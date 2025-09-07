कोलकाता में फिर दरिंदगी: खौफनाक हुई बर्थडे की रात, दोस्तों ने फ्लैट पर बुलाकर किया गैंगरेप
कोलकाता में फिर दरिंदगी: खौफनाक हुई बर्थडे की रात, दोस्तों ने फ्लैट पर बुलाकर किया गैंगरेप

Crime News: कोलकाता में एक युवती को जन्मदिन के नाम पर फ्लैट पर बुलाया गया और फिर उसके साथ गैंगरेप किया गया. युवती ने पुलिस थाने में इसको लेकर मामला दर्ज किया है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 07, 2025, 02:36 PM IST
कोलकाता में फिर दरिंदगी: खौफनाक हुई बर्थडे की रात, दोस्तों ने फ्लैट पर बुलाकर किया गैंगरेप

Kolkata Crime News: कोलकाता में एक युवती की बर्थडे पार्टी उसके लिए जीवनभर का दर्द बन गई. दरअसल यहां के हरिदेवपुर थाना क्षेत्र की एक 20 साल की युवती ने 2 परिचितों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है. रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना 5 सितंबर 2025 की रात हुई. आरोपियों ने युवती को जन्मदिन की पार्टी के बहाने रीजेंट्स पार्क इलाके के एक फ्लैट में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया. 

जन्मदिन मनाने के बहाने बुलाया 
युवती ने पुलिस को बताया कि कुछ महीने पहले उसकी मुलाकात चंदन मल्लिक नाम के व्यक्ति से हुई थी, जो खुद को साउथ कोलकाता में एक बड़े दुर्गा पूजा समिति का प्रमुख बताता था. चंदन ने युवती को दीप नाम के एक अन्य युवक से मिलवाया और दोनों ने युवती को पूजा समिति में शामिल करने का वादा किया. शुक्रवार 5 सितंबर 2025 को युवती का जन्मदिन था और चंदन ने उसे दीप के साथ जन्मदिन मनाने के लिए बुलाया. वह उसे साउथ कोलकाता के रीजेंट पार्क इलाके में एक फ्लैट में ले गया, जहां उन्होंने खाना खाया. इस दौरान जब युवती घर जाने लगी, तो आरोपियों ने उसे रोक लिया और दरवाजा बंद कर उसके साथ गैंगरेप किया.  

पुलिस ने दर्ज किया मामला 
युवती किसी तरह वहां से भागकर घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. कोलकाता पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने युवती को फंसाने के लिए पहले उसके साथ दोस्ती की और फिर उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया. पुलिस आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा कर रही है. 

मामले की जांच जारी 
मामले को लेकर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है. फिलहाल आरोपी चंदन मलिक और दीप बिस्वास फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश में जुटी है. युवती का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और मामले की जांच जारी है. इस वारदात ने एक बार फिर से शहर में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोगों का कहना है कि पुलिस को शहर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए और भी कदम उठाने होंगे. 

FAQ 

 घटना कब और कहां हुई?  
 घटना5 सितंबर 2025 की रात दक्षिण कोलकाता के रीजेंट्स पार्क में हुई. 

पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है?  
पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है.

