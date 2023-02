Pomodoro Technique: घंटों लगातार पढ़ना है 'बेवकूफी', इस तरीके से करें पढ़ाई मिलेंगे अच्छे रिजल्ट

Pomodoro Technique: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा नजदीक है. ऐसे में इस समय सभी छात्र परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं. हालांकि, तैयारी के लिए लंबे समय तक बैठकर पढ़ना छात्रों के लिए एक अलग ही समस्या बनी हुई है. लेकिन आज हम स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी Technique लेकर आए हैं, जिसकी मदद से आप बिना थके लंबे समय तक पढ़ाई कर सकेंगे और आपका सिलेबस देखते-देखते चुटकियों में खत्म हो जाएगा.

काम टालने वालों के लिए है रामबाण

दरअसल, हम बात कर रहे हैं पोमोडोरो तकनीक (Pomodoro Technique) की. यह तकनीक खासकर उन लोगों के लिए रामबाण साबित हुई है, जिनको अपने काम को टालने की आदत होती है. अगर आप लंबे समय तक बैठ कर पढ़ाई नहीं कर पाते, तो यह पोमोडोरो तकनीक पूरी तरह से आपके लिए है.

What is Pomodoro Technique: आखिर क्या है यह पोमोडोरो तकनीक

बता दें कि Pomodoro Technique एक टाइम मैनेजमेंट ट्रिक है, जिसकी खोज 80 के दशक में Francesco Cirillo ने की थी. पोमोडोरो तकनीक आपकी Productivity को बढ़ा देती है. इस तकनीक को फॉलो करने से आपका दिमाग किसी काम को घंटों तक, बिना थके करने लायक बन जाएगा.

How to use Pomodoro Technique: कैसे पोमोडोरो तकनीक का करें इस्तेमाल

स्टूडेंट्स के लिए बताएं तो सबसे पहले उन्हें पढ़ाई के लिए एक Goal सेट करना होगा. मान लीजिए कि आपको किसी सब्जेक्ट के 4 Chapters तैयार करने हैं. ऐसे में अब आप 25 मिनट लगातार पढ़ने के लिए बैठ जाइये और फिर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिये. 25 मिनट की पढ़ाई और 5 मिनट के ब्रेक के 1 सेशन को मिलाकर 1 पोमोडोरो कंप्लीट होता है. आप इसी तरह लगातार 3 से 4 पोमोडोरो पूरे करें. करीब 3 से 4 पोमोडोरो पूरे करने के बाद आप 15 से 30 मिनट का एक लम्बा ब्रेक लें. आपको खुद दिखेगा कि अपने बिना थके अपने 4 Chapters पूरे फोकस के साथ कंप्लीट कर लिए हैं.

Benefits of Pomodoro Technique: जानें क्या हैं पोमोडोरो तकनीक के फायदे

1. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे दिमाग को किसी भी काम के प्रति लगातार Focused रहने की एक लिमिट होती है. अधिकतर लोग करीब 20 से 30 मिनट तक ही किसी भी काम को पूरे फोकस के साथ कर पाते हैं. इसलिए इस तकनीक में 25 मिनट के समय का प्रयोग किया गया है.

2. इसके अलावा आपका दिमाग Pomodoro Technique का इस्तेमाल करते समय यह जानता है कि थोड़ी ही देर बाद उसे ब्रेक मिल जाएगा. इसलिए अवचेतन मष्तिष्क (Subconscious mind) में आने वाले ब्रेक के विचार से दिमाग में डोपामाइन हार्मोन (Dopamine) रिलीज़ होता है, जिससे आपका ध्यान कम भटकता है.

