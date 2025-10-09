Advertisement
trendingNow12954628
Hindi Newscrime

एक गलती से गई टिकटॉकर Yoon Ji-Ah की जान, इन्फ्लुएंसर का दोस्त ही बना कातिल; लड़कियां हो जाएं सावधान!

Justice For Yoon Ji-Ah: दक्षिण कोरिया की लोकप्रिय टिकटॉकर यून जी आह की हत्या की पुष्टि हो गई है. यून जी आह के टिकटॉक पर 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे. बता दें, यून अपनी आखिरी लाइवस्ट्रीम के कुछ घंटों बाद एक पहाड़ी इलाके में मृत पाई गईं थी.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 09, 2025, 05:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Justice For Yoon Ji-Ah: दक्षिण कोरिया की फेमस टिकटॉकर यून जी आह की हत्या की पुष्टि हो गई है. जानकारी के अनुसार, दक्षिण कोरियाई टिकटॉकर यून जी आह अपने आखिरी लाइवस्ट्रीम के बाद एक पहाड़ पर मृत पाई गईं थी. यून जी आह के टिकटॉक पर 3 तीन लाख से ज्यादा फॉलोअर थे. पुलिस जांच में सामने आया है कि  यून जी आह हत्या उनके एक फॉलोअर द्वारा की गई थी जो खुद को एक सफल सीईओ बताता था लेकिन असल में वह गंभीर आर्थिक संकट में था. आरोपी की पहचान चोई नामक व्यक्ति के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, चोई ने यून जी आह को आर्थिक मदद की थी. चोई ने यून जी आह को करीब 70000 डॉलर (लगभग 58 लाख रुपये) की मदद की थी. उसने यह राशि नकली पहचान और झूठे दावों के तहत दी थी ताकि वह यून के करीब आ सके.

आरोपी ने कबूला अपना गुनाह

जांच एजेंसियों के अनुसार, यून की हत्या उनकी लाइव स्ट्रीम खत्म होने के लगभग 30 मिनट बाद की गई थी. मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी मौत दम घुटने के कारण हुई थी. सीसीटीवी फुटेज में चोई को यून से माफी मांगते और घुटनों के बल बैठा देखा गया जिसके कुछ ही समय बाद यह अपराध हुआ. चोई ने यून को उनकी कार में जबरन घसीटा और फिर मारपीट के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

हत्या के बाद चोई ने यून का शव पहाड़ से नीचे फेंक दिया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. हालांकि, घटनास्थल से मिले सबूत और चोई की गतिविधियों पर नजर रखने के बाद पुलिस ने उसे 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. शुरुआत में वह खुद को निर्दोष बताता रहा लेकिन यून का शव मिलने के बाद उसने अपना अपराध कबूल कर लिया.

यून जी आह की निर्मम हत्या ने पूरे कोरिया को झकझोर दिया है. इस घटना ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की सुरक्षा को लेकर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ते जुनूनी और अस्वस्थ फैन कल्चर का गंभीर संकेत है जहां व्यक्तिगत सीमाओं का उल्लंघन एक आम बात बनती जा रही है. कोरिया में इस घटना को लेकर शोक और आक्रोश की लहर है. सोशल मीडिया पर 'Justice for Yoon Ji-ah' ट्रेंड कर रहा है और कंटेंट क्रिएटर्स की सुरक्षा के लिए कड़े कानूनों और नीतियों की मांग उठ रही है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Yoon Ji-Ah

Trending news

कर्नाटक में अब मिलेगी महिलाओं को Period Leave, कैबिनेट से मिली मंजूरी
karnataka
कर्नाटक में अब मिलेगी महिलाओं को Period Leave, कैबिनेट से मिली मंजूरी
पंजाब में अब गांव-गांव बनेंगी खेल सुविधाएं, 3100 स्टेडियमों का हुआ शिलान्यास
Punjab news in hindi
पंजाब में अब गांव-गांव बनेंगी खेल सुविधाएं, 3100 स्टेडियमों का हुआ शिलान्यास
जमानत के लिए गाय पहुंच... मजिस्ट्रेट भी हैरान, अटल जी सुनाया मजेदार किस्सा
Atal Bihari Vajpayee
जमानत के लिए गाय पहुंच... मजिस्ट्रेट भी हैरान, अटल जी सुनाया मजेदार किस्सा
70 हत्याएं, रहस्यमयी चिट्ठियां; वह खूंखार डाकू, जिसने पहले आम चुनावों में मचाया आतंक
Crime news in Hindi
70 हत्याएं, रहस्यमयी चिट्ठियां; वह खूंखार डाकू, जिसने पहले आम चुनावों में मचाया आतंक
'मैं हैरान रह गया था लेकिन अब...', शू अटैक पर क्या बोले चीफ जस्टिस गवई?
BR Gawai
'मैं हैरान रह गया था लेकिन अब...', शू अटैक पर क्या बोले चीफ जस्टिस गवई?
सोशल मीडिया पर कट्टरता फैलाने वालों की खैर नही! यहां के लोग खासकर दें ध्यान, वरना...
Pune
सोशल मीडिया पर कट्टरता फैलाने वालों की खैर नही! यहां के लोग खासकर दें ध्यान, वरना...
Rao Narender Singh कांग्रेस के लिए जरुरी या मजबूरी ? इंद्रजीत का खेल खत्म!
Haryana news
Rao Narender Singh कांग्रेस के लिए जरुरी या मजबूरी ? इंद्रजीत का खेल खत्म!
'मेरे नाम से गढ़े गए शब्द पूरी तरह गलत...,' पीएम मोदी के बयान पर भड़के चिदंबरम
P Chidambram
'मेरे नाम से गढ़े गए शब्द पूरी तरह गलत...,' पीएम मोदी के बयान पर भड़के चिदंबरम
CJI से दुर्व्यवहार करने वाले वकील की बढ़ी मुश्किलें, बार एसोसिएशन ने खोला मोर्चा
Supreme Court
CJI से दुर्व्यवहार करने वाले वकील की बढ़ी मुश्किलें, बार एसोसिएशन ने खोला मोर्चा
नमस्ते दोस्तों...प्रेस कांफ्रेंस में कीर स्टार्मर ने जीता दिल, दिखाया भारतीय प्रेम
Keir Starmer
नमस्ते दोस्तों...प्रेस कांफ्रेंस में कीर स्टार्मर ने जीता दिल, दिखाया भारतीय प्रेम