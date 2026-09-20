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खून से सनी मां की लाश, सीने पर बिलखती मासूम... हैवानियत के आगे हारी इंसानियत

Woman Beaten To Death In Karnataka: कर्नाटक में एक महिला की पत्थर से पीट-पीटकर हत्या कर दी. इसको लेकर पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है. बेटी का शव देख उसकी मां जोर-जोर से लिपटकर रोने लगी.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 20, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 01:02 PM IST
खून से सनी मां की लाश, सीने पर बिलखती मासूम... हैवानियत के आगे हारी इंसानियत

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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