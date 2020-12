CBSE, JEE Exam 2021: जल्द जारी होगी परीक्षा से जुड़ी नई जानकारी, स्टूडेंट्स को रहना होगा अपडेट

नई दिल्ली: सीबीएसई (CBSE) बोर्ड, जेईई (JEE), एनईईटी (NEET) परीक्षा 2021 की तारीखों को लेकर अटकलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. परीक्षा संबंधी बढ़ती अटकलों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक (Union Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank) ने बुधवार को कहा कि वे 10 दिसंबर को एक लाइव बातचीत में सभी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को संबोधित करेंगे. इसमें वे परीक्षा संबंधी परेशानियों पर विमर्श करेंगे.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री पोखरियाल ने कहा कि वे जवाब देने के लिए ट्विटर और फेसबुक पर लाइव होंगे. लाइव बातचीत से पहले मंत्री ने सीबीएसई और जेईई परीक्षा से संबंधित सुझाव और राय मांगी है. जो भी छात्र, अभिभावक या शिक्षक अपने सुझाव में कुछ कहना चाहते हैं, वे हैशटैग #EducationMinisterGoesLive का इस्तेमाल करके ट्वीट कर सकते हैं.

न्यू नॉर्मल को लेकर तैयार हैं शिक्षा मंत्री

बुधवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर कहा था कि यह साल ऑनलाइन एजुकेशन को एडजस्ट करने और न्यू नॉर्मल को एडॉप्ट करने वाला रहा है. यह साझा करते हुए खुश हूं कि मैं आगामी 10 दिसंबर को आपके साथ आने वाली प्रतियोगी/बोर्ड परीक्षाओं के बारे में बात करने के लिए लाइव होने जा रहा हूं. अपनी परेशानी हैशटैग #EducationMinisterGoesLive के साथ बताएं.

Dear all, 2020 has been a year of a great many changes like adjusting to onlineeducation, adapting to newnormal.

Happy to share that I am going live on Dec 10 to talk about upcoming competitiveboard exams with you.

Drop your concerns below using EducationMinisterGoesLive. pic.twitter.comE9bigQQRaL

Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank DrRPNishank December 2, 2020