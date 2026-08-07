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मॉल में प्रवेश न मिलने पर नशेबाज रईसजादों का हंगामा, कार सवारों ने महिला डॉक्टर को कुचला; 'ब्रेन-डेड' घोषित

Amaravati Female Doctor Accident News: आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में मॉल में प्रवेश न मिलने पर नशेबाज रईसजादों का हंगामा कर दिया. गुस्साए कार सवारों ने स्कूटी पर बैठकर मॉल से निकल रही महिला डॉक्टर को 2 बार कुचल दिया. महिला को अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर उसे 'ब्रेन-डेड' घोषित कर दिया गया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 07, 2026, 06:19 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:19 AM IST
मॉल में प्रवेश न मिलने पर नशेबाज रईसजादों का हंगामा, कार सवारों ने महिला डॉक्टर को कुचला; 'ब्रेन-डेड' घोषित

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Devinder Kumar

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Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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