CBSE Term-1 Exam: OMR को लेकर महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी, पढ़ें डिटेल

नई दिल्ली. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने CBSE बोर्ड टर्म-1 परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है. यह निर्देश सभी स्कूलों के प्रिंसिपलों को ओएमआर को लेकर दी गई है. इसमें कहा गया है कि प्रिंसिपल निर्देश को पढ़ और समझ लें, ताकि एग्जाम के समय स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें.

CBSE टर्म -1 बोर्ड परीक्षा 2021 कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए 17 नवंबर और 16 नवंबर से शुरू होने वाली है. परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड 9 नवंबर को जारी किया जाएगा. छात्र एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे.

ओएमआर शीट को लेकर महत्वपूर्ण गाइडलाइंस

- छात्रों को पहले से भरे हुए डिटेल्स जैसे नाम, परीक्षा, तिथि आदि के साथ एक OMR शीट मिलेगी.

- ओएमआर शीट के दाहिने कोने पर प्रश्न पत्र कोड लिखना होगा.

- छात्रों को ‘I confirm that all particulars given are correct’ और शीट पर सिग्नेचर करना होगा.

- सीबीएसई OMR शीट में आवश्यक जानकारी भरने के लिए केवल नीले/काले पेन की अनुमति है.

- छात्रों को OMR शीट भरने के लिए पेंसिल का उपयोग नहीं करना है.

- स्कूलों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा की तारीख से पहले OMR शीट डाउनलोड कर लें.

