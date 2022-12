CLAT 2023 Admit Card: आज जारी होंगे एडमिट कार्ड, 18 दिसंबर को होगी परीक्षा @consortiumofnlus.ac.in

CLAT 2023 Admit Card: क्लैट 2023 के एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार आज खत्म हो जाएगा. कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ( NLUs) की तरफ से आज 6 दिसंबर को क्लैट 2023 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे. जिन छात्रों ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2023 ( CLAT 2023) की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वे आज इस ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (CLAT 2023 Admit Card) डाउनलोड कर सकेंगे.

CLAT 2023 Important Dates: महत्वपूर्ण तारीखें

- क्लैट परीक्षा 2023 का आयोजन 18 दिसंबर 2022 को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा.

- स्टूडेंट्स 18 दिसंबर 2022 को ही प्रोविजनल आंसर-की (CLAT 2023 Provisional Answer Key) डाउनलोड कर सकेंगे.

- स्टूडेंट्स क्लैट आंसर-की पर 19 दिसंबर 2022 तक अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे.

- इसके बाद NLUs की ओर से फाइनल आंसर-की (CLAT 2023 Final Answer Key) 24 दिसंबर 2022 को जारी की जाएगी.

- फाइनल आंसर-की जारी होने के बाद क्लैट 2023 मेरिट लिस्ट दिसंबर के आखिरी सप्ताह में जारी की जाएगी.

CLAT 2023 Final Answer Key and Result:फाइनल आंसर-की

बता दें कि क्लैट 2023 की फाइनल आंसर-की स्टूडेंट्स द्वारा दर्ज किए गए ऑब्जेक्शन के आधार पर जारी की जाएगी, जिसके बाद क्लैट 2023 रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा.

CLAT 2023 Exam: यूजी-पीजी में एडमिशन के लिए देना होता है क्लैट एग्जाम

क्लैट भारत में 22 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित बैचलर और मास्टर्स डिग्री लॉ प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एक नेशनल लेवल का एग्जाम है. इस परीक्षा के जरिए स्टूडेंट्स देशभर की प्रतिष्ठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की विभिन्न शाखाओं में प्रवेश पा सकते हैं.



Know How to Download CLAT 2023 Admit Card: जानें कैसे करें क्लैट 2023 का एडमिट कार्ड डाउनलोड

1. स्टूडेंट्स सबसे पहले इस ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाएं.

2. इसके बाद "CLAT 2023 Admit Card" के लिंक पर क्लिक करें.

3. अब आप क्लैट रजिस्ट्रेशन संख्या/आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करें.

4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा.

5. अब आप भविष्य के लिए अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर उसका एक प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास जरूर रख लें.