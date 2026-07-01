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डेटिंग के बीच गायब हुआ शख्स, 4 साल बाद इंटरनेट पर मिले खुद के अश्लील वीडियो; खौफनाक बनी बंबल डेट

Woman Find Intimate Videos Online After Bumble Dtae: बेंगलुरु की रहने वाली 28 साल की एक महिला साल 2022 में एक शख्स क साथ बंबल डेट पर गई. इस डेट के कुछ दिनों बाद दोनों के बीच कॉन्टैक्ट तो टूट गए, लेकिन महिला को 4 साल बाद सोशल मीडिया पर उनके डेट से जुड़ी कुछ वीडियोज नजर आईं.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 01, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:50 PM IST
डेटिंग के बीच गायब हुआ शख्स, 4 साल बाद इंटरनेट पर मिले खुद के अश्लील वीडियो; खौफनाक बनी बंबल डेट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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