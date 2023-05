CBSE Revaluation 2023: 10वीं-12वीं के रिजल्ट से नहीं हैं संतुष्ट? स्टूडेंट्स इस वेबसाइट पर करें आवेदन

CBSE Revaluation 2023: सीबीएसई बोर्ड ने तकरीबन 38 लाख स्टूडेंट्स के लिए 12 मई 2023 को अपनी बोर्ड परीक्षाओं परिणामों का ऐलान किया है. 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के इन नतीजों (CBSE Board 10th, 12th Results) से बहुत सारे छात्र खुश हैं तो वहीं कुछ असंतुष्ट हैं.

ऐसे स्टूडेंट्स के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई मार्क्स वेरिफिकेशन 2023 (CBSE Revaluation 2023) की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके तहत स्टूडेंट्स सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन (CBSE Revaluation) के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन करने से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण डिटेल्स और आवेदन करने की आसान प्रक्रिया यहां दी जा रही है.

सीबीएसई रिवैल्यूएशन 2023 की आखिरी तारीख

सीबीएसई मार्क्स वेरिफिकेशन 2023 के लिए स्टूडेंट्स 20 मई 2023 तक आवेदन कर सकेंगे. स्टूडेंट्स के पास केवल दो दिनों का समय बाकी, ऐसे में जल्द से जल्द फॉर्म भर दें.

सीबीएसई रिवैल्यूएशन 2023 फीस

सीबीएसई की 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के लिए मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन फीस के तौर पर 500 रुपये का भुगतान करना होगा.

सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन 2023 के लिए ऐसे करें अप्लाई

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर इस लिंक 'Circulars for verification of marks, Photocopy of answer books and reevaluation for Class X/XII - 2023 Click here to apply' पर क्लिक करें.

अब अपना रोल नंबर और अन्य डिटेल दर्ज करें.

सीबीएसई रिवैल्यूएशन फॉर्म भरें.

अब निर्धारित शुल्क का भुगतान करें.

फॉर्म सबमिट करें और इसे डाउनलोड करें.

भविष्य के लिए इसका एक प्रिंटआउट निकाल लें.

सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नोटिस के मुताबिक, "मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए आवेदन करने वाले छात्र केवल मूल्यांकित आंसर-की की फोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, जिन छात्रों ने आवेदन किया है और आंसर-की की फोटोकॉपी प्राप्त की है, वे केवल पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे."