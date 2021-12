संसद में मचा घमासान तो CBSE ने मानी गलती, अब विवादित प्रश्न के छात्रों को मिलेंगे पूरे मार्क्स

नई दिल्ली. CBSE 10th Term 1 Exam 2021 2022: सीबीएसई 10वीं के टर्म-1 एग्जाम अंग्रेजी प्रश्न पत्र में पूछे गए विवादित प्रश्न पर मचे भारी हंगामे के बाद बोर्ड ने सोमवार को इसे वापस ले लिया. इस संबंध में बोर्ड ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि कक्षा 10वीं के अंग्रेजी के पेपर में आया पैसेज नंबर 1 बोर्ड की गाइडलाइंस के अनुरूप नहीं है. ऐसे में इसे प्रश्न पत्र से हटाया जाता है. साथ ही इस पैसेज के पूरे मार्क्स सभी छात्रों को दिए जाएंगे.

As the passage in one set of question paper in class X English Exam is not in accordance with guidelines of the board with regard to setting of question papers, it has been decided to drop the question and award full marks to the students for this passage . pic.twitter.com/IHfoUJSy2O — CBSE HQ (@cbseindia29) December 13, 2021

आपको बता दें कि संसद (Parliament) के शीतकालीन सत्र (Winter Session) में आज यानि कि सोमवार को कांग्रेस (Congress) की अंतरिम अध्यक्ष और यूपी के रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने लोक सभा (Lok Sabha) में सीबीएसई (CBSE) के सिलेबस का मुद्दा उठाया था. सोनिया गांधी ने सीबीएसई के सिलेबस (CBSE Syllabus) में महिलाओं के लिए आपत्तिजनक कंटेट को लेकर आवाज उठाई.

सदन में मामले को रखते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय को जेंडर के प्रति संवेदनशील होना चाहिए. इसलिए सीबीएसई के सिलेबस में महिलाओं को लेकर जो भी आपत्तिजनक कंटेट है, उसे तुरंत हटाया जाना चाहिए. महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. साथ ही सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय को महिलाओं का अपमान करने के लिए माफी मांगना चाहिए.

इसके अलावा सांसद सोनिया गांधी ने कहा सीबीएसई से इतनी बड़ी गलती कैसे हुई इसकी समीक्षा की जानी चाहिए और तय करें कि महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेट को सिलेबस में शामिल ना किया जाए.

क्यों हुआ प्रश्न पर विवाद

पेपर के comprehension में एक लाइन थी, 'बच्चे और नौकर अनुशासित हैं क्योंकि पत्नियों ने अपने पतियों की बात माननी बंद कर दी है' (Children and servants are indisciplined because wives stopped obeying their husbands).

इसके अलावा पैराग्राफ में आगे लिखा था- ''women gaining independence is the main reason for a wide variety of social and family problems.'' ''Emancipation of the wife destroyed the parent’s authority over the children. The mother did not exemplify the obedience upon which she tried to insist,'' It added, “In bringing the man down from his pedestal the wife and mother deprived herself, in fact, of the means of discipline.'' (महिलाओं का स्वतंत्रता पाना ही सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं में विविधता का मुख्य कारण है. ''पत्नी की आजादी ने बच्चों पर माता-पिता के अधिकार को खत्म कर दिया. मांओं ने वैसी आज्ञाकारिता का उदाहरण नहीं दिया, जिस पर उसने जोर देने की कोशिश की थी....

WATCH LIVE TV