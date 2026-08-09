/बेंगलुरु में पहाड़ी पर ट्रेकिंग के लिए गया इंदौर का युवक रहस्यमय तरीके से हो गया लापता, मोबाइल भी बंद; अनहोनी से डरे घरवाले

Bengaluru Techie Missing Solo Trek News: बेंगलुरु में ट्रैकिंग के लिए सुनसान पहाड़ी पर गया एक युवक रहस्यमय तरीके से लापता हो गया. युवक इंदौर का रहने वाला था और बेंगलुरु में रहकर जॉब कर रहा था. उसकी पहचान 31 साल के अद्वैत उपाध्याय के रूप में हुई है. लापता होने के बाद से उसका मोबाइल फोन भी बंद है, जिसके चलते परिजन किसी अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं. शिकायत मिलने पर एक्टिव हुई पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है.