरबीन, और अन्य उपकरणों के साथ आए थे. उनके पास से एक फर्जी आत्महत्या पत्र भी बरामद हुआ, जिसे इस तरह लिखा गया था कि वह क्रिस्टोफर मिल्स ने अपनी पत्नी बैब्स के लिए लिखा हो.

पुलिस जांच के दौरान मिशेल ने दावा किया कि वह नहीं चाहती थी कि उसके पति को कोई नुकसान पहुंचे और यह सब कल्पना मात्र थी. उसने यह भी स्वीकार किया कि उसका बेरी के साथ यौन संबंध था, लेकिन उसने इस बात से इनकार किया कि वह उससे प्यार करती थी या उसे किसी तरह से उकसाया. कोर्ट को यह भी बताया गया कि बेरी मिशेल को अपनी रानी कहता था और उसने एक संदेश में लिखा था कि वह उसके पति को जमीन पर पटक देगा. हालांकि, तीनों आरोपी मिशेल मिल्स, गेरेंट बेरी और स्टीवन थॉमस हत्या की साजिश के आरोपों से इनकार कर रहे हैं. बेरी और थॉमस पहले ही नकली हथियार रखने का दोष स्वीकार कर चुके हैं. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति निकलिन की अध्यक्षता में जारी है और यह तीन सप्ताह तक चलने की उम्मीद है.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

