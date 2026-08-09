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बेंगलुरु में पहाड़ी पर ट्रेकिंग के लिए गया इंदौर का युवक रहस्यमय तरीके से हो गया लापता, मोबाइल भी बंद; अनहोनी से डरे घरवाले

Bengaluru Techie Missing News: बेंगलुरु में पहाड़ी पर ट्रेकिंग के लिए गया इंदौर का युवक रहस्यमय तरीके से लापता हो गया है. उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ है, जिसकी वजह से घरवाले किसी अनहोनी की आशंका में डरे हुए हैं. लापता युवक को ढूंढने के लिए पुलिस डॉग स्कवॉयड को साथ लेकर पहाड़ों और जंगलों में तलाशी अभियान चला रही है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 09, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 10:41 PM IST
बेंगलुरु में पहाड़ी पर ट्रेकिंग के लिए गया इंदौर का युवक रहस्यमय तरीके से हो गया लापता, मोबाइल भी बंद; अनहोनी से डरे घरवाले
Image Credit: प्रतीकात्मक

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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