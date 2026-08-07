मॉल में प्रवेश न मिलने पर नशेबाज रईसजादों का हंगामा, कार सवारों ने महिला डॉक्टर को कुचला; 'ब्रेन-डेड' घोषित

Amaravati Female Doctor Car Accident News: आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में नशे में धुत्त दो रईसजादों की कार की टक्कर से एक महिला डॉक्टर की जान चली गई. घटना के समय महिला अपनी स्कूटी पर सवार होकर घर लौट रही थी. तभी पीछे से गाड़ी में आए दो युवक ने उन्हें बारी-बारी से दो बार टक्कर मार दी. घटना के वक्त दोनों युवक नशे में धुत थे. वारदात के बाद दोनों वहां से फरार हो गए. जब महिला को अस्पताल पहुंचाया गया तो सिर में चोट लगने की वजह से डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया.