ARWU 2021: कलकत्ता विश्वविद्यालय ने टॉप Indian Universities में हासिल किया दूसरा स्थान

नई दिल्ली: कलकत्ता विश्वविद्यालय (Calcutta University) ने ‘एकेडेमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज’ (ARWU) 2021 की रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों (Indian Universities) में दूसरा स्थान हासिल किया है. इसकी जानकारी यूनिवर्सिटी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी कर दी है. बता दें रैंकिंग में पहला स्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को मिला है.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर दी बधाई

विश्वविद्यालय की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर बधाई दी है, उन्होंने लिखा, 'यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि विश्व विश्वविद्यालयों की 2021 की अकादमिक रैंकिंग ने पश्चिम बंगाल सरकार को सूचित किया है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय भारत में शीर्ष रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों में से एक है! सभी शिक्षकों, प्रशासनिक कर्मचारियों और हमारे प्यारे छात्रों को बधाई.'

Extremely pleased to share that 2021 Academic Ranking of World Universities has informed the Government of West Bengal that Calcutta University is one of the top ranking universities in India!

Congratulations to all teachers, administration staff and our dear students.

