'कंबल उठाकर प्राइवेट पार्ट पर फेंक दिया तेजाब...', दिवाली पर जल्लाद बनी पत्नी, पति की जिंदगी खौलते पानी से कर दिया तहस-नहस

Wife throws acid on husband: गुजरात में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. एक 33 साल के पति पर उसकी पत्नी ने कथित तौर पर गर्म पानी और तेजाब फेंक दिया. यह हमला सोमवार दिवाली के दिन हुआ. पीड़ित की हालत गंभीर है और वह सिविल अस्पताल के SICU वार्ड में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है.
Ahmedabad Woman attacks husband with acid: गुजरात में अहमदाबाद के सैटेलाइट इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है. जहां पर एक 33 साल के फूड डिलीवरी वर्कर पर उसकी 31 साल की पत्नी ने कथित तौर पर गर्म पानी और तेजाब फेंक दिया. जिसके बाद पीड़ित सिविल अस्पताल के SICU में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है. जानते हैं पूरी खबर. टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, अहमदाबाद पुलिस ने बताया कि सोमवार सुबह सैटेलाइट स्थित अपने घर में घरेलू विवाद के दौरान एक 33 वर्षीय फ़ूड डिलीवरी कर्मचारी अपनी पत्नी द्वारा कथित तौर पर उस पर उबलता पानी और तेज़ाब डालने के बाद अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है.
पत्नी ने क्यों किया ऐसा काम?
सैटेलाइट पुलिस स्टेशन के जांचकर्ताओं ने कहा कि महिला को अपने पति के विवाहेतर संबंध होने का शक था, जिसके चलते उसने हमला किया. पीड़ित सोला सिविल अस्पताल के एसआईसीयू वार्ड में गंभीर हालत में जिंदगी से जूझ रहा है. उसके पेट, जांघों, पीठ, हाथों और गुप्तांगों पर गंभीर घाव बना हुआ है. उसने अस्पताल के बिस्तर से ही शिकायत दर्ज कराई है.
कंबल हटाया, डाल दिया तेजाब
जिसके बाद सैटेलाइट पुलिस ने उसकी 31 वर्षीय पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. जो हमले के बाद फरार हो गई. प्राथमिकी के अनुसार, वह सो रहा था जब उसकी पत्नी ने उसे गालियां देनी शुरू कर दीं. शिकायत में कहा गया है, "उसने अचानक कंबल हटाया और मुझ पर गर्म पानी डाल दिया. इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने तेजाब की एक बोतल ली और मेरे शरीर पर, यहां तक कि मेरे गुप्तांगों पर भी फेंक दिया.
पति-पत्नी के बीच तनाव
पुलिस के अनुसार, यह दंपति दो साल पहले कोर्ट मैरिज के बाद सैटेलाइट में किराए के फ्लैट में रह रहा था. महिला की पहली शादी से एक छह साल का बेटा है. पीड़ित ने भी अपनी पहली पत्नी से कानूनी तौर पर अलगाव लिया था. दोनों के बीच पहले भी शक और झगड़ों का इतिहास रहा है. वेजलपुर पुलिस स्टेशन में पहले भी शिकायतें दर्ज हुई थीं, जिन्हें काउंसलिंग से सुलझाया गया था.
पड़ोसियों ने दिखाई दरियादिली
जब पीड़ित की चीखें गूंजीं, तो पड़ोसियों ने फौरन मदद के लिए कदम बढ़ाया. उन्होंने आपातकालीन सेवाओं को बुलाया और पीड़ित को सोल सिविल अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने बताया कि पीड़ित की हालत नाजुक है, क्योंकि उसके शरीर के कई हिस्से बुरी तरह झुलस गए हैं. सैटेलाइट पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 124 के तहत तेजाब से गंभीर चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया है. पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, “हम आरोपी की तलाश में जुटे हैं. मामला गंभीर है, और हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि उसे जल्द पकड़ा जाए.” पुलिस ने आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है.