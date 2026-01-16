पत्नी ने खुद को लगाई आग, बचाने की बजाय दर्दनाक हादसे का वीडियो बनाता रहा पति

Surat horrific incident: गुजरात के सूरत से एक दिल को झकोर देने वाली घटना सामने सामने आई है. जहां घरेलू कलह के कारण महिला ने खुद को आग लगा ली, जबकि उसका पति उसे बचाने की बजाय वीडियो बनाया. जिसके चलते पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार 31 वर्षीय महिला ने लड़ाई के कारण खुद को आग के हवाले कर दिया, वहीं उसके 33 वर्षीय पति रंजीत साहा ने उसको बचाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया बल्कि पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्ड कर ली.

पुलिस ने रंजीत साहा के खिलाफ आत्महत्या का वीडियो रिकॉर्ड करने के आरोप में क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. इस हादसे में प्रतिमा देवी नाम की महिला की बाद में मौत हो गई थी. पुलिस इंस्पेक्टर एसी गोहिल के अनुसार इच्छापुर पुलिस ने साहा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और 108 के तहत मामला दर्ज किया है.

क्यों लगाई आग?

मामला 4 जनवरी का है, जब महिला ने खुद को आग लगाई थी. हालांकि पुलिस ने महिला की मौत से पहले उसका बयान 11 जनवरी को दर्ज कर लिया था. जिसके बाद मृतका के भाई ने रंजित साहा के इस घटना में शामिल होने को लेकर संदेह जताया था. इस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी और जांच के दौरान उनको रंजीत के फोन से एक क्लीप मिला जिसमें वह पत्नी को बचाने की बजाय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है. दंपति मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे, जिनके बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया था और महिला ने खुद को आग लगा दी.

Add Zee News as a Preferred Source

लव मैरिज

कथित तौर पर ये बात भी सामने आई है कि साहा ने अपनी पत्नी को तेल डालकर खुद को आग लगाने को कहा था. जिसके बाद उसने घर पर रखी डीजल डालकर आग लगा ली. हालांकि, महिला के पति ने बताया कि उसने खुद को इस मौत के आरोप से बचाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया था. वहीं पुलिस का कहना है कि रंजीत एक गैरेज में काम करता है और उसने फर्श की सफाई के लिए डीजल घर पर रखा हुआ था जो फिनाइल के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता था. पुलिस ने यह भी बताया कि बिहार के रहने वाले दंपति रंजित साहा और प्रतिमा देवी ने घर से भागकर लव मैरिज की थी और 2013 के दौरान अदालत में शादी को पंजीकृत कराया था. वो 3 साल पहले अपने बेटों और बेटी के साथ सूरत में रह रहे थे.

यह भी पढ़ें: रंग-रूप पर ताने, क्लास में बेइज्जती...डेंटल कॉलेज में छात्रा की आत्महत्या से सनसनी, टीचर्स की प्रताड़ना ने ली जान!