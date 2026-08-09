/बेंगलुरु में पहाड़ी पर ट्रेकिंग के लिए गया इंदौर का युवक रहस्यमय तरीके से हो गया लापता, मोबाइल भी बंद; अनहोनी से डरे घरवाले

Bengaluru Techie Missing Solo Trek News: बेंगलुरु में ट्रैकिंग के लिए सुनसान पहाड़ी पर गया एक युवक रहस्यमय तरीके से लापता हो गया. युवक इंदौर का रहने वाला था और बेंगलुरु में रहकर जॉब कर रहा था. उसकी पहचान 31 साल के अद्वैत उपाध्याय के रूप में हुई है. लापता होने के बाद से उसका मोबाइल फोन भी बंद है, जिसके चलते परिजन किसी अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं. शिकायत मिलने पर एक्टिव हुई पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है.
रिपोर्ट के मुताबिक, अद्वैत उपाध्याय बेंगलुरु के बेगुर इलाके में रहता था और वहीं पर एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था. उसने शुक्रवार को बेंगलुरु के बाहरी इलाके नेलामंगला स्थित शिवगंगे पहाड़ियों में ट्रेकिंग पर जाने का प्लान बनाया था. इस बारे में उसने फोन करके अपनी मंगेतर को जानकारी दी.
उसने ट्रिप के लिए एक बाइक किराये पर ली और शुक्रवार सुबह 6:30 बजे अद्वैत शिवगंगे पहाड़ी की तलहटी में पहुंचा. वहां पर बाइक पार्क करके वह पहाड़ी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ गया. उसके पहाड़ी की ओर जाने का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुआ है. इसके बाद उसके साथ क्या हुआ, यह किसी को पता नहीं है.
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पहाड़ी पर चढ़ने के बाद से उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो गया. जिसके चलते उसकी लोकेशन भी पता नहीं चल पा रही है. जब इस बात की सूचना परिवार वालों तक पहुंची तो उन्होंने पुलिस से संपर्क करके घटना की जानकारी दी. इसके बाद से हरकत में आई पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है.
अद्वैत के परिवार वाले किसी अनिष्ट की आशंका से डरे हुए हैं. उनका कहना है कि जिस पहाड़ी पर अद्वैत जा रहा था, सुनसान रहती है. ऐसे में उन्हें आशंका है कि उसे अकेला देखकर शायद लुटेरों ने उसे घेर लिया हो या उसका अपहरण कर लिया हो.
पुलिस ने इस बारे में कडुगोडी पुलिस स्टेशन में अद्वैत की गुमशुदगी का केस दर्ज किया है. डॉग स्वायड के साथ पहाड़ी और आसपास के जंगलों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. इसके साथ ही किसी दुर्घटना या राहजनी की आशंका को ध्यान में रखकर भी मामले में जांच की जा रही है. पुलिस को अभी तक मामले में कोई क्लू नहीं मिला है.