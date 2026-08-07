मॉल में प्रवेश न मिलने पर नशेबाज रईसजादों का हंगामा, कार सवारों ने महिला डॉक्टर को कुचला; 'ब्रेन-डेड' घोषित

Amaravati Female Doctor Car Accident News: आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में नशे में धुत्त दो रईसजादों की कार की टक्कर से एक महिला डॉक्टर की जान चली गई. घटना के समय महिला अपनी स्कूटी पर सवार होकर घर लौट रही थी. तभी पीछे से गाड़ी में आए दो युवक ने उन्हें बारी-बारी से दो बार टक्कर मार दी. घटना के वक्त दोनों युवक नशे में धुत थे. वारदात के बाद दोनों वहां से फरार हो गए. जब महिला को अस्पताल पहुंचाया गया तो सिर में चोट लगने की वजह से डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया.
डीसीपी ए. सुभाष के मुताबिक, यह घटना मंगलवार को घटी. जीएसएल मेडिकल कॉलेज में पोस्टग्रेजुएट की छात्रा प्रियंका (28 वर्ष), अपने एक दोस्त के साथ राजमहेंद्रवरम स्थित मॉल से बाहर आते समय स्कूटी पर पीछे बैठी हुई थीं. मुख्य द्वार के पास पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी.
जब तक बाइक सवार और गेट पर मौजूद सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते, कार ने बाइक को दोबारा जोरदार टक्कर मार दी. इसके बाद कार उस युवती को कुचलते हुए निकल गई, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं. सुरक्षाकर्मियों और राहगीरों के शोर मचाने के बावजूद वाहन चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गए.
गंभीर रूप से घायल महिला डॉक्टर को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बाद में हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया. वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें 'ब्रेन-डेड' घोषित कर दिया.
इस घटना की सीसीटीवी फुटेज गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. जिसके बाद गाड़ी नंबर के आधार पर दोनों को अरेस्ट कर लिया गया. पकड़े गए युवकों की पहचान सुरावरपु दसवंत और एंड्रयू जोसेफ एडवर्ड्स के रूप में की है. दोनों राजमहेंद्रवरम के पास नामावरम स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं.
पुलिस के अनुसार, वारदात के वक्त दोनों युवक फिल्म देखने मॉल आए थे, लेकिन शराब के नशे में होने के कारण उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया. आरोप है कि मॉल से निकलने से पहले उन्होंने कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की और बाद में गेट के पास महिला डॉक्टर को कार से कुचल दिया.
डीसीपी ए. सुभाष ने बताया कि दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. मॉल के कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप में उनके खिलाफ एक अलग मामला भी दर्ज किया गया है.
(एजेंसी IANS)