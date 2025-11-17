बस एक फोन कॉल में 32 करोड़ गंवा बैठी ये महिला, जालसाजों ने घर बैठे लूटा; 10 काम छोड़कर पढ़ें ये खबर

Digital Arrest: डिजिटल अरेस्ट के इस मामले में महिला को करीब 32 करोड़ की चपल लगी है. समझदार लोग भी कितनी आसानी से ऐसे लोगों के झांसे में सबकुछ लुटा बैठते हैं, ये मामला इस बात का जीता जागता सबूत है.
Bengaluru Woman ‘Digital Arrest’: कर्नाटक की राजधानी और हाईटेक सिटी बेंगलुरु में 57 साल की एक महिला साथ बहुत बड़ी साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. जालसाजों का शिकार हुई महिला को लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों की चोट लगी है. इस हादसे में उसे कुल ₹31.83 करोड़ रुपयों का सीधा नुकसान हुआ है. इस पूरे अपराधिक मामले को को स्थानीय पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट का सबसे वीभत्स मामला और घोटाला करार दिया है.
यह घटना सितंबर 2024 में एक फर्जी डीएचएल कॉल के साथ शुरू हुई. उस फोन कॉल जिसमें उसके नाम से बुक किए गए पार्सल में अवैध सामान होने का आरोप लगाया गया था. फिर धोखेबाजों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए स्काइप के ज़रिए उसे निगरानी में होने का दावा करते हुए अलग-थलग कर दिया. अगले एक साल में, उसे प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन, ज़मानत जमा और फर्जी कर भुगतान के लिए धन हस्तांतरित करने के लिए मजबूर किया गया.
कुल मिलाकर, 187 लेनदेन ने मार्च 2025 तक उसकी बचत को खत्म कर दिया. अपनी शिकायत में, उसने कहा कि इस दर्दनाक अनुभव से उबरने और आघात के बाद शारीरिक और मानसिक स्थिरता हासिल करने में उसे महीनों लग गए. इस केस में आईटी एक्ट और बीएनएस प्रावधानों के तहत सीईएन अपराध पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई है.
महामारी बन चुके इस मामले पर पीएम मोदी भी चिंता जता चुके हैं. पीएम मोदी ने 'मन की बात' के एक एपिसोड में कहा था कि भारतीय कानून में डिजिटल गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है और कोई भी प्रवर्तन एजेंसी नागरिकों से फोन या वीडियो कॉल के जरिए कभी भी व्यक्तिगत विवरण नहीं मांगेगी. धोखेबाज पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो, मादक पदार्थ और कभी-कभी केंद्रीय बैंक के अधिकारियों का भेष धारण करते हैं.'