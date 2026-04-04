Zee News की पड़ताल में Experion ग्रुप का 630 करोड़ रुपये का जमीन घोटाला उजागर, ED ने बताया अपराध का तरीका

Zee News investigates Experion Developers and Experion Capital Scam: जी न्यूज़ की खबर का बड़ा असर हुआ है. रियल एस्टेट सेक्टर की नामी कंपनियों Experion Developers और Experion Capital पर धोखाधड़ी के आरोपों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है. दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 630 करोड़ रुपये से ज्यादा की जमीन से जुड़े मामले में आखिरकार FIR दर्ज कर ली है. क्या थी ये धोखाधड़ी और कौन-कौन शामिल था इसमें. आइए आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताते हैं.

बिल्डर के Corrpution के आरोप पर होगी कार्रवाई?

गुरुग्राम के सेक्टर 62 में वो बेशकीमती जमीन है, जिसके लिए Experion Developers पर आरोप है कि उसने सिस्टम की आंखों में धूल झोंका और 630 करोड़ रुपये की कीमत वाली जमीन को अपने नाम करने के लिए साजिशों का जाल बुना.

Enforcement Directorate यानी ईडी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW ने FIR दर्ज कर ली है. Experion Developers और Experion Capital के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

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Experion बिल्डर की धांधली का खुलासा ZEE NEWS बहुत पहले ही कर चुका है. जिसकी वजह से पिछले कई महीनों से जांच चल रही थी. चलिए समझाते हैं कि आखिर कैसे जमीन को हथियाने के लिए एक गहरा चक्रव्यूह रचने का आरोप है.

बेहद कम भाव में संपत्ति हड़पने की साजिश!

Dignity Buildcon प्राइवेट लिमिटेड नाम के एक रियल एस्टेट समूह ने गुरुग्राम में जमीन खरीदने के लिए बैंकों से बड़ा कर्ज लिया था. Dignity Buildcon ने Standard Chartered बैंक और ब्लैकस्टोन जैसी कुल 6 संस्थाओं से 992 करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन लिया था. ED का आरोप है कि Experion Developers ने खेल करते हुए Dignity Buildcon की संपत्ति को बेहद कम भाव, करीब 332 करोड़ रुपये में अपने नाम करने की कोशिश की.

ED की जांच में सामने आया था कि Experion ग्रुप सीधे तौर पर कंपनी नहीं खरीद पा रहा था, इसलिए उन्होंने पहले सिस्टम को उलझाया. आरोप है कि जानबूझकर कोर्ट में याचिकाएं डाली गईं ताकि वक्त बर्बाद हो और पीछे से 'वोट' खरीदे जा सकें. ED के मुताबिक, Experion ग्रुप ने धांधली के लिए अपनी ही दूसरी कंपनी Experion Capital (ECPL) के जरिए खेल किया.

जांच के मुताबिक, Experion Capital ने 160 करोड़ रुपये देकर Standard Chartered बैंक का कर्ज खरीदा और 50 फीसदी वोटिंग राइट्स हासिल कर लिए. Standard Chartered बैंक का कर्ज 494 करोड़ से ज्यादा का था. लेकिन उसने सिर्फ 160 करोड़ में यानी 70 फीसदी के नुकसान पर कर्ज बेच दिया था.

कर्ज को आधी कीमत में दूसरे ग्रुप को बेच दिया

इसी तरह ब्लैकस्टोन समूह से जुड़ा करीब 58 करोड़ के कर्ज़ को करीब-करीब आधी कीमत यानी 25 करोड़ में Experion ग्रुप को बेच दिया गया. इन 25 रुपये से ब्लैकस्टोन कंपनी का 10 फीसदी और वोटिंग राइट्स हासिल कर लिया.

आसान भाषा में कहें तो आरोप है कि Experion ने यह कर्ज इसलिए खरीदा ताकि वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी CoC पर कब्जा कर सके. क्योंकि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ही तय करती है कि दिवालिया कंपनी किसे बेची जाएगी.

दरअसल प्लान ये था कि 'मैं ही खरीदार हूं और मैं ही फैसला करूंगा कि किसे बेचना है'. दिवालिया कानून के तहत ऐसा करना कानूनी रूप से गलत है.

प्रमोटर आलोक धीर ने कैसे किया बड़ा खेल?

इस मामले में ED का एक खुलासा और भी चौंकाने वाला था. Alchemist ARC...जिसके पास वोटिंग का 35 प्रतिशत अधिकार था . उस कंपनी के प्रतिनिधि ने ED के सामने बयान दिया था कि उन पर दबाव डाला गया, ताकि वो Experion Capital के पक्ष में वोट डाले .

Alchemist ARC के प्रमोटर आलोक धीर हैं. आलोक धीर पेशे से कॉरपोरेट वकील हैं और इसी का फायदा उठाकर वो फंसे हुए लोन को अपनी ही कंपनियों के जरिए खरीदने लगा.

ऐसे ही एक हेराफेरी के केस में आलोक धीर और उनकी कंपनी फंस चुकी है. अब Experion ग्रुप केस में भी आलोक धीर और उनकी कंपनी Alchemist ARC की भूमिका संदिग्ध है.

ऐसी ही धांधली के जरिए Experion Capital ने 95 परसेंट वोटिंग पावर हासिल की और अपनी ही दूसरी कंपनी Experion Developers के रेज़ोल्यूशन प्लान को पास कर दिया. और जांच में सामने आया था कि ऐसा करने के लिए उसने साम और दाम का सहारा लिया.

ED जब्त कर चुकी है गुरुग्राम की जमीन

इस घोटाले में एक और खेल खेला गया. गुरुग्राम के सेक्टर 63 की जिस 9.32 एकड़ जमीन के लिए ये पूरी बिसात बिछाई गई, वो जमीन ED पहले ही जब्त कर चुकी थी. वो जमीन Religare Finvest घोटाले के पैसों से थी. ED का कहना है कि Experion ग्रुप ने ट्रिब्यूनल से यह बात छिपाई.

Experion ग्रुप पर दिवालिया प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल कर सस्ती कीमत पर जमीन हासिल करने की कोशिश करने का आरोप है, जिसकी जांच अब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के पास है. इसके बाद परत दर परत खुलेंगी और धांधली में शामिल कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट तय होगा. फिर कोर्ट इसमें शामिल दोषियों को सजा सुनाएगी

(परिवेश वात्स्यायन.. स्पेशल इनवेस्टिगेटिव टीम, ज़ी मीडिया)