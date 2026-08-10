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सोसाइटी की छत पर महिला से दरिंदगी, 4 दिन पहले नौकरी पर आए सिक्योरिटी गार्ड ने किया रेप; CCTV से हुआ बेनकाब

Ahmedabad Guard Rape News: अहमदाबाद में सोसाइटी की छत पर महिला से दरिंदगी का मामला सामने आया है. आरोप है कि 4 दिन पहले नौकरी पर आए सिक्योरिटी गार्ड ने छत पर अकेली देख महिला से रेप किया. CCTV में गार्ड को छत पर जाते और वापस आते देखा गया. पकड़े जाने से बचने के लिए उसने अपना फोन भी बंद कर दिया था.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 10, 2026, 02:06 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 02:06 AM IST
सोसाइटी की छत पर महिला से दरिंदगी, 4 दिन पहले नौकरी पर आए सिक्योरिटी गार्ड ने किया रेप; CCTV से हुआ बेनकाब

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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