'आज बच सकते हो, कल नहीं...' मिलावटखोरों को 'सिंघम' ने धमकाया, टोल फ्री नंबर भी जारी

Hyderabad Police: धुरंधर पुलिसवाले हों या प्रशासनिक अधिकारी उनकी जाबांजी को 70mm के बड़े पर्दे पर दिखाने का काम बॉलीवुड ने 'दबंग' और 'सिंघम' जैसी फिल्मों के जरिए बखूबी हुआ है. सोशल मीडिया पर आए दिन किसी न किसी राज्य के पुलिसकर्मी के नेक काम की मिसाल और उसकी जैजैकार देखने को मिलती है. ऐसे पुलिसकर्मी कुछ ऐसा दमदार काम कर जाते हैं, जिससे अपराधियों के मन में कानून का डर बैठ जाता है. उनके कामों से लोग पुलिस को देखकर डरने के बजाए खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं.

इंटरनेट की दुनिया में ऐसे कामों की खूब तारीफ होती है. ऐसी मिसालों पर एक अच्छा खास नॉवेल लिखा जा सकता है. यहां बात, 27 नवंबर 2019 की रात को हैदराबाद के बाहरी इलाके में एक 27 साल की महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार करके उसे जिंदा जला देने वाले आरोपियों को एनकाउंटर में ठोक कर सुर्खियों में आ चुकी हैदराबाद पुलिस की, जिसने कई अच्छे कामों के बाद मिलावटखोरों से आपकी जान बचाने के लिए अशुद्ध के विरुद्ध युद्ध शुरू किया है.

H-FAST टास्क फोर्स की ताबड़तोड़ रेड्स में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. हैदराबाद में पिछले कुछ महीनों में टास्क फोर्स की रेड्स में भारी इजाफा होने से नकली सामान बेचने वालों में हड़कंप मचा है. पूरे हैदराबाद में बड़े पैमाने पर खाने-पीने की चीजों में जहरीली मिलावट का पता चला है. पुलिस खाने की चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है, जिससे लोगों की सेहत को लेकर गंभीर चिंता बढ़ गई है.

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भूलकर भी न खाएं बिना सुनिश्चित हुए ये चीजें

आइसक्रीम से लेकर दूध, मसालों से लेकर अदरक पेस्ट और बिरयानी मसाला पाउडर तक, छापों के दौरान इनमें मिलावट का चौंकाने वाला लेवल पाया गया. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस तरह की चीजें खाने वालों को कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. ऐसे में अगर जरा सा भी शक हो, स्वाद खराब हो या नकली लगे, तो पहली बाइट ही उगल दें.

मिलावटखोरों को चेतावनी- आज बच सकते हो लेकिन...

ऐसी ही एक लाइव रेड हैदराबाद पुलिस ने ज़ी मीडिया की टीम के साथ डाली. इस खास ऑपरेशन में घटिया और मिलावटी मसाला प्रोडक्ट्स से जुड़े मामलों का पर्दाफाश किया गया. हैदराबाद पुलिस के डीसीपी और आईपीएस अफसर गायकवाड़ वैभव रघुनाथ ने कहा, 'थोड़े मुनाफे के लिए दूसरों की जान खतरे में डालने वालों को पुलिस छोड़ेगी नहीं, कहीं भी मिलावट होती नजर आए, तो नागरिकों को फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए. हमारी टीमें तुरंत जवाब देकर सख्त एक्शन लेंगी. खाने की चीजों में मिलावट करने वालों को समझना चाहिए कि उनकी गर्दन से पुलिस के हाथ ज्यादा दूर नहीं है. आज बच सकते हो, लेकिन कल धर लिए जाओगे. पब्लिक हेल्थ के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी.'

हैदराबाद फ़ूड एडल्टरेशन सर्विलांस टीम ने मिलावट खोरों के खिलाफ जंग छेड़कर नकली सामान के कारोबारियों (चाहे वो छोटी मछलियां हो या बड़ीं) को दो टूक और कड़ी वार्निंग देते हुए फौरन ये काम छोड़ देने की चेतावनी देते हुए एक टोल फ्री नंबर- 8712661212 जारी किया है. शहर की जनता इस नंबर पर मिलावटखोरों की शिकायत दर्ज करा सकती है. जिससे नागरिक किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना दे सकते हैं.