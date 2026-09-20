/खून से सनी मां की लाश, सीने पर बिलखती मासूम... हैवानियत के आगे हारी इंसानियत

आरोप है कि महिला का पिछले 4 महीनों से शुभम के साथ एक्सट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था. पुलिस दोनों पुरुषों से पूछताछ की जा रही है, ताकि अपराधी और अपराध के पीछे का मकसद पता चल सके. वहीं, महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिंधानूर तालुक अस्पताल ले जाया गया है. पुलिस के मुताबिक, लोगों ने जब महिला का शव देखा तब उसकी मां उसे सीने से लिपटकर रो रही थी. वहीं, पुलिस के मौके पर पहुंचने तक उसकी सांसें भी चल रही थीं. स्नेहा को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कई चोटों के चलते उसने दम तोड़ दिया.