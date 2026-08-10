/सोसाइटी की छत पर महिला से दरिंदगी, 4 दिन पहले नौकरी पर आए सिक्योरिटी गार्ड ने किया रेप; CCTV से हुआ बेनकाब

Ahmedabad Guard Rape News in Hindi: अहमदाबाद में पुलिस ने सोसायटी की छत पर महिला से रेप करने वाले आरोपी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है. उसने 4 दिन पहले ही सोसायटी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी शुरू की थी. इसके बाद ही उसने मौका देकर बर्बर घटना को अंजाम दे दिया. आरोपी गार्ड यूपी के हरदोई जिले का रहने वाला है. आरोप है कि गार्ड ने महिला का गला घोंटकर मारने की भी कोशिश की और उसे भागने से पहले उसे छत पर बंद कर दिया.
शहर के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर (सेक्टर-1) नीरज बड़गुजर ने बताया कि आरोपी सिक्योरिटी गार्ड का नाम धर्म सिंह है. वह उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का रहने वाला है. उन्होंने बताया कि घटना शनिवार देर रात हुई. उस वक्त सोसायटी में परिवार के साथ किराये पर रहने महिला टहलने के लिए बिल्डिंग की छत पर गई थी. वहीं पर कथित रूप से गार्ड ने पीड़िता को दबोच लिया और घटना को अंजाम दिया.
वारदात के बाद गार्ड महिला को छत पर बंद करके फरार हो गया. बाद में जब महिला काफी देर तक नीचे नहीं आई तो परिवार वाले ढूंढते हुए छत पर पहुंचे, जहां महिला बेहोश पड़ी थी. इसके बाद इलाज के लिए पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया. सीसीटीवी कैमरे में गार्ड को लिफ्ट और सीढ़ियों का इस्तेमाल करके छत पर जाते हुए देखा गया. इसके बाद आरोपी गार्ड को पकड़ने की कोशिश शुरू की गई.
गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अपना मोबाइल फोन भी स्विच कर लिया था. लेकिन ह्यूमन इनपुट्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए रविवार को हेबतपुर इलाके के पास आरोपी गार्ड को दबोच लिया गया. इस काम में आरोपी को पकड़ने में पुलिस की 10 टीमें लगी थीं.
जांच में पता चला कि आरोपी गार्ड ने वारदात करने से महज 4 दिन पहले ही जॉब शुरू की थी. वह सोसायटी में काम करने से पहले विभिन्न कंपनियों के गार्ड के रूप में अन्य जगहों पर भी काम कर चुका था. बड़गूजर ने कहा कि इस मामले में गार्ड को नियुक्त करने वाली सिक्योरिटी कंपनी की लापरवाही भी सामने आई है. वह उसका सत्यापन करने और पूर्व रिकॉर्ड जांचने में असफल रही. इसलिए उसके खिलाफ भी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.