UP Board का रिजल्ट जारी होने से पहले छात्रों के पास अंक बढ़वाने को लेकर आ रही कॉल, जानें पूरा मामला

UP Board 10th-12th Result: शुरुआती जांच में पता लगा है कि, शातिर ठग नंबर को बोर्ड ऑफिस के नाम से सेव कर छात्रों को कॉल कर रहे है, जिससे की अगर किसी के फोन में ट्रू कॉलर ऐप हो तो उस छात्र को ऐसा लगे कि फोन बोर्ड ऑफिस से किया जा रहा है. बता दें बोर्ड ऑफिस का कोई कर्मचारी नंबर बढ़ाने के लिए छात्रों के कोई कॉल नहीं करता है.