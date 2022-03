NET-JRF अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, यूजीसी ने एक और साल के लिए बढ़ाई वैलिडिटी

नई दिल्ली. यूजीसी नेट-जेआरएफ अवॉर्ड लेटर की वैलिडिटी एक और साल के लिए बढ़ी दी गई है. इस बात की जानकारी यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार ने दी. उन्होंने कहा कि फैलोशिप अवॉर्ड लेटर की वैलिडिटी एक साल बढ़ाने का फैसला कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लिया गया है.

UGC has decided to extend the validity period of the JRF award letter up to one year (beyond the three year period) for all those UGC NET qualified candidates whose admission process was affected due to COVID 19 pandemic situation. The notification is being issued. pic.twitter.com/BWj90kGklO

