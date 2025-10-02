Advertisement
trendingNow12945426
Hindi Newscrime

Zubeen Garg death: सिंगर जुबीन गर्ग केस में ट्विस्ट, पुलिस ने मैनेजर-आयोजक पर दर्ज की मर्डर की FIR

Zubeen Garg Death Case: कार्यक्रम के आयोजक श्यामकानु महंता को सिंगापुर से लौटने पर दिल्ली हवाई अड्डे पर पकड़ा गया. जबकि गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को हरियाणा के गुरुग्राम से पुलिस ने हिरासत में लिया. दोनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच असम के गुवाहाटी लाया गया और कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 02, 2025, 09:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Zubeen Garg death: सिंगर जुबीन गर्ग केस में ट्विस्ट, पुलिस ने मैनेजर-आयोजक पर दर्ज की मर्डर की FIR

Zubeen Garg Death Case: असम पुलिस ने गुरुवार को दिवंगत असमिया गायक जुबीन गर्ग केस में अब पुलिस ने सख्त तेवर अपनाते हुए बड़ा एक्शन लिया है. पुलिस ने लंबे समय के जुबीन गर्ग के मैनेजर और सिंगापुर में आयोजित उस उत्सव के आयोजक के खिलाफ हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज की है. 19 सितंबर को सिंगापुर के एक आयोजन के दौरान उनकी मौत हो गई थी. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के मुख्य आयोजक श्यामकानु महंता को बुधवार (1 अक्टूबर) को गिरफ्तार किया गया था. 

कार्यक्रम के आयोजक श्यामकानु महंता को सिंगापुर से लौटने पर दिल्ली हवाई अड्डे पर पकड़ा गया. जबकि गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को हरियाणा के गुरुग्राम से पुलिस ने हिरासत में लिया. दोनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच असम के गुवाहाटी लाया गया और कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. असम पुलिस के क्राइम ब्रांच सीआईडी के चीफ मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, "जांच जारी है, और मैं ज्यादा विवरण साझा नहीं कर सकता. हमने अब एफआईआर में बीएनएस की धारा 103 जोड़ दी है." 

जुबीन गर्ग की पत्नी ने उठाए मौत पर सवाल
दूसरी तरफ जुबीन गर्ग की पत्नी ने एक इंटरव्यू में उनकी मौत पर कई सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि जब मैनेजर वहां मौजूद था तो जुबीन की सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखा गया. वह पिछले टूर से थक गए थे, फिर भी उन्हें स्कूबा डाइविंग के लिए ले जाया गया. उनकी पत्नी गरिमा गर्ग ने कहा, "वो दिन में आमतौर पर सोते थे. शायद उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया होगा. मुझे तो ये भी नहीं पता कि उन्हें दवाइयां दी गई थीं या नहीं. प्रबंधक ने कहा कि जुबीन को पानी के अंदर पहली बार दौरा पड़ा था, जबकि उन्हें दिल से जुड़ी कोई समस्या नहीं थी." इसके साथ ही गरिमा ने अपने पति और सिंगर जुबीन की मौत की गहनता से जांच करने की अपील प्रशासन से की है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ेंः यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले

पुलिस ने जुबीन की मौत को लेकर किस धारा में दर्ज किया केस?
पुलिस महानिदेशक मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने जानकारी दी कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 जोड़ दी गई है. धारा 103 हत्या से संबंधित प्रावधान है. इसके मुताबिक, “जो कोई भी हत्या करता है उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा दी जाएगी.” इससे पहले पुलिस ने बताया था कि शर्मा और महंत पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत गैर-इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश, और लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया गया था. लेकिन अब धारा 103 जोड़ने के बाद आरोप और कड़े हो गए हैं.पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

जुबिन की मौत पर बड़ा खुलासा
द स्ट्रेट्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सिंगापुर पुलिस फोर्स (SPF) ने सिंगर जुबिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शुरुआती जांच के नतीजे भारतीय उच्चायोग को सौंप दिए हैं. रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से पुष्टि की गई है कि जुबिन की मौत डूबने से हुई. SPF ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जुबिन की मौत के मामले में किसी तरह की साजिश या अपराध की संभावना नजर नहीं आती. इस बीच, सिंगर की पत्नी गरिमा गर्ग ने कहा कि उन्हें जांच टीम पर पूरा भरोसा है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि परिवार जुबिन की मौत का कारण और सिंगापुर में उनके साथ क्या हुआ था, इसकी पूरी जानकारी चाहता है.

यह भी पढ़ेंः 'जो भाग गए वो...जो साथ हैं वो सोना हैं,' दशहरा रैली में गरजे उद्धव ठाकरे

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

PoliceZubeen Garg

Trending news

मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
jammu kashmir news
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
Zubeen Garg Death: सिंगर जुबीन गर्ग केस में ट्विस्ट, मैनेजर-आयोजक पर मर्डर की FIR
Police
Zubeen Garg Death: सिंगर जुबीन गर्ग केस में ट्विस्ट, मैनेजर-आयोजक पर मर्डर की FIR
'जो भाग गए वो...जो साथ हैं वो सोना हैं,' दशहरा रैली में गरजे उद्धव ठाकरे
uddhav thackeray
'जो भाग गए वो...जो साथ हैं वो सोना हैं,' दशहरा रैली में गरजे उद्धव ठाकरे
पिघल रही भारत-चीन रिश्तों पर जमी बर्फ, 5 साल बाद इसी महीने उड़ेगी डायरेक्ट फ्लाइट
india
पिघल रही भारत-चीन रिश्तों पर जमी बर्फ, 5 साल बाद इसी महीने उड़ेगी डायरेक्ट फ्लाइट
आप सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं तो राहुल की ये सलाह आपके लिए, BJP ने ऐसे ले ली चुटकी
Rahul Gandhi
आप सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं तो राहुल की ये सलाह आपके लिए, BJP ने ऐसे ले ली चुटकी
भाजपा जो भी काम करेगी, मुसलमानों के खिलाफ होगा...सपा नेता अबू आजमी किस बात पर भड़के
Maharashtra news
भाजपा जो भी काम करेगी, मुसलमानों के खिलाफ होगा...सपा नेता अबू आजमी किस बात पर भड़के
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता को क्यों है कल्कि अवतार का इंतजार?
Mohan Bhagwat
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता को क्यों है कल्कि अवतार का इंतजार?
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
RSS 100 Years
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
बाल पकड़कर घसीटा, बुरी तरह से की पिटाई... बहू ने सास के साथ 'क्रूरता' की हदें की पार
Punjab
बाल पकड़कर घसीटा, बुरी तरह से की पिटाई... बहू ने सास के साथ 'क्रूरता' की हदें की पार
;