जुबीन गर्ग के पूर्व मैनेजर से एसआईटी की पूछताछ, सिद्धार्थ शर्मा पर कसेगा शिकंजा !

Zubeen Garg death case: सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई जुबीन गर्ग की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. अब इस मामले में जांच एजेंसियां लगातार जुबीन के करीबी लोगों से लगातार पूछताछ कर रहे हैं. हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जुबीन गर्ग की मौत का कारण डूबना ही बताया गया था लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसे दुर्घटना मानने से इंकार करते हुए हत्या की साजिश करार देते हुए जांच की मांग की थी. जिसके बाद एसआईटी और सीआईडी ने पेशेवर सिंगर जुबीन गर्ग के निजी जीवन से जुड़े सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी थी.

तरसेम मित्तल एसआईटी ऑफिस पहुंचे

असल सीआईडी की तरफ से गठित लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में उनके पूर्व मैनेजर तरसेम मित्तल को पूछताछ के लिए बुलाया था. क्योंकि, जुबीन की मौत से जुड़े कई सवाल अब भी बरकरार हैं. जिनके जवाब तलाशने में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं. असम मुख्यमंत्री की तरफ से जुबीन की मौत पर हत्या की आशंका जताने पर जांच एजेंसियों ने गर्ग से जुड़ें करीबी लोगों को हिरासत में लिया और कुछ से लगातार पूछताछ कर है. इन्हीं करीबी लोगों में तरसेम मित्तल का भी नाम शामिल है. जो शुक्रवार को जांच एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए.

सिद्धार्थ शर्मा की सिफारिश

दरअसल, तरसेम ने लंबे समय तक जुबीन गर्ग के लिए काम किया है. इस दौरान तरसमें ने जुबीन के पेशेवर मामलों को संभाला था और मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को टीम में शामिल करने की सिफारिश में उन्हीं ने की थी. सिद्धार्थ शर्मा को जुबीन गर्ग की सिंगापुर में हुई मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया है. जांच एजेंसियों को अनुमान है कि मित्तल और शर्मा से पूछताछ के दौरान जुबीन गर्ग के वित्तीय लेनदेन से जुड़े अहम सुराग हाथ लग सकते हैं.

सिंगापुर में हुई जुबीन की मौत

नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने के लिए गए सिंगापुर जुबीन गर्ग की 19 सितंबर को स्कूबा डाइविंग के दौरान मौत हो गई थी. जुबीन की मौत के बाद उनके सिंगापुर और गुवाहाटी में अलग-अलग पोस्टमार्टम हुए थे, जिनकी रिपोर्ट जुबीन की पत्नी गरिमा सैकिया के पास हैं. असम की राजधानी गुवाहाटी के कमरकुची एनसी गांव में जुबीन गर्ग का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था. उससे पहले उनके पार्थिव शरीर को भोगेश्वर बरुआ कॉम्प्लेक्स से श्मशान घाट लाया गया था. इस दौरान जुबीन के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटे थे.