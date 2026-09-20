/खून से सनी मां की लाश, सीने पर बिलखती मासूम... हैवानियत के आगे हारी इंसानियत

Karnataka Crime News: कर्नाटक से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है. यहां के रायचुर जिले में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई. पुलिस को संदेह है कि उसे पत्थर से पीट-पीटकर मार डाला गया था. इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद आरोपी ने महिला की डेढ़ साल की बेटी को उसके शव पर रख दिया.
यह दर्दनाक घटना सिंधानूर सब डिस्ट्रिक्ट के RH कैंप-5 से सामने आई है. पीड़िता की पहचान 25 साल की स्नेहा के तौर पर हुई है. महिला का शव गांव के बाहरी इलाके में एक खेत में पाया गया. घटना को लेकर पुलिस ने 2 संदिग्धों महिला का पति और उसके प्रेमी को हिरासत में लिया है.
मृतक की मां अपनी बेटी का शव देख उससे लिपटकर जोर-जोर से रो रही थी. पुलिस के मुताबिक, घटनास्थल पर पहुंचने पर पीड़िता सांस ले रही थी. हालांकि, इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. वहीं, घटना की सूचना मिलते ही सिंधानूर ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच के मुताबिक, महिला की शादी 4 साल पहले अमित नाम के एक शख्स से हुई थी.
आरोप है कि महिला का पिछले 4 महीनों से शुभम के साथ एक्सट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था. पुलिस दोनों पुरुषों से पूछताछ की जा रही है, ताकि अपराधी और अपराध के पीछे का मकसद पता चल सके. वहीं, महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिंधानूर तालुक अस्पताल ले जाया गया है. पुलिस के मुताबिक, लोगों ने जब महिला का शव देखा तब उसकी मां उसे सीने से लिपटकर रो रही थी. वहीं, पुलिस के मौके पर पहुंचने तक उसकी सांसें भी चल रही थीं. स्नेहा को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कई चोटों के चलते उसने दम तोड़ दिया.
पुलिस दोनों संदिग्धों अमित और शुभम से पूछताछ कर रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि स्नेहा की हत्या के पीछे क्या वजह थी. वहीं, पुलिस की ओर से मामले में किसी एक को हत्या का दोषी नहीं बताया गया है. वहीं, पूछताछ और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या से जुड़े कई अहम सवालों के खुलासे होंगे. पुलिस भी यह जानने की कोशिश में जुटी है कि हत्या क्यों, किस परिस्थिति और कब हुई.