Advertisement
trendingNow12993009
Hindi Newscrime

जुबीन गर्ग के पूर्व मैनेजर से एसआईटी की पूछताछ, सिद्धार्थ शर्मा पर कसेगा शिकंजा !

Zubeen Garg: असम मुख्यमंत्री की तरफ से जुबीन की मौत पर हत्या की आशंका जताने के बाद जांच एजेंसियों ने गर्ग से जुड़ें करीबी लोगों को हिरासत में लिया और कुछ से लगातार पूछताछ कर रही है. इन्हीं करीबी लोगों में तरसेम मित्तल का भी नाम शामिल है. जो शुक्रवार को जांच एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 07, 2025, 09:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जुबीन गर्ग के पूर्व मैनेजर से एसआईटी की पूछताछ, सिद्धार्थ शर्मा पर कसेगा शिकंजा !

Zubeen Garg death case: सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई जुबीन गर्ग की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. अब इस मामले में जांच एजेंसियां लगातार जुबीन के करीबी लोगों से लगातार पूछताछ कर रहे हैं. हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जुबीन गर्ग की मौत का कारण डूबना ही बताया गया था लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसे दुर्घटना मानने से इंकार करते हुए हत्या की साजिश करार देते हुए जांच की मांग की थी. जिसके बाद एसआईटी और सीआईडी ने पेशेवर सिंगर जुबीन गर्ग के निजी जीवन से जुड़े सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी थी. 

तरसेम मित्तल एसआईटी ऑफिस पहुंचे

असल सीआईडी की तरफ से गठित लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में उनके पूर्व मैनेजर तरसेम मित्तल को पूछताछ के लिए बुलाया था. क्योंकि, जुबीन की मौत से जुड़े कई सवाल अब भी बरकरार हैं. जिनके जवाब तलाशने में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं. असम मुख्यमंत्री की तरफ से जुबीन की मौत पर हत्या की आशंका जताने पर जांच एजेंसियों ने गर्ग से जुड़ें करीबी लोगों को हिरासत में लिया और कुछ से लगातार पूछताछ कर है. इन्हीं करीबी लोगों में तरसेम मित्तल का भी नाम शामिल है. जो शुक्रवार को जांच एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए. 

Add Zee News as a Preferred Source

सिद्धार्थ शर्मा की सिफारिश

दरअसल, तरसेम ने लंबे समय तक जुबीन गर्ग के लिए काम किया है. इस दौरान तरसमें ने जुबीन के पेशेवर मामलों को संभाला था और मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को टीम में शामिल करने की सिफारिश में उन्हीं ने की थी. सिद्धार्थ शर्मा को जुबीन गर्ग की सिंगापुर में हुई मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया है. जांच एजेंसियों को अनुमान है कि मित्तल और शर्मा से पूछताछ के दौरान जुबीन गर्ग के वित्तीय लेनदेन से जुड़े अहम सुराग हाथ लग सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: सबरीमाला मंदिर से सोना किसने चुराया? विपक्ष के हंगामे के बाद ये 'बड़ी मछली' गिरफ्तार

सिंगापुर में हुई जुबीन की मौत 

नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने के लिए गए सिंगापुर जुबीन गर्ग की 19 सितंबर को स्कूबा डाइविंग के दौरान मौत हो गई थी. जुबीन की मौत के बाद उनके सिंगापुर और गुवाहाटी में अलग-अलग पोस्टमार्टम हुए थे, जिनकी रिपोर्ट जुबीन की पत्नी गरिमा सैकिया के पास हैं. असम की राजधानी गुवाहाटी के कमरकुची एनसी गांव में जुबीन गर्ग का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था. उससे पहले उनके पार्थिव शरीर को भोगेश्वर बरुआ कॉम्प्लेक्स से श्मशान घाट लाया गया था. इस दौरान जुबीन के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटे थे.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

Zubeen Gargzubeen garg death caseToday Latest Hindi News

Trending news

'...वोट चोरी करूंगी',पुणे के बाद युवती ने बिहार में दिया वोट! सोशल मीडिया पर Viral
Rahul Gandhi
'...वोट चोरी करूंगी',पुणे के बाद युवती ने बिहार में दिया वोट! सोशल मीडिया पर Viral
अक्टूबर में थाली हुई सस्ती! सब्जियों और दालों के दाम गिरने से रसोई में लौटी रौनक
Indian Food Prices
अक्टूबर में थाली हुई सस्ती! सब्जियों और दालों के दाम गिरने से रसोई में लौटी रौनक
PAK के सीक्रेट परमाणु परीक्षण पर पहली बार आया भारत का बयान, कहा- इतिहास से...
MEA
PAK के सीक्रेट परमाणु परीक्षण पर पहली बार आया भारत का बयान, कहा- इतिहास से...
पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
Women Cricket World cup 2025
पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
Telangana
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
West Bengal news
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
West Bengal
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
Ahmedabad Plane Crash news
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
Sex Racket
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
Supreme Court
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश