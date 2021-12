CBSE Boards 2022: 9वीं-11वीं की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, स्टूडेंट इन स्टेप्स से भरें फॉर्म

नई दिल्ली: CBSE 2021-22 Registration: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंकेंडरी एजुकेशन (CBSE) द्वारा 15 दिसंबर 2021 से 9वीं व 11वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए अगले साल होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को शुरू कर दिया गया है. अभ्यर्थी CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. एप्लीकेशन प्रोसेस 30 नवंबर 2021 तक जारी रहेगी.

इस तरह करें रजिस्ट्रेशन (CBSE 2021-22 Registration Process)

नहीं होगा सुधार!

9वीं और 11वीं के ये फॉर्म अगले साल होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए जरूरी है, यहां रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर अभ्यर्थी एग्जाम नहीं दे सकेंगे. CBSE ने स्कूलों को स्टूडेंट्स का सही डाटा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. बताया गया है कि इस बार एप्लीकेशन फॉर्म मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं रहेगा. स्कूल और अभ्यर्थी CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पर जाकर एग्जाम से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं.

Registration of students for classes IX and X for session 2021-22 to begin from December 15, 2021 (Wednesday). Registration link to be made available on CBSE website. pic.twitter.com/9SWppEq5FI

