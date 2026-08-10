/सोसाइटी की छत पर महिला से दरिंदगी, 4 दिन पहले नौकरी पर आए सिक्योरिटी गार्ड ने किया रेप; CCTV से हुआ बेनकाब

Ahmedabad Guard Rape News in Hindi: अहमदाबाद में पुलिस ने सोसायटी की छत पर महिला से रेप करने वाले आरोपी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है. उसने 4 दिन पहले ही सोसायटी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी शुरू की थी. इसके बाद ही उसने मौका देकर बर्बर घटना को अंजाम दे दिया. आरोपी गार्ड यूपी के हरदोई जिले का रहने वाला है. आरोप है कि गार्ड ने महिला का गला घोंटकर मारने की भी कोशिश की और उसे भागने से पहले उसे छत पर बंद कर दिया.