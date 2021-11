Colgate Scholarship 2021: खिलाड़ियों को हर साल मिलेंगे 75,000 Rs, यहां जानें योग्यता व Details

नई दिल्लीः Colgate Scholarship 2021: कोलगेट कंपनी द्वारा नॉन-प्रोफिट ऑर्गनाइजेशंस के साथ मिलकर स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाए जाते हैं. "कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर स्पोर्ट्सपर्सन्स 2020-21" भी कोलगेट द्वारा चलाया जा रहा एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जो खिलाड़ियों के फायदे के लिए बनाया गया है.

कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी (Colgate Scholarship For Sportspersons Amount)

खिलाड़ियों के लिए चलाई जा रही इस स्कॉलरशिप के तहत अप्लाई करने वाले अभ्यर्थियों को स्कॉलरशिप योजना के तहत 3 साल तक सालाना 75,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी.

यह भी पढ़ेंः- UPPCS Recruitment 2021: दिवाली से पहले UP सरकार का तोहफा, इन पदों पर Application Process शुरू

योग्यता (Colgate Scholarship For Sportspersons Eligibility)

पिछले 2-3 सालों में राज्य या देश की ओर से किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया हो.

नेशनल खिलाड़ियों की रैंकिंग में टॉप-500 में शामिल हो. राज्य के टॉप-100 खिलाड़ियों में शामिल हो.

30 जुन 2020 तक अभ्यर्थी की उम्र 9 से 16 साल के बीच होना चाहिए.

परिवार की सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए.

रजिस्टर्ड स्पोर्ट्स क्लब या किन्हीं कोच के साथ जुड़ा होना चाहिए.

इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत (Colgate Scholarship For Sportspersons Documents)

पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

आईडी प्रूफ- आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी कार्ड/PAN कार्ड

आय प्रमाण पत्र/BPL कार्ड/फुड सिक्योरिटी सर्टिफिकेट/सरकार द्वारा जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र

कक्षा 10वीं की मार्कशीट

खिलाड़ी के रूप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के सर्टिफिकेट की Scan की हुई कॉपी

कहां करें अप्लाई (Colgate Scholarship For Sportspersons How To Apply)

स्कॉलरशिप योजना के योग्य अभ्यर्थी इस वेबसाइट colgatecares.co.in के माध्यम से अपलाई कर सकते हैं.

यह भी पढ़ेंः- Colgate Scholarship 2021: 11वीं के स्टूडेंट्स को हर साल मिलेंगे 20,000, बस यहां करना होगा अप्लाई

WATCH LIVE TV